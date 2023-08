Calendario Sport Invernali oggi: orari martedì 4 gennaio, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 4 gennaio 2021, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino (slalom speciale femminile a Zagabria) e sci nordico (per il fondo ultima tappa del Tour de Ski sul Cermis, per il salto maschile terza gara del 4 Trampolini ad Innsbruck).

LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI OGGI

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (MARTEDI’ 4 GENNAIO)

11.30 Sci di fondo, Tour de Ski: 10 km tl mass start femminile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a manche slalom femminile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player

13.30 Salto con gli sci, 4 Trampolini: HS130 maschile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player

15.25 Sci di fondo, Tour de Ski: 10 km tl mass start maschile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player

16.05 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a manche slalom femminile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player

