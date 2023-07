Trento-Sada Cruzeiro oggi: orario, canale tv, programma, streaming Mondiale per club volley

Venerdì 10 dicembre (alle ore 00.30 italiane) prosegue l’avventura di Trento nel Mondiale per Club 2021 di volley maschile. I dolomitici scenderanno in campo a Betim (Brasile) per disputare il secondo incontro della fase a gironi in questa rassegna iridata. I vice campioni d’Europa, che al debutto hanno regolato gli iraniani del Sirjan Foolad, se la dovranno vedere contro i quotati brasiliani del Sada Cruzeiro. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti vanno a caccia del primo posto nel raggruppamento in modo da avere un accoppiamento sulla carta più favorevole in semifinale.

Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Matey Kaziyski il consueto tridente offensivo a “tre schiacciatori”, con l’opposto puro Giulio Pinali pronto a subentrare. L’avversario va preso con le pinze e temuto, ha grande esperienza e può mettere in difficoltà le formazioni più quotate in Europa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Sada Cruzeiro, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e Volleyball World Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Betim sono indietro quattro ore rispetto a noi).

TRENTO-SADA CRUZEIRO, MONDIALE PER CLUB VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 10 DICEMBRE:

00.30 Itas Trentino vs Sada Cruzeiro

TRENTO-SADA CRUZEIRO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go, Now Tv e Volleyball World Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace