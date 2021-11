Europa League oggi: orari 4 novembre, programma, calendario tv Sky e TV8

Come ogni giovedì torna anche questa settimana l’Europa League di calcio 2021, che propone ben sedici sfide con due italiane impegnate, ovvero Napoli e Lazio, entrambe in trasferta. I partenopei, primi in classifica in Serie A, saranno ospiti del Legia Varsavia, mentre i capitolini se la vedranno con l’Olympique Marsiglia.

Il Napoli giocherà alle 18.45 e la sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre la Lazio andrà in onda alle 21, sempre sugli stessi canali. Per entrambi, e per tutte le altre partite, sarà disponibile la diretta streaming su DAZN.

Il quadro di tutte le partite di giornata e dove vederle in tv e streaming:

18.45 Legia-Napoli (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

18.45 Galatasaray-Lokomotiv Mosca (Europa League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

18.45 Monaco-PSV (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 254 satellite)

18.45 Genk-West Ham (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 255 satellite)

18.45 Lione-Sparta Praga (Europa League) – DAZN e SKY SPORT

18.45 Brondby-Rangers (Europa League) – DAZN e SKY SPORT

18.45 Real Sociedad-Sturm Graz (Europa League) – DAZN e SKY SPORT

18.45 Olympiacos-Eintracht (Europa League) – DAZN e SKY SPORT

21.00 Marsiglia-Lazio (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

21.00 Leicester-Spartak Mosca (Europa League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

21.00 Braga-Ludogorets (Europa League) – DAZN e SKY SPORT

21.00 Stella Rossa-Midtjylland (Europa League) – DAZN e SKY SPORT

21.00 Leverkusen-Betis (Europa League) – DAZN e SKY SPORT

21.00 Ferencvaros-Celtic (Europa League) – DAZN e SKY SPORT

21.00 Dinamo Zagabria-Rapid Vienna (Europa League) – DAZN e SKY SPORT

21.00 Anversa-Fenerbahçe (Europa League) – DAZN e SKY SPORT

Foto: LaPresse