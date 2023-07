Volley, Champions League: Trento liquida il Fenerbahce e si rimette in moto, show di Daniele Lavia

Trento ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-22; 25-17) nella seconda partita della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di volley maschile. I dolomitici hanno giganteggiato di fronte al proprio pubblico: nel primo set hanno piazzato l’allungo decisivo dopo una prima parte equilibrata, nella seconda frazione sono stati abili a rimontare dal 17-21 grazie a uno scatenato Lavia e al turno in battuta di Kaziyski, nel terzo parziale i padroni di casa hanno soppiantato la rognosa compagine turca.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno così riscattato la sconfitta maturata due settimane contro Perugia all’esordio, tornando prontamente al successo dopo il Mondiale per Club (eliminazione in semifinale con Civitanova). L’Itas aggancia gli anatolici al secondo posto (1 vittoria, 3 punti) nella Pool E, alle spalle di Perugia (2 successi, 6 punti) e ampiamente davanti al Cannes (0 punti). Ricordiamo che le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificano ai quarti di finale della massima competizione europea.

Prestazione ammirevole del martello Daniele Lavia (19 punti, 6 muri, 2 aces), affiancato da Alessandro Michieletto (12 punti, 3 aces) e Matey Kaziyski (8) nell’ormai consueto “modulo a tre schiacciatori”. Riccardo Sbertoli ha offerto una buona prova in cabina di regia, al centro Marko Podrascanin (5) e Srecko Lisinac (8). Dall’altro parte della rete si sono distinti l’opposto Metin Toy (14 punti) gli schiacciatori Yacine Louati (11) e Salvador Hidalgo (10 punti, 4 aces).

CLASSIFICA POOL E: Sir Sicoma Monini Perugia 2 vittorie (6 punti), Itas Trentino 1 vittoria (3 punti), Fenerbahce HDI Istanbul 1 vittoria (3 punti), AS Cannes Dragons 0 vittorie (0 punti).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il primo set è decisamente combattuto fino al 9-8, poi Trento riesce a portarsi avanti grazie a un paio di errori di Louati (13-10). Il francese si riscatta prontamente, Toy schiaccia e Tumer firma l’ace del pareggio a quota 13. Michieletto ristabilisce le distanzee con un paio di colpi di qualità, poi il diagonale di Kaziyski e un muro di Lavia permettono ai dolomitici di allungare sul 20-16. I padroni di casa mantengono le distanze e portano a casa il set sull’errore di Hidalgo.

Il secondo parziale viaggia sugli stessi equilibri, le due squadre faticano col cambiopalla e ci sono anche alcuni errori di troppo. Parità a quota 14, poi il Fenerbahce trova un momento di lusso: due punti consecutivi di Toy e due aces di fila di Oliva per il 18-14. I turchi sembrano avere una marcia in più e si portano sul 21-17, ma qui Trento si desta e recupera lo svantaggio con grandissima personalità: pipe di Michieletto, due aces di Kaziyski intervallati da un muro di Lavia per il pareggio a quota 21. Lavia è letteralmente indemoniato: due muri di fila intervallati da un vincente per il 24-21 di Trento, che chiude i conti sfruttando un errore di Tumer.

Il terzo set prende subito una buona piega per Trento dopo i due aces consecutivi di Lavia (8-4), un primo tempo e un muro di Podrascanin valgono il 13-5. Michieletto si mette in mostra con una bordata e un ace (16-5). I dolomitici sono in totale controllo, ma sul 21-9 (muro di Lavia) si bloccano e concedono qualcosa agli ospiti. Ormai è troppo tardi per la rimonta e il subentrato opposto Giulio Pinali regala la vittoria ai padroni di casa.

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace