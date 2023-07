Trento-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley: orario, canale tv, programma, streaming

Oggi giovedì 16 dicembre (ore 20.30) si gioca Trento-Fenerbahce Istanbul, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021-2022 di volley maschile. I dolomitici, di rientro da Betim (Brasile) dove hanno concluso al terzo posto il Mondiale per Club, si rituffano nella massima competizione continentale. Si tratta di un appuntamento decisamente importante per i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, visto che all’esordio hanno perso per 3-0 contro Perugia e devono assolutamente riscattarsi.

Questa contesa è determinante per le sorti della Pool E, è cruciale portare a casa il successo per continuare a rimanere in corsa per i primi due posti (le vincitrici dei cinque gironi e le migliori tre classificate si qualificano ai quarti di finale). Trento parte con i favori del pronostico, ma non deve sottovalutare la formazione turca, che al debutto aveva surclassato il Cannes con un netto 3-0. Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Matey Kaziyski pronti a comporre il tridente offensivo guidato da Riccardo Sbertoli contro soprattutto i martelli Salvador Hidalgo e Yacine Louati e il centrale Seyed Mousavi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Fenerbahce Istanbul, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021-2022 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TRENTO-FENERBAHCE, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE:

20.30 Itas Trentino vs Fenerbahce HDI Istanbul

TRENTO-FENERBAHCE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LivePhotoSport