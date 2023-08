Australian Open 2022, Alize Cornet e Iga Swiatek approdano ai quarti, eliminate Halep e Sabalenka

Definito il quadro delle qualificate ai quarti di finale del tabellone del singolare femminile in questa edizione 2022 degli Australian Open. Match tirati e combattuti in cui le emozioni non sono mancate.

Partiamo dalla vittoria dell’americana Danielle Rose Collins (n.30 del mondo) contro la belga Elise Mertens (n.26 WTA). La statunitense ha saputo venir fuori alla distanza, prevalendo con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. Una strenua lotta tra le due che alla fine ha sorriso a Collins.

La statunitense se la vedrà con la vera sorpresa di quest’anno a Melbourne, ovvero la francese Alize Cornet (n.61 del ranking). La transalpina si è tolta la soddisfazione di battere la n.15 del mondo Simona Halep con lo score di 6-4 3-6 6-4. Una vittoria di carattere e determinazione della transalpina che prosegue con il suo percorso da sogno in questo Slam.

Missione compiuta per la polacca Iga Swiatek (n.9 del mondo). La vincitrice del Roland Garros 2020 ha piegato la resistenza della rumena Sorana-Mihaela Cirstea per 5-7 6-3 6-3 in 2 ore e 28 minuti di partita. Swiatek è cresciuta di rendimento nel corso del confronto, trovando le soluzioni ai suoi problemi nello scambio dalla seconda frazione in avanti.

La polacca giocherà nei quarti contro la l’estone Kaia Kanepi (n.115 del ranking) uscita vittoriosa da un confronto dai contorni di psicodramma. L’estone, infatti, ha battuto la n.2 del mondo Aryna Sabalenka per 5-7 6-2 7-6 (7). Tantissimi alti e bassi nel corso di questo match, con Kanepi che nonostante diverse chance sprecate e trovatasi a servire per il match ha prevalso al tie-break.

Foto: LaPresse