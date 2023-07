LIVE Trento-Foolad Sirjan 3-0 volley, Mondiale per club in DIRETTA: l’Itas batte gli iraniani ed è già in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1.47: Per questa notte è tutto. Grazie per averci seguito e buonanotte

1.46: L’ultima partita del girone B è in programma domani alle 0.30 tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro, in palio il primo posto nel girone , con ogni probabilità, la possibilità di evitare Civitanova in semifinale

1.45: Un solo giocatore in doppia cifra per il Foolad, Esfandiar con 10 punti. In casa Itas il top scorer è Lavia con 16 punti, a seguire Michieletto con 15 e Kaziyski con 10

1.44: Una buona partita per l’Itas, trascinato dai suoi attaccanti di palla alta, Michieletto, Lavia e Kaziyski. Qualche errore di troppo al servizio per la formazione italiana

1.43: In poco più di un’ora la squadra di Lorenzetti supera 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) il Foolad Sirjan e conquista l’accesso in semifinale al Mondiale per Club. Partita a senso unico che i trentini hanno dominato in avvio e alla fine, mentre hanno sofferto un po’ nel secondo set, vinto in rimonta 25-22

25-19 Il primo tempo di Lisinac!!! Trento è in semifinale! Vittoria per 3-0 sul Foolad Sirjan che è eliminato

24-19 il muro di Jelveh su Lisinac

24-18 Primo tempo Jelveh

24-17 Fallo Lisinac

24-16 Vincente Lavia da seconda linea in parallela

23-16 Errore al servizio Trento

23-15 Vincente Kaziyski da zona 4

22-15 Behboodi di seconda intenzione

22-14 Primo tempo del nuovo entrato D’Heer

21-14 Vincente sulle mani del muro l’attacco di Esfandiar da zona 4

21-13 La diagonale stretta di Michieletto da zona 4

20-13 In rete il primo tempo di Tashakori

19-13 Errore del Foolad sulla ricostruzione dopo la difesa su Podrascanin

18-13 Muro Foolad su Lavia

18-12: Missile di Esfandiar in tribuna

17-12 errore di incomprensione del Foolad

16-12 Errore al servizio Trento

16-11 Vincente Lavia da zona 4

15-11 Errore al servizio Trento

15-10 Primo tempo Lisinac

14-10 Primo tempo Tashakori

14-9 Errore al servizio Foolad

13-9 Invasione Trento

13-8 Errore al servizio Foolad

12-7 Mano out di Lavia da seconda linea

11-7 Murooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiin

10-7 Vincente Esfandiar da zona 4

10-6 Primo tempo Jelveh

10-5 Primo tempo Lisinac

9-5 Il muro di Jelveh su Lavia

9-4 Errore al servizio Trento

9-3 Aceeeeeeeeeeee Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiii

8-3 La parallela di Lavia da zona 4

7-3 Primo tempo Jelveh

7-2 Primo tempo Lisinac

6-2 Out l’attacco di Sadeghi da zona 4

5-2 Errore al servizio Foolad

4-2 Errore al servizio Trento

4-1 La pipe di Lavia

3-1 Mano out in primo tempo Tashakori

3-0 Il servizio di Michieletto manda in tilt la ricezione avversaria

2-0 La pipe di Michieletto

1-0 Mano out da zona 4 di Kaziyski

25-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaaaa. Si chiude così il secondo set con la rimonta dell’Itas

