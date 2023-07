Sci di fondo, i convocati dell’Italia per la terza tappa di Coppa del Mondo a Davos. Federico Pellegrino osservato speciale

Prosegue senza soluzione di continuità la stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo. Un’annata importante che culminerà, come è noto, con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

La Nazionale italiana guarda quindi all’appuntamento di Davos, in Svizzera, con la voglia di far bene e di mostrare segnali di vitalità. Come riferisce il sito della FISI, sono sedici i convocati dal direttore tecnico Alfred Stauder per il round elvetico. Nevi sulle quali Federico Pellegrino si è imposto in tre circostanze, ovvero nel 2014, 2015 e nel dicembre 2020.

Sarà lui la punta di diamante della compagine del Bel Paese per la sprint a tecnica libera di sabato 11 dicembre che potrà contare anche su Michael Hellweger, Simone Mocellini, Francesco De Fabiani e Giovanni Ticcò fra gli uomini e su Cristina Pittin, Greta Laurent, Nicole Monsorno, Caterina Ganz ed Elisa Brocard fra le donne.

Per quanto riguarda la 15 km a tecnica libera del giorno successivo saranno al via sempre Pellegrino con Paolo Fanton, Giandomenico Salvadori, Martin Coradazzi, Stefano Gardener e Francesco De Fabiani. Nella 10 km femminile a competere troveremo Cristina Pittin, Francesca Franchi, Caterina Ganz ed Elisa Brocard.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA DI DAVOS

Sab. 11/12/21 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Davos (Svi) – ore 14.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 12/12/21 – Coppa del mondo – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Davos (Svi) – ore 11.40 e 14.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

