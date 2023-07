Volley, Mondiale per Club: Trento, missione compiuta. 3-0 al Foolad Sirjan e semifinale conquistata

Missione compiuta per Trento, che vince al debutto del Mondiale per Club: 3-0 nella sfida con gli iraniani del Foolad Sirjan, campioni d’Asia, e qualificazione alle semifinali del torneo in programma a Betim (Brasile), in attesa della sfida che vale il primo posto del girone (domani, ore 00.30) contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro.

Partita a senso unico con qualche emozione nel secondo set e con il dominio degli attaccanti di palla alta di Trento, in particolare Michieletto e Lavia che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, supportati da Kaziyski che ha suonato la carica in alcuni momenti chiave del match. Se proprio su vuole cercare il pelo nell’uovo, la battuta è stato il tallone d’Achille della Itas che ha commesso troppi errori, togliendo un pizzico di continuità alla sua partita.

E dire che il match è iniziato con un doppio ace di Michieletto che lancia i suoi avanti 3-0. Nel primo set Trento, schierato con la formazione tipo, che prevede Lavia nel ruolo di opposto, scava da subito il solco (9-4) e il Foolad fatica in ricezione e in attacco lasciando via libera ad un Itas che, senza soffrire più di tanto, resta avanti fino al 25-18 conclusivo.

Nel secondo set sembra un’altra partita. Il Foolad Sirjan rischia tutto al servizio e raccoglie qualche frutto del suo atteggiamento più aggressivo. Zenger va in difficoltà in ricezione e gli iraniani si trovano avanti 12-8 e 14-10. Basta un Lisinac preciso e graffiante con la jump float e un Michieletto scatenato in attacco per mettere in piedi la rimonta di Trento che, in un baleno, si trova avanti 15-14. Si gioca punto a punto fino al 22-20 per la squadra di Lorenzetti che nel finale non sbaglia più, difende e chiude con un ace di Lavia che firma il 25-22.

Nel terzo set non c’è storia. Il Foolad molla la presa, Trento in poco tempo si trova avanti 9-4 e la formazione italiana non si ferma più. La Itas tiene il cambio palla e allunga ulteriormente nel finale sfruttando anche qualche ingenuità degli iraniani che alzano ben presto bandiera bianca e, nonostante una piccola rimonta nel finale, si arrendono con il punteggio di 25-19.

Un solo giocatore in doppia cifra per il Foolad, Esfandiar con 10 punti. In casa Itas il top scorer è Lavia con 16 punti, a seguire Michieletto con 15 e Kaziyski con 10.

Foto Fivb