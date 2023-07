Volley, si gioca a Santo Stefano! Superlega in campo, A1 femminile cancellata: calendario partite, orari, tv

La pallavolo non si ferma durante le festività natalizie e tornerà subito in campo a Santo Stefano, come ormai tradizione. Ci aspetta una domenica 26 dicembre davvero ricchissima con ben cinque partite di SuperLega (il massimo campionato italiano di volley maschile), mentre la Serie A1 femminile non giocherà poiché l’intera giornata è stata rinviata a causa delle positività al Covid-19.

Il torneo riservato agli uomini potrà fare affidamento su quattro match validi per la prima giornata del girone di ritorno ovvero Civitanova-Padova, Cisterna-Perugia, Verona-Trento e Modena-Monza, oltre al recupero di una sfida del girone d’andata (Piacenza-Vibo Valentia).

Il programma della SuperLega è in modalità spezzatino, aperto da Civitanova-Padova alle ore 15.30 e chiuso alle ore 20.30 da Modena-Monza. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming delle partite di volley che si giocano a Santo Stefano (SuperLega maschile e Serie A1 femminile).

CALENDARIO VOLLEY A SANTO STEFANO: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

DOMENICA 26 DICEMBRE:

15.30 Cucine Lube Civitanova vs Kioene Padova (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.30 Top Volley Cisterna vs Sir Safety Conad Perugia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 Verona Volley vs Itas Trentino (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 Leo Shoes PerkinElmer Modena vs Vero Volley Monza (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv)

