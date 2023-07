Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2021. Sara Takanashi riallungherà su Maren Lundby?

Nel weekend si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci. Si gareggerà a Lillehammer (Norvegia), località che, a parte le rinunce legate al Covid-19, è una classica di inizio stagione. Ammireremo, peraltro, due gare su altrettanti impianti diversi. Sabato le atlete si confronteranno sul trampolino piccolo, mentre domenica traslocheranno sul limitrofo trampolino grande.

Le saltatrici si sfideranno nella Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena, edificata nel 1992 in vista dei XVII Giochi olimpici invernali e ammodernata all’inizio del XXI secolo. All’interno di essa sinora si sono disputate 18 prove individuali femminili di primo livello. Si tratta di un numero elevatissimo per l’ancor giovane circuito rosa. Solamente la località giapponese di Zao può vantarne altrettante. D’altronde l’ex capoluogo della contea dell’Oppland (oggi soppressa e inglobata dall’Innlandet), non solo è sempre stato inserito in calendario dal 2011-12 al 2019-20, ma di recente ha addirittura raddoppiato la sua presenza, ospitando sia l’opening stagionale a dicembre che una tappa di Raw Air a marzo.

A Lillehammer, la donna più vincente in assoluto è Sara Takanashi, impostasi per ben 6 volte. Cinque a dicembre su trampolino piccolo (2012, 2013, 2015, 2016, 2016), una a marzo su trampolino grande (2020). La giapponese è braccata dalla padrona di casa Maren Lundby, la quale è in grande rimonta. La norvegese ha infatti raccolto 5 successi. Il primo su trampolino piccolo (dicembre 2017), a cui ne hanno fatto seguito quattro su Large Hill (uno a marzo 2019, due a dicembre 2019 e uno a marzo 2020). La scandinava non potrà comunque migliorare il proprio bottino, essendosi presa un anno sabbatico. Dunque opportunità di riallungare per la nipponica?

Comprendendo l’asiatica e la nordica, sono cinque le atlete in attività ad aver già primeggiato nell’Oppland. Katharina Althaus si è imposta in 3 occasioni, vincendo su entrambi i trampolini nel dicembre 2017 e ripetendosi sul grande nel dicembre 2018. Infine sono riuscite a firmare 1 acuto, tutte su Normal Hill, anche Spela Rogelj (dicembre 2014), Juliane Seyfarth (dicembre 2018) e Lidiia Iakovleva (dicembre 2018).

Complessivamente sono sedici le saltatrici tuttora in azione a essere salite almeno una volta sul podio in quel di Lillehammer. La graduatoria è capitanata da Lundby, balzata prepotentemente in testa nell’ultimo triennio. D’altronde la norvegese ha concluso nella top-three dieci delle undici gare andate in scena dal 2017 in poi!

11 – LUNDBY Maren [NOR] (NH 1-3-1 | LH 4-2-0)

9 – TAKANASHI Sara [JPN] (NH 5-0-2 | LH 1-0-2)

5 – ALTHAUS Katharina [GER] (NH 1-1-0 | LH 2-1-0)

3 – IRASCHKO-STOLZ Daniela [AUT] (NH 0-2-0 | LH 0-0-1)

3 – ITO Yuki [JPN] (NH 0-2-1)

3 – KREUZER-HÖLZL Chiara [AUT] (LH 0-1-2)

2 – PINKELNIG Eva [AUT] (LH 0-1-1)

2 – OPSETH Silje [NOR] (LH 0-1-1)

1 – ROGELJ Spela [SLO] (NH 1-0-0)

1 – SEYFARTH Juliane [GER] (NH 1-0-0)

1 – IAKOVLEVA Lidiia [RUS] (NH 1-0-0)

1 – VTIC Maja [SLO] (NH 0-1-0)

1 – RUPPRECHT Anna [GER] (NH 0-0-1)

1 – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT] (NH 0-0-1)

1 – VOGT Carina [GER] (NH 0-0-1)

1 – KLINEC Ema [SLO] (NH 0-0-1)

Volgendo lo sguardo ai vari movimenti nazionali, si nota come la Norvegia padrona di casa abbia preso il sopravvento proprio lo scorso anno, sorpassando in tromba sia il Giappone che la Germania per numero di podi. Il Paese del Sol Levante rimane tuttavia leader per numero di vittorie.

14 (5-6-3) – NORVEGIA

13 (6-2-5) – GIAPPONE

11 (4-4-3) – GERMANIA

9 (0-4-5) – AUSTRIA

3 (1-1-1) – SLOVENIA

2 (1-1-0) – USA

1 (1-0-0) – RUSSIA

1 (0-1-0) – FRANCIA

Dunque l’Austria vanta ben nove podi, ma non è ancora riuscita a vincere!

Capitolo Italia. Nessun podio per il movimento azzurro, che però a Lillehammer ha raccolto 7 piazzamenti nella top-ten. I migliori risultati in assoluto sono stati firmati da Evelyn Insam, quinta nel 2012 e sesta nel 2013. Guardando alle atlete in attività, si nota come Lara Malsiner abbia un buon feeling con il capoluogo dell’Oppland. La gardenese vanta infatti un’ottava, una nona e una decima posizione, ottenute tra il dicembre 2017 e il marzo 2020.

