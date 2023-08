Berrettini-Nakashima oggi, Australian Open 2022: orario 17 gennaio, programma, tv, streaming, precedenti

Matteo Berrettini affronterà Brandon Nakashima nel primo turno degli Australian Open 2022, primo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. Il romano incrocerà lo statunitense nella giornata di lunedì 17 gennaio, nel cuore della notte italiana: il suo match sarà infatti il secondo a partire dalle ore 01.00 alla Margaret Court Arena, subito dopo la sfida femminile tra la francese Fiona Ferro e l’ucraina Elina Svitolina.

Il numero 7 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il giovane americano, dato in grande ascesa e desideroso di firmare il colpaccio. Il nostro portacolori, rientrato alla ATP Cup dopo l’infortunio patito alle ATP Finals, cercherà la vittoria per farsi strada nel torneo e regalarsi il secondo turno contro il vincente del confronto tra lo statunitense Kozlov e il ceco Vesely.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Nakashima, primo turno agli Australian Open 2022. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-NAKASHIMA, AUSTRALIAN OPEN 2022: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 17 GENNAIO:

Secondo match dalle ore 01.00 Matteo Berrettini vs Brandon Nakashima

In precedenza, alle ore 01.00, la sfida femminile tra la francese Fiona Ferro e l’ucraina Elina Svitolina. Al termine andrà in scena l’incontro dell’azzurro.

BERRETTINI-NAKASHIMA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Eurosport.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

