Sorteggio Europa League oggi: orario, programma, tv, possibili avversarie Napoli e Lazio ai playoff

Terminata la fase a gironi, l’Europa League di calcio 2021 pensa alla fase ad eliminazione diretta, che inizierà dai sedicesimi di finale, a seguito della modifica al format rispetto alle passate edizioni. Le prime di ogni gruppo (tra cui la Roma) sono già ammesse agli ottavi, mentre le seconde dovranno passare dai sedicesimi e sfidare le terze della Champions League.

Tre le italiane impegnate, ovvero Napoli e Lazio come teste di serie, più l’Atalanta dopo la cocente sconfitta contro il Villarreal che l’ha estromessa dalla competizione più importante. Scese dalla Champions anche Barcellona, Borussia Dortmund e Siviglia, mentre per i bergamaschi gli ostacoli più insidiosi sono rappresentati da Real Sociedad e Braga.

Il sorteggio si svolgerà dunque lunedì 13 dicembre 2021, a partire dalle ore 13, presso la sede UEFA di Nyon e sara visibile in diretta su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Football e Sky Sport 24, ma anche in streaming sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e NOW.

Le squadre impegnate:

Teste di serie

Betis

Rangers

Real Sociedad

Napoli

Olympiacos

Lazio

Braga

Dinamo Zagabria

Non teste di serie

Barcellona

Borussia Dortmund

Sheriff

Lipsia

Porto

Zenit

Siviglia

Atalanta

PROGRAMMA SORTEGGI EUROPA LEAGUE:

Lunedì 13 dicembre 2021

Ore 13 Sorteggio ottavi di finale Europa League 2021

DOVE SEGUIRE I SORTEGGI IN TV E STREAMING:

In tv – Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta su Sky Sport Football e su Sky Sport 24.

In streaming – Non mancherà la copertura online sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e NOW.

Foto: LaPresse