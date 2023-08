Basket femminile, le migliori italiane della 16^ giornata di A1: bene Crippa, Santucci e Bocchetti. Sugli scudi anche Eleonora Villa, Giulia Moroni e Valeria Trucco

Si sono disputate solo quattro partite nel fine settimana per la sedicesima giornata di Serie A di basket femminile, con Schio che ha battuto in volata Sesto San Giovanni (72-76) e la Dinamo Sassari che ha travolto Empoli (64-103). Successi esterni anche per Ragusa (62-80 contro Costa Masnaga) e Lucca (58-77 su Moncalieri). Come sempre si sono distinte anche le nostre portacolori, con alcune giocatrici nel giro della Nazionale che hanno fornito ottime prestazioni. Andiamo a fare una breve analisi delle migliori di questo turno per la Serie A di basket femminile.

Sara Bocchetti (USE Scotti Rosa Empoli): nonostante la netta sconfitta casalinga contro la Dinamo Sassari, la guardia di Empoli ha ben figurato con i suoi 15 punti (seconda miglior realizzatrice). 22′ sul parquet con 4/9 da due e 4/5 dalla lunetta, con un solo canestro dall’arco su sette tentativi. Può continuare questo trend positivo la giocatrice classe 1993 ed ex Battipaglia.

Giulia Moroni (Dinamo Sassari): c’è anche il suo zampino nel successo delle sarde in terra toscana contro Empoli. La play classe 1994 ha infatti segnato 12 punti risultando quasi perfetta al tiro: 3/3 dal pitturato, 6/6 dai liberi e 0/1 da tre. Un bottino arricchito dai 7 rimbalzi, di cui 6 difensivi. Un’arma in più a disposizione di coach Restivo su entrambi i lati del campo, con una buona crescita sotto diversi aspetti tecnici per la giocatrice ex Battipaglia e Broni.

Valeria Trucco (Allianz Geas Sesto San Giovanni): 11 punti e 4 rimbalzi in 26′ sul parquet per l’ala di Sesto San Giovanni, con le lombarde che hanno perso di pochi punti il confronto contro la capolista Famila Schio (72-76). Buona la percentuale dalla lunga distanza (3/7, 43%) e 1/2 dal pitturato, senza giri in lunetta. Fa sentire la presenza anche sotto canestro, raccogliendo rimbalzi per distribuire il pallone alle compagne oppure per provare la soluzione personale.

Martina Crippa (Famila Wuber Schio): 14 punti e season-high (prima volta in doppia cifra nell’annata in corso) per la guardia di esperienza classe 1989. 17′ sul parquet nel successo esterno in quel di Sesto San Giovanni per lei, con 1/1 da due e 4/5 dall’arco (80%). Il tutto insieme a 2 rimbalzi ma 4 falli, ad una sola infrazione dall’espulsione anticipata. Ma questo non rovina l’ottima prestazione della giocatrice nativa proprio del Comune che fa parte dell’Hinterland meneghino.

Eleonora Villa (Limonta Costa Masnaga): nel turno disputato questo weekend spicca la sorella di Matilde, che sfiora il suo season-high piazzando 13 punti (la sorella pari-ruolo chiude, invece, con 7 punti e 6 rimbalzi). Entrambe le sorelle Villa sono poco precise dal pitturato (2/11 per Eleonora e 2/14 per Matilde), ma la numero 5 è più precisa dall’arco rispetto alla sorella con un 3/5 (60%). La prestazione odierna può sicuramente compensare quella un po’ opaca di Matilde, con le giovani ragazze che continuano la loro crescita partita dopo partita.

Mariella Santucci (Passalacqua Ragusa): performance di assoluto spessore quella fornita dalla play-maker di Ragusa: 18 punti e seconda miglior realizzatrice tra le siciliane nel successo contro Costa Masnaga, aggiornando il suo season-high di un solo punto (il precedente: 17 contro Campobasso). Per la giocatrice nativa di Bologna un 5/7 da due, 2/4 da tre e 2/3 ai liberi. Il tutto insieme a 5 rimbalzi raccolti in 34′ sul parquet (2 offensivi e 3 difensivi) per la ragazza classe 1997 che ha ancora notevoli margini di miglioramento.

Credit: Ciamillo