Ciclismo: i programmi del 2022 per Tadej Pogacar. Per lo sloveno Tour, Vuelta e quattro Classiche Monumento

Una stagione lunghissima, piena di obiettivi e con tantissima voglia di continuare a stupire. Tadej Pogacar è sicuramente il corridore più atteso per questo 2022. Lo sloveno ha svelato oggi, in una conferenza stampa organizzata dalla sua UAE Emirates, il programma con tutti i suoi appuntamenti.

Prima gara proprio negli Emirati, all’UAE Tour il 20 febbraio. Poi tappa in Italia, alla Milano-Sanremo il 19 marzo, la prima di quattro Monumento. Aprile intenso con il Giro delle Fiandre, il Giro dei Paesi Baschi e la Liegi-Bastogne-Liegi.

Da lì in poi occhi sui Grandi Giri: Giro di Slovenia in casa per preparare il Tour de France, poi spazio anche alla Vuelta di Spagna. In chiusura di stagione la possibilità di andare ai Mondiali in Australia ed il Giro di Lombardia l’8 ottobre.

PROGRAMMA TADEJ POGACAR 2022

20 febbraio UAE Tour

5 marzo Strade Bianche

19 marzo Milano-Sanremo

3 aprile Giro delle Fiandre

4 aprile Giro dei Paesi Baschi

24 aprile Liegi-Bastogne-Liegi

15 giugno Giro di Slovenia

1 luglio Tour de France

19 agosto Vuelta di Spagna

8 ottobre Giro di Lombardia

Foto: Lapresse