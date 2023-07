Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos 2021. Federico Pellegrino torna sulla sua pista. Arriverà la quarta vittoria?

La terza tappa della Coppa del Mondo maschile di sci di fondo andrà in scena, come d’abitudine, a Davos, in Svizzera. La località del Canton Grigioni è una classicissima della disciplina, come testimoniato dal fatto che vi si siano disputate ben 48 gare di primo livello. Si tratta di un numero enorme considerando come la rinomata cittadina elvetica non abbia mai organizzato Mondiali od Olimpiadi, né tantomeno prove multi-stage. D’altronde questa location sciistica, famosa anche per l’annuale Forum economico mondiale, è entrata nell’orbita della massimo circuito già nel 1982 e le sue rare assenze dal calendario sono sempre state un’eccezione.

In questo 2021 il programma prevede due gare a skating. Sabato 11 ammireremo una sprint, mentre il giorno successivo si assisterà a una 15 km con partenza a intervalli.

SPRINT TL

La sprint è tradizionale da queste parti. Dal 2006 a oggi se ne sono disputate 15, di cui ben 14 a tecnica libera. Non sorprende quindi che Federico Pellegrino si sia tolto importanti soddisfazioni nell’arco della sua carriera. Il poliziotto di Nus vanta tre vittorie, ottenute nel 2014 e nel 2015 e nel 2020.

Il trentunenne valdostano è peraltro stato il primo atleta a imporsi più di una volta in questo contesto, venendo poi eguagliato e successivamente superato dal norvegese Johannes Høsflot Klæbo, capace di imporsi nel 2017, 2018 e 2019. Lo scandinavo, però, è stato nuovamente raggiunto dall’azzurro lo scorso anno.

Fra gli atleti in attività hanno primeggiato a Davos anche il norvegese Finn Hågen Krogh (2014) e il russo Sergey Ustiugov (2016).

Pellegrino peraltro detiene un record difficilmente eguagliabile in tempi brevi. “Chicco” è il fondista con più podi nelle sprint di Davos, avendone raccolti ben 6! Ai tre successi già citati si sommano due secondi posti (2017, 2018) e una terza piazza (2013).

Non va comunque dimenticato come l’Italia fosse stata protagonista anche prima dell’ascesa del valdostano. Infatti nella sprint del 2006 Cristian Zorzi si era classificato 2°, mentre in quella del 2008 Renato Pasini aveva concluso 3°.

15 KM TL

A Davos la prima 15 km a skating con partenza a intervalli si è disputata nel 1993, trovando spazio nel programma a corrente alternata. Quella di domenica sarà la dodicesima della storia ad andare in scena su queste nevi. L’unico atleta ad averne vinta più di una è il norvegese Bjørn Dæhlie, impostosi nel 1993 e nel 1996.

Tra i fondisti in attività sono in quattro a poter vantare affermazioni in questo format nella stazione sciistica del Canton Grigioni. Si tratta del francese Maurice Manificat (2017), del russo Evgeny Belov (2018), del norvegese Simen Hegstad Krüger (2019) e del russo Alexander Bolshunov (2020).

Nessun successo in casa Italia, dove però sono arrivati due podi, entrambi firmati dallo stesso atleta. Il solo azzurro capace di entrare nella top-three in questa tipologia di gara è Fulvio Valbusa. Il carabiniere forestale di Bosco Chiesanuova concluse al 2° posto nel 1996 e in terza piazza nel 2002.

Fra gli uomini in attività gli unici risultati di rilievo sono stati ottenuti da Francesco De Fabiani, classificatosi 7° nel 2018 e 5° nel 2020 (in una gara priva però di tutti i norvegesi).

Infine, a puro titolo di curiosità, non bisogna dimenticare come proprio una 15 km a skating di Davos sia stata teatro dell’unica vittoria ex aequo nella storia della Coppa del Mondo maschile. L’insolito evento si verificò il 3 febbraio 2007, quando il francese Vincent Vittoz e lo svizzero Toni Livers si imposero a pari merito.

COPPA DEL MONDO 2021-22 – CLASSIFICA PROVVISORIA

281 – KLÆBO Johannes Høsflot (NOR)

245 – BOLSHUNOV Alexander (RUS)

185 – VALNES Erik (NOR)

174 – CHERVOTKIN Alexey (RUS)

170 – USTIUGOV Sergey (RUS)

161 – TERENTEV Alexander (RUS)

142 – JOUVE Richard (FRA)

125 – KRÜGER Simen Hegstad (NOR)

123 – NOVAK Michal (CZE)

122 – YAKIMUSHKIN Ivan (RUS)

