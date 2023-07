Speed skating, in Coppa del Mondo vittoria e primato di Lollobrigida, podio di Ghiotto, primato di Bosa

Si apre la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di speed skating a Calgary, in Canada: l’Italia registra la vittoria ed il record nazionale di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri femminili, il podio di Davide Ghiotto nei 5000 metri maschili ed il record nazionale di David Bosa nei 500 metri maschili quali risultati di spicco.

Nei 3000 metri femminili vittoria con primato nazionale di Francesca Lollobrigida in 3:54.437, davanti alla canadese Isabelle Weidemann, seconda col personale in 3:55.334 (+0.89), mentre il gradino più basso del podio va alla ceca Martina Sáblíková, che si classifica terza in 3:55.500 (+1.06). Nella Division B nella notte italiana è 32ma Noemi Bonazza in 4:20.055.

Nei 5000 metri maschili a dominare è lo svedese Nils van der Poel, primo in 6:04.293, davanti all’azzurro Davide Ghiotto, secondo in 6:09.342 (+5.04), mentre chiude al terzo posto il canadese Ted-Jan Bloemen in 6:09.521 (+5.22). Così gli altri italiani: 10° Andrea Giovannini in 6:13.689 (+9.39), 12° Michele Malfatti col primato personale in 6:15.065 (+10.77). Nella Division B nella notte italiana si classifica 19° Nicola Tumolero in 6:24.686.

Nei 500 metri maschili a trionfare è il canadese Laurent Dubreuil, primo col record della pista in 33.778, che batte il cinese Tingyu Gao, secondo in 33.876 (+0.09), ed il nipponico Yuma Murakami, terzo in 33.898 (+0.12). Nella Division B si classifica 2° David Bosa col primato nazionale in 34.459, mentre è 7° Jeffrey Rosanelli, al personale in 34.542, infine giunge 12° Mirko Giacomo Nenzi col personale eguagliato al centesimo in 34.713.

Nei 500 metri femminili vince la russa Olga Fatkulina, prima in 36.726, davanti alla nipponica Nao Kodaira, seconda in 36.817 (+0.09), ed all’altra russa Angelina Golikova, terza in 36.822 (+0.09). Non c’erano italiane in gara, neppure nella Division B.

Foto: LaPresse