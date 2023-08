Sci freestyle, Coppa del Mondo halfpipe: Mackay e Gu vincono a Calgary

A Calgary (Canada) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. Il canadese Brendan Mackay si è imposto col punteggio di 97.00, dominando in maniera nitida sulle nevi di casa. Il 24enne ha regolato lo statunitense Alex Ferreira (94.80), il quale aveva giganteggiato nella gara d’apertura disputata tre settimane fa a Copper Mountain.

Alex Ferreira si conferma così il leader della classifica generale con 20 punti di vantaggio su Mackay e 75 sull’altro canadese Simon D’Artois, terzo in questo appuntamento per appena quaranta centesimi (94.40, quattro punti di margine sul connazionale Noah Bowman).

Tra le donne, invece, dominio schiacciante della cinese Ailing Eileen Gu, capace di trionfare con 96.80. La 18enne ha infilato la seconda vittoria stagionale consecutiva, infliggendo distacchi importanti alla statunitense Hanna Faulhaber (92.80) e alla canadese Rachael Karker (90.20). Precisiamo che in entrambe le gare non erano presenti atleti italiani.

L’asiatica ha così allungato in classifica generale, dove comanda a punteggio pieno con 60 punti di vantaggio nei confronti di Karker e 75 su Faulhaber. Si ritornerà in gara tra due giorni, sempre a Calgary, per il penultimo appuntamento della stagione. La grande chiusura sarà poi a Mammoth Mountain (USA) il 7 gennaio, a seguire spazio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

