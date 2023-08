Calendario Sport Invernali 10-16 gennaio: programma, orari, tv, streaming. Attesa per Wengen e gli Europei di pattinaggio

Settimana ricchissima di eventi quella che attende gli appassionati di sport invernali. La rassegna continentale di pattinaggio artistico sarà il fiore all’occhiello dei prossimi giorni e la Coppa del Mondo di sci alpino terrà tutti incollati ai teleschermi con le gare veloci in programma a Wengen e Zauchensee. Non dimentichiamoci poi del biathlon, del fondo e di tante altre discipline in cui gli atleti affileranno gli artigli in vista della rassegna olimpica.

PROGRAMMA SPORT INVERNALI 10-16 GENNAIO 2022

SCI ALPINO

Mar. 11/01/22 – Coppa del mondo – SL femminile Schladming (Aut) – ore 18.00 e 20.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mar. 11/01/22 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30

Mar. 11/01/22 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile La Thuile (Ao)

Mer. 12/01/22 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30

Mer. 12/01/22 – Coppa Europa – DH femminile Orcieres (Fra)

Mer. 12/01/22 – Gran Premio Italia jr/asp – SL femminile La Thuile (Ao)

Gio. 13/01/22 – Coppa del mondo – SG maschile Wengen (Svi) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 13/01/22 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Altenmarkt/Zauchensee (Aut) – ore 10.45

Gio. 13/01/22 – Coppa Europa – DH femminile Orcieres (Fra)

Gio. 13/01/22 – Coppa Europa – DH maschile Tarvisio (Ita)

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Altenmarkt/Zauchensee (Aut) – ore 10.45

Ven. 14/01/22 – Coppa Europa – DH maschile Tarvisio (Ita)

Ven. 14/01/22 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile Val Palot (Bs)

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – DH femminile Altenmarkt/Zauchensee (Aut) – ore 10.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 15/01/22 – Coppa Europa – GS femminile Orcieres (Fra)

Sab. 15/01/22 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile Val Palot (Bs)

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo – SG femminile Altenmarkt/Zauchensee (Aut) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo – SL maschile Wengen (Svi) – ore 10.15 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 16/01/22 – Coppa Europa – GS femminile Orcieres (Fra)

SCI DI FONDO

Sab. 15/01/22 – Coppa Italia Gamma – Individuale TC maschile e femminile Comelico (Bl)

Sab. 15/01/22 – Campionati Italiani under 20/Under 18 – Mass start TC maschile e femminile Comelico (Bl)

Dom. 16/01/22 – Coppa Italia Gamma – Mass start TL maschile e femminile Comelico (Bl)

Dom. 16/01/22 – Campionati Italiani under 20/Under 18 – Mass start TL maschile e femminile Comelico (Bl)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – Team HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/01/22 – Alpen Cup – HS100 maschile e femminile Oberhof (Ger) – ore 11.30 e 15.15

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Dom. 16/01/22 – Alpen Cup – HS100 maschile e femminile Oberhof (Ger) – ore 11.30 e 15.15

COMBINATA NORDICA

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round Klingenthal (Ger) – ore 18.00

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – Gundersen HS140/10 km maschile Klingenthal (Ger) – ore 09.45 e 13.45, diretta tv Eurosport

Sab. 15/01/22 – Alpen Cup – Gundersen HS106/10 km maschile Schonach (Ger)

Sab. 15/01/22 – Alpen Cup – Gundersen HS140/5 km femminile Schonach (Ger)

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo – Gundersen HS140/10 km maschile Klingenthal (Ger) – ore 11.30 e 15.30, diretta tv Eurosport

Dom. 16/01/22 – Alpen Cup – Gundersen HS106/10 km maschile Schonach (Ger)

Dom. 16/01/22 – Alpen Cup – Gundersen HS140/5 km femminile Schonach (Ger)

BIATHLON

Mar. 12/01/22 – Coppa del mondo – Sprint femminile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport e biathlonworld.com

Mar. 12/01/22 – Ibu Cup – Short individual femminile e maschile Orsblie (Svk) – ore 10.00 e 14.00

Mer. 12/01/22 – Ibu Cup – Short individual femminile e maschile Osrblie (Svk) – ore 10.00 e 14.00

Gio. 13/01/22 – Coppa del mondo – Sprint maschile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport e biathlonworld.com

Gio. 13/01/22 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e femminile Pokljuka (Slo) – ore 10.30 e 14.00

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport e biathlonworld.com

Ven. 14/01/22 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Osrblie (Svk) – ore 10.30 e 14.00

Sab. 15/01/22 – Staffetta maschile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport e biathlonworld.com

Sab. 15/01/22 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Osrblie (Svk) – ore 10.30 e 13.00

Sab. 15/01/22 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e femminile Pokljuka (Slo) – ore 10.30 e 14.00

Sab. 15/01/22 – Coppa Italia Fiocchi senior/under 22/under 19 – Mass start maschile e femminile Zoldo (Bl)

Dom. 16/01/22 – Ibu Cup junior – Staffetta singola e staffetta singola mista Pokljuka (Slo) – ore 10.30 e 14.00

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo – Pursuit femminile e maschile Ruhpolding (Ger) – ore 12.45 e 14.45, diretta tv Eurosport e biathlonworld.com

Dom. 16/01/22 – Coppa Italia Fiocchi senior/under 22/under 19 – Sprint maschile e femminile Zoldo (Bl)

SNOWBOARD

Mar. 11/01/22 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Bad Gastein (Aut) – ore 18.45, diretta tv Eurosport

Mer. 12/01/22 – Coppa del mondo – Team PSL Bad Gastein (Aut) – ore 13.00, diretta tv Eursport

Gio. 13/01/22 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Laax (Svi)

Gio. 13/01/22 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS femminile Laax (Svi) – ore 09.45

Gio. 13/01/22 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Vars (Fra) – ore 13.30

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Simonhohe (Aut) – ore 14.15, diretta tv Eurosport

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS maschile Laax (Svi) – ore 10.15

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – Team PGS Simonhohe (Aut) – ore 09.15, diretta tv Eurosport

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Laax (Svi) – ore 17.30

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – SBS femminile Laax (Svi) – ore 13.15

FREESTYLE

Gio. 13/01/22 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile Nakiska (Can)

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile Nakiska (Can) – ore 20.15, diretta tv Eurosport

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile Font Romeu (Fra) – ore 09.45

Ven. 14/01/22 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.00

Sab. 15/01/22 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.00

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile Nakiska (Can) – ore 20.15, diretta tv Eurosport

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS femminile Font Romeu (Fra) – ore 09.45

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Font Romeu (Fra) – ore 10.30

SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – Nation Cup Oberhof (Ger) – ore 09.00

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – Singolo maschile Oberhof (Ger) – ore 09.30 e 11.05, diretta streaming fil-luge.org

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – Doppio maschile Oberhof (Ger) – ore 12.45 e 14.05, diretta streaming fil-luge.org

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo – Singolo femminile Oberhof (Ger) – ore 10.30 e 11.55, diretta streaming fil-luge.org

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Oberhof (Ger) – ore 12.50, diretta streaming fil-luge.org

SLITTINO SU PISTA NATURALE

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – Singolo femminile (Ore 11.45) e doppio maschile (ore 12.45) Umhausen (Aut) – diretta streaming fil-luge.org

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo – Singolo maschile (Ore 11.30) e staffetta a squadre (ore 13.00) Umhausen (Aut) – diretta streaming fil-luge.org

SKELETON

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo/Campionati Europei – Gara femminile St. Moritz (Svi) – ore 09.00, diretta ibsf.org

BOB SU PISTA ARTIFICIALE

Ven. 14/01/22 – Europei seniores/Europei juniores/Europei under 20 – Bob a due maschile femminile Winterberg (Ger) – ore 13.00, diretta streaming ibsf.org

Ven. 14/01/22 – Europei juniores/Europei under 20/World Series – Monobob femminile Winterberg (Ger) – ore 13.00

Sab. 15/01/22 – Europei seniores/World Series – Monobob femminile St. Moritz (Svi) – ore 09.00, diretta streaming ibsf.org

Sab. 15/01/22 – Coppa Europa/Campionati Europei seniores/Campionati Europei under 23 – Bob a due femminile Winterberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 15/01/22 – Coppa Europa/Campionati Europei juniores/Campionati Europei under 20 – Bob a quattro maschile Winterberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo/Campionati Europei seniores – Bob a due maschile St. Moritz (Svi) – ore 13.00, diretta streaming ibsf.org

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo/Campionati Europei seniores – Bob a due femminile St. Moritz (Svi) – ore 09.00, diretta streaming ibsf.org

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo/Campionati Europei seniores – Bob a quattro maschile St. Moritz (Svi) – ore 13.00, diretta streaming ibsf.org

SCI ALPINISMO

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – Individuale maschile e femminile La Massana (And) – ore 09.30

Dom. 16/01/22 – Coppa del mondo – Vertical race maschile e femminile La Massana (And) – ore 09.30

Foto: Lapresse