24-22 Mano out di Michieletto da zona 4

23-22 Esfandiar vincente da zona 4

23-21 Primo tempo Lisinac

22-21 Mano out di Blagojevic da zona 2

22-20 La parallela di Michieletto da zona 4

21-20 Invasione Foolad

20-20 In rete il palleggio di Lavia

20-19 Errore al servizio Trento

20-18 Aceeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiii

19-18 Mano out di Kaziyski da zona 4

18-18 Errore al servizio Trento

18-17 Kaziyski seconda muro da zona 4

17-17 errore al servizio Trento

17-16 Mano out di Michieletto da zona 4

16-16 Mano out Blagojevic da seconda linea

16-15 Vincente Lavia da zona 2

15-15 Errore al servizio Trento

15-14 Michieletto!!! Vincente in diagonale da zona 4

14-14 errore di Blagojevic da zona 2

13-14 Aceeeeeeeeeeeeee Lisinaaaaaaaaaaaaaaaac

12-14 Vincente Michieletto da zona 4

11-14 Vincente Michieletto da zona 4

10-14 Primo tempo dietro di Jelveh

10-13 primo tempo Lisinac

9-13 Primo tempo di Jelveh

9-12 Diagonale stretta di Kaziyski da zona 4

8-12 Blagojevic vincente da seconda linea in parallela

8-11 Mano out Kaziyski da zona 4

7-11 Errore al servizio Trento

7-10 errore al servizio Foolad

6-10 Ace Esfandiar

6-9 La pipe di Esfandiar. Foolad cresciuto al servizio

6-8 Primo tempo Tashakori

6-7 La diagonale stretta di Michieletto

5-7 Attacco vincente da centro di Tashakori

5-6 Errore al servizio Trento

5-5 La parallela di Michieletto da zona 4

4-5 La free ball di Esfandiar

4-4 Mano out di Blagojevic da zona 2

4-3 Mano out di Lavia in palleggio da zona 4

3-3 Primo tempo Jelveh

3-2 Mano out Kaziyski da zona 4

2-2 Errore al servizio Trento

2-1 Murooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiii

1-1 Primo tempo di Tashakori dietro muro out

1-0 Diagonale di Michieletto senza muro da zona 4

25-18 Fallo di tempo del Foolad e si chiude così il primo set

24-18 Attacco vincente di Tashakori

24-17 Pipe di Lavia

23-17 Errore al servizio Trento

23-16: Murooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiin

22-16 Errore al servizio Itas

22-15: Vincente Lavia da zona 2

21-14 Vincente Lavia in diagonale da zona 2

20-14 Primo tempo Tashakori

20-13 Primo tempo Lisinac

19-13 Mano out Esfandiar da zona 4

19-12 Aceeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiii

18-12 Errore al servizio Foolad

17-12 Ace Blagojevic

17-11 Out l’attacco di Lavia da zona 2

17-10 Primo tempo Tashakori

17-9 Errore Foolad

16-9 Mano out Jelveh

16-8 Primo tempo Podrascanin

15-8 Errore al servizio Trento

15-7 La diagonale di Michieletto da zona 4

14-7 La diagonale di Sadeghi da zona 4

14-6 La free ball di Podrascanin

13-6 Mano out di Podrascanin dopo la grande difesa di Kaziyski

12-6 Errore al servizio Foolad

11-6 Errore al servizio Trento

11-5 La freeball a muro di Lavia

10-5 Mano out Lavia da zona 4

9-5 Mano out Esfandiar

9-4 Mano out di Lavia da zona 4

8-4 Muroooooooooo Lisinaaaaac

7-4 Fallo in palleggio di Behboodi

6-4 Vincente la parallela di Esfandiar da zona 4

6-3 Primo tempo Lisinac

5-3 In rete l’attacco di Esfandiar

4-3 La diagonale stretta di Kaziyski da zona 4

3-3 Il muro di Blagojevic

3-2 Il muro di Esfandiar

3-1 Errore al servizio Michieletto

3-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooo

2-0 Aceeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooo

1-0 Out l’attacco di Esfandiar

9.28: Formazione confermata per l’Itas Trentino

9.25: Formazione con diversi elementi di livello internazionale: lo schiacciatore serbo Aleksandar Blagojevic, il centrale iraniano Armin Tashakori, i palleggiatori: l’iraniano Alireza Behboudi e l’estone Markkus Keel e iul libero iraniano Mostafa Heydari.

9.22: Dall’altra parte della rete gli iraniani del Sirjan Fooland, squadra da non sottovalutare anche se di livello sicuramente inferiore rispetto alla compagine di Lorenzetti

9.19: I trentini scenderanno in campo al gran completo, avendo recuperato in extremis Alessandro Michieletto dall’infortunio alla caviglia che lo aveva tenuto fermo qualche settimana fa e Lorenzetti dovrebbe insistere con lo schema che vede Daniele Lavia nel ruolo di opposto con compiti in ricezione e Kazyiski e Micheieletto in banda.

0.15: Ieri notte si è giocata la prima sfida del girone che ha visto il Sada Cruzeiro, squadra padrona di casa, battere 3-0 proprio gli iraniani del Foolad Sirjan. Dunque vincendo oggi con qualsiasi punteggio Trento avrebbe la certezza della qualificazione alla semifinale

0.13: E’ la partita d’esordio alla rassegna iridata per l’Itas Trentino che è la squadra che vanta più vittorie in questa manifestazione, ben cinque, e va a caccia del sesto trionfo

0.10: Buonanotte agli amici di OA Spot e benvenuti alla diretta live della quarta sfida del Mondiale per Club che vede di fronte l’Itas Trentino e il Foolad Sirjan

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida del girone A del Mondiale per Club maschile che vede di fronte l'Itas Trentino e il Foolad Sirjan. E' la partita d'esordio alla rassegna iridata per l'Itas Trentino che è la squadra che vanta più vittorie in questa manifestazione, ben cinque, e va a caccia del sesto trionfo. Del gruppo A fa parte anche la formazione brasiliana del Sada Cruzeiro

I trentini scenderanno in campo al gran completo, avendo recuperato in extremis Alessandro Michieletto dall’infortunio alla caviglia che lo aveva tenuto fermo qualche settimana fa e Lorenzetti dovrebbe insistere con lo schema che vede Daniele Lavia nel ruolo di opposto con compiti in ricezione e Kazyiski e Micheieletto in banda.

Dall’altra parte della rete gli iraniani del Sirjan Fooland, squadra da non sottovalutare anche se di livello sicuramente inferiore rispetto alla compagine di Lorenzetti. Formazione con diversi elementi di livello internazionale: lo schiacciatore serbo Aleksandar Blagojevic, il centrale iraniano Armin Tashakori, i palleggiatori: l’iraniano Alireza Behboudi e l’estone Markkus Keel e iul libero iraniano Mostafa Heydari.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda sfida del girone A del Mondiale per Club maschile che vede di fronte l’Itas Trentino e il Foolad Sirjan: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 0.30. Buon divertimento a tutti.

