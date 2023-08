Calcio, Coppa Italia 2022: un gol di Ciro Immobile regala il passaggio del turno alla Lazio contro l’Udinese

Nel pomeriggio dello Stadio Olimpico avanza la Lazio, ma che fatica! La squadra di mister Maurizio Sarri, infatti, ha superato l’Udinese con il risultato di 1-0 nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. Prestazione non propriamente scintillante per i biancocelesti che, però. a questo punto, si sono assicurati il passaggio del turno ai quarti di finale, dove affronteranno il Milan a San Siro, nella serata di mercoledì 9 febbraio.

La Lazio è scesa in campo con il consueto 4-3-3 di mister Sarri, con Reina in porta, Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Marusic in difesa, quindi Milinkovic-Savic, Lucas Leiva eLuis Alberto a centrocampo, mentre il tridente era composto da Felipe Anderson, Muriqi e Zaccagni. L’Udinese, invece, ha risposto con il 3-5-2 con Silvestri tra i pali, quindi Becao, Perez e Zeegelaar nel pacchetto arretrato, mentre a centrocampo agivano Soppy, Samardzic, Jajalo, Walace e Udogie, con Pussetto e Success di punta.

Il primo tempo vede le due squadre al piccolo trotto. Le occasioni latitano e, anzi, sono i bianconeri a farsi spesso preferire. Il risultato di 0-0 all’intervallo non è mai messo in discussione. Il canovaccio si modifica solo leggermente nella ripresa, con la Lazio che inizia a prendere campo ed a rendersi maggiormente pericolosa. L’ingresso in campo di Immobile scuote i padroni di casa, ma lo 0-0 sembra non volersi sbloccare. Nei minuti finali è Milinkovic-Savic a sfiorare il gol in due occasioni (88′ e 95′) ma il match va ai supplementari.

La stanchezza inizia a serpeggiare tra i 22 in campo, tanto che anche il primo tempo supplementare vede davvero le emozioni farsi sempre più rarefatte. Tutto cambia, invece, dopo solo un giro di lancette della seconda frazione. Lancio lungo di Cataldi dalle retrovie, Immobile parte a tempo sul filo del fuorigioco in mezzo ai centrali difensivi friulani, vola verso l’area avversaria e tocca il pallone in maniera impeccabile, superando Silvestri con un bel pallonetto, e depositando in rete l’1-0. La sfida, sostanzialmente, si chiude qui, con gli uomini di Cioffi che non sono più in grado di andare a riaprire i conti.

Foto: Lapresse