LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: terzo successo di fila per Kilde, Casse in top10. La classifica di Coppa del Mondo

13.30 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona giornata da OA Sport.

13.29 In classifica di super-G comanda proprio Aleksander Aamodt Kilde con 300 punti davanti a Matthias Mayer (230) e Marco Odermatt (219), il quale invece domina quella generale con 745 punti contro i 469 di Kilde. Terzo Mayer a 447.

13.28 Kilde ottiene la terza vittoria consecutiva in supergigante, la sesta in carriera in questa specialità, nonché la decima in generale. Primo podio in carriera per Haaser, il quale prima di oggi era entrato due volte in top 10.

SCI ALPINO –

13.25 Così gli altri italiani: 13° Christof Innerhofer a 1.66, 24° Dominik Paris a 2.18, 32° Matteo