Volley femminile, Serie A1: Novara regola Trento, -3 da Conegliano. Successi di Busto Arsizio e Chieri

Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara prosegue nella sua cavalcata, travolge il fanalino di coda Trento con un perentorio 3-0 e rafforza il secondo posto in classifica generale, portandosi ad appena tre lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano (ma con una partita giocata in meno). Le piemontesi festeggiano di fronte al proprio pubblico del PalaIgor grazie alle prestazioni di qualità offerte dall’opposto Ebrar Karakurt (12 punti), dalle schiacciatrici Nika Daalderop (10) e Caterina Bosetti (8, 4 muri), dalla centrale Cristina Chirichella (11). Alle dolomitiche non sono bastate Yamila Nizetich (10) e Jessica Rivero (10).

Busto Arsizio risponde presente e regola Roma con un 3-0 casalingo, pur combattuto nel primo e nel terzo set. Le Farfalle si confermano al terzo posto in classifica insieme a Scandicci, a -5 da Novara (ma Monza, attesa domani dal posticipo contro Perugia, può operare il controsorpasso). A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Camilla Mingardi e la schiacciatrice Alexa Gray, entrambe autrici di 15 punti, mentre alle capitoline non è bastata Hanna Klimets (17).

Successo casalingo per 3-0 anche per Chieri, perfetta contro Casalmaggiore. Le piemontesi infilano il quarto successo consecutivo e sono seste solitarie a -1 da Scandicci e Busto Arsizio (con una partita giocata in più), mentre le lombarde incappano nel secondo stop di fila e ora sono in lotta per la qualificazione alla Coppa Italia. Prova encomiabile di Kaja Grobelna (16 punti) e Francesca Villani (18) contro Yana Shcherban e compagne.

Cuneo ha battuto Bergamo per 3-0 di fronte al proprio pubblico su impulso di Lucille Gicquel (15 punti) e Sofya Kuznetsova (12), tra le orobiche la migliore è stata Ana Paula Borgo (13). Di seguito i risultati dettagliati delle partite di oggi della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Igor Gorgonzola Novara vs Delta Despar Trentino 3-0 (25-16; 25-19; 25-13)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Acqua & Sapone Roma Volley Club 3-0 (25-22; 25-17; 25-23)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3-0 (25-21; 25-16; 25-22)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Volley Bergamo 1991 3-0 (25-19; 25-21; 25-19)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 31 punti (12 partite giocate), Novara 28 (11), Scandicci 23 (11), Busto Arsizio 23 (11), Monza 22 (10), Chieri 22 (12), Firenze 17 (11), Cuneo 14 (11), Casalmaggiore 12 (11), Bergamo 9 (11), Vallefoglia 9 (11), Roma 8 (11), Perugia 7 (10), Trento 6 (11).

Foto LiveMedia/Letizia Valle