Australian Open 2022 oggi: ordine di gioco 20 gennaio, orari, programma, tv, streaming

Quarta giornata di incontri a Melbourne (Australia), sede dell’edizione 2022 degli Australian Open. Un day-4 in cui i grandi protagonisti non mancheranno, a caccia del pass per il terzo turno.

In casa Italia l’unico a scendere in campo sarà Jannik Sinner. L’altoatesino affronterà una sua vecchia conoscenza, ovvero l’americano Steve Johnson e la sfida avrà luogo alla Margaret Court Arena. Un incontro previsto della sessione serale australiana e per questo, considerando che a precedere ci sarà il confronto tra Raducanu e Kovinic (inizio previsto non prima delle 09.00 italiane), il match di Jannik potrebbe cominciare attorno alle 11.00 nostrane.

Altri match da “circoletto rosso” saranno quelli tra il n.2 del mondo Daniil Medvedev e Nick Kyrgios, che inizierà non prima delle 09.00 italiane sulla Rod Laver Arena, senza dimenticare la contesa sulla John Cain Arena tra Andy Murray e il giapponese Taro Daniel. Il vincitore di quest’ultimo incontro affronterà chi prevarrà tra Sinner e Johnson.

I match dell’Australian Open 2022 andranno in diretta sui due canali di Eurosport: sul primo canale saranno mandati in onda i migliori match di giornata, mentre il secondo sarà dedicato esclusivamente ai tennisti italiani. I due canali saranno visibili in streaming su Sky Go, NOW e DAZN. Ogni partita sarà invece visibile in esclusiva sulle piattaforme streaming di Eurosport Player e Discovery+.

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2022 (20 GENNAIO)

Rod Laver Arena

Dall’1.00

A. Cornet-G. Muguruza 3

X. Wang-A. Sabalenka 2

Non prima delle 4.30

K. Majchrzak-A. De Minaur 32

Dalle 9.00

N. Kyrgios-D. Medvedev 2

S. Halep 14-B. Haddad Maia

Margaret Court Arena

Dall’1.00

A. Kontaveit 6-C. Tauson

H. Baptiste Q-M. Inglis WC

S. Baez-S. Tsitsipas 4

Dalle 9.00

D. Kovinic-E. Raducanu 17

S. Johnson-J. Sinner 11

John Cain Arena

Dall’1.00

I. Swiatek 7-R. Peterson

Non prima delle 3.00

F. Tiafoe-T. Fritz 20

S. Zhang-E. Rybakina 12

Non prima delle 7.30

A. Murray WC-T. Daniel Q

Kia Arena

Dall’1.00

A. Rublev 5-R. Berankis

Non prima delle 3.00

S. Stosur WC-A. Pavlyuchenkova 10

A. Davidovich Fokina-F. Auger-Aliassime 9

J. Erlich/A. Goransson-M. Ebden/M. Purcell

1573 Arena

Dall’1.00

A. Konjuh-D. Collins 27

D. Evans 24-A. Rinderknech

R. Bautista Agut 15-P. Kohlschreiber

Court 3

Dall’1.00

D. Schwartzman 13-C. O’connell WC

M. Linette-D. Kasatkina 25

G. Dimitrov 26-B. Paire

A. Golubev 16/F. Skugor 16-D. Sweeny WC/L. Tu WC

Court 5

Dall’1.00

N. Parrizas Diaz/A. Rus-K. Birrell WC/C. Kempenaers-Pocz WC

S. Cirstea-K. Kucova

A. Harris WC/A. Vukic WC-A. Krajicek/S. Querrey

A. Bolsova/U. Eikeri-X. Wang/S. Zheng

Court 6

Dall’1.00

M. Kostyuk/D. Yastremska-C. Gauff 8/C. Mcnally 8

V. Golubic/J. Teichmann-L. Kichenok 11/J. Ostapenko 11

N. Mektic 1/M. Pavic 1-F. Bagnis/F. Delbonis

M. Mcdonald/J. Millman-J. O’mara/A. Vasilevski

Court 7

Dall’1.00

N. Gombos Q-M. Cilic 27

Non prima delle 3.30

T. Zidansek 29-H. Watson

K. Kanepi-M. Bouzkova

R. Gasquet-B. Van De Zandschulp

Court 8

Dall’1.00

L. Saville/J. Smith-J. Peers 5/F. Polasek 5

E. Mertens 19-I. Begu

Non prima delle 4.30

M. Brengle/T. Maria-M. Adamczak/X. Han

V. Kudermetova 3/E. Mertens 3-A. Blinkova/A. Sasnovich

Court 12

Dall’1.00

N. Mahut 7/F. Martin 7-A. Nedovyesov/A. Qureshi

D. Koepfer/J. Struff-F. Krajinovic/M. Sabanov

Non prima delle 5.00

A. Mannarino/H. Nys-I. Dodig 9/M. Melo 9

S. Mirza/R. Ram-B. Bencic/F. Polasek

Court 13

Dall’1.00

T. Machac Q-M. Cressy

J. Lohoff/M. Zanevska-K. Flipkens/S. Sorribes Tormo

D. Inglot/K. Skupski-T. Griekspoor/A. Vavassori

S. Gille 11/J. Vliegen 11-B. Bonzi/A. Rinderknech

Court 14

Dall’1.00

R. Klaasen 13/B. Mclachlan 13-M. Middelkoop/P. Oswald

C. Burel/C. Osorio-G. Dabrowski 6/G. Olmos 6

C. Alcaraz/P. Carreno Busta-G. Mager/L. Musetti

M. Linette/B. Pera-C. Tauson/A. Van Uytvanck

Court 15

Dall’1.00

V. Kuzmova 16/V. Zvonareva 16-V. Gracheva/A. Kalinina

T. Brkic/N. Cacic-A. Behar 15/G. Escobar 15

D. Saville WC/L. Saville WC-A. Guarachi 4/T. Puetz 4

M. Giron/S. Kwon-A. Bublik/J. Zielinski

Court 16

Dall’1.00

A. Li/A. Riske-N. Hibino/A. Rosolska

E. Routliffe/M. Venus-L. Cabrera WC/A. Bolt WC

B. Krejcikova 1/K. Siniakova 1-L. Pattinama Kerkhove/A. Rodionova

M. Daniell/F. Nielsen-A. Karatsev/A. Sitak

Court 17

Dall’1.00

M. Vondrousova 31-L. Samsonova

A. Molcan-P. Andujar

D. Jurak Schreiber 7/A. Klepac 7-T. Martincova/M. Vondrousova

P. Andujar/P. Martinez-D. Lajovic/I. Sabanov

AUSTRALIAN OPEN 2022, COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1 (migliori partite) ed Eurosport 2 (italiani)

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta del match degli italiani su OA Sport.

Foto: LaPresse