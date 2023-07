Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal 2021. Qui Chiara Kreuzer ha vinto l’unica gara femminile della storia

La terza tappa della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si disputerà a Klingenthal, location pressoché sconosciuta alle atlete non tedesche, almeno per quanto riguarda contesti agonistici di rilievo. Infatti il massimo circuito si è presentato nella località della Sassonia solamente una volta nella storia, ovvero due anni orsono. Nel dicembre 2019 si impose l’austriaca Chiara Kreuzer davanti alla slovena Ema Klinec e alla teutonica Katharina Althaus.

Per la verità, in passato la location posta al confine con la Repubblica Ceca aveva tentato di organizzare altre competizioni di primo livello, fossero essere invernali o estive, ma spesso e volentieri il meteo si è messo di traverso, come peraltro sovente accade da queste parti. Klingenthal non è certo famosa per essere un contesto semplice, proprio a causa del vento che spesso e volentieri spira in maniera sostenuta e genera grossi problemi. Si vedrà se in questo 2021 sarà possibile portare a termine entrambe le competizioni in programma. Di sicuro sarebbe un successo sia per la località in sé che per la direzione gara.

Guardando all’Italia, è curioso notare come non vi siano atlete in attività già impegnate sullo Schwarzberg Schanze in Coppa del Mondo. Nel 2019 vennero schierate tre ragazze, ma due di loro oggi sono ritirare (Elena Runggaldier e Manuela Malsiner), mentre Lara Malsiner, seppur iscritta, non prese parte alla prova. In ogni caso, il movimento azzurro non è ancora riuscito a marcare un singolo punto a Klingenthal, poiché nell’unico appuntamento disputatasi il miglior risultato è stato un 32° posto. Difficile, quindi, fare peggio.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO (4/26 GARE)

330 – KRAMER Marita (AUT)

285 – ALTHAUS Katharina (GER)

259 – KLINEC Ema (SLO)

230 – BOGATAJ Ursa (SLO)

158 – OPSETH Silje (NOR)

157 – TAKANASHI Sara (JPN)

149 – KRIZNAR Nika (SLO)

141 – IRASCHKO STOLZ Daniela (AUT)

106 – PINKELNIG Eva (AUT)

104 – EDER Lisa (AUT)

Foto: La Presse