Australian Open 2022, cosa cambierebbe a Sinner e Berrettini se Djokovic venisse estromesso

Il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2022 di tennis è stato effettuato oggi all’alba italiana e saranno nove, in attesa della fine delle qualificazioni (con quattro azzurri al turno decisivo tra gli uomini), gli italiani al via.

Tre di loro saranno teste di serie, ovvero Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, mentre Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato ed Andreas Seppi non erano protetti dal seeding e tanti di loro saranno interessati alle vicissitudini legate a Novak Djokovic.

Il main draw potrebbe essere modificato in caso di espulsione di Novak Djokovic: se al serbo dovesse essere negato il visto, allora sarebbe Rublev a prendere il posto di Djokovic in tabellone, con il francese Gael Monfils, numero 17, che andrebbe al posto di Rublev, ed il kazako Alexander Bublik che andrebbe come numero 33 al posto di Monfils.

Il tabellone, infatti, ora presenta il serbo Novak Djokovic, ma il numero 1 al mondo è ancora in attesa di una decisione sul suo visto: primo azzurro a fare da spettatore interessato è Lorenzo Sonego, che lo potrebbe incontrare al terzo turno. L’azzurro potrebbe ritrovarsi a sfidare il russo Andrey Rublev, numero 5, o addirittura un lucky loser.

Potrebbe cambiare anche il cammino di Matteo Berrettini, numero 7, atteso dallo statunitense Brandon Nakashima, al terzo turno dal possibile incrocio con lo spagnolo Carlos Alcaraz ed al quarto dal possibile derby con Fabio Fognini. Gli effetti per lui si vedrebbero ai quarti: cambierebbe molto non sfidare Djokovic ma Rublev o un altro avversario.

Tutti nella parte bassa gli altri italiani: per loro gli effetti sarebbero minori. Jannik Sinner, numero 11, che inizia con un qualificato, al terzo turno potrebbe avere il georgiano Nikoloz Basilashvili, ed agli ottavi di finale il possibile incrocio con il norvegese Casper Ruud, soltanto in semifinale potrebbe non avere più Rublev ma un diverso tennista di fronte.

Nell’ultimo quarto di tabellone, invece, le cose cambierebbero subito, invece, per Gianluca Mager, che dovrebbe affrontare all’esordio proprio il russo Andrey Rublev: se si verificasse l’effetto domino appena annunciato, il suo primo avversario sarebbe il francese Gael Monfils, numero 17, che andrebbe al posto di Rublev.

IL TABELLONE MASCHILE DEGLI AUSTRALIAN OPEN

