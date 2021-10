Lazio-Olympique Marsiglia oggi, Europa League: orario, canale tv, probabili formazioni, programma, streaming

Come ogni giovedì torna anche quest’oggi l’Europa League di calcio 2021, che tra le sfide in programma vede in campo anche la Lazio, avversaria dell’Olympique Marsiglia per la terza giornata del gruppo E, dove i bianco-celesti guidano a punteggio pieno.

Il match si svolgerà quest’oggi, giovedì 21 ottobre 2021 a partire dalle ore 18.45 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma DAZN, ma anche sul satellite da Sky Sport, che manderà in onda la sfida sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, online su Sky Go e NOW.

IL PROGRAMMA DI LAZIO-MARSIGLIA:

Europa League 2021

Giovedì 21 ottobre 2021

Ore 18.45 Lazio-Olympique Marsiglia

DOVE SEGUIRE LAZIO-OLYMPIQUE MARSIGLIA IN TV E STREAMING:

Diretta tv – Sarà possibile seguire la sfida su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Diretta streaming – Tutte le partite dell’Europa League saranno visibili online su DAZN, questa volta anche su Sky Go e NOW.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Balerdi, Caleta-Car, Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi; Gerson, Harit, de la Fuente; Payet. All. Sampaoli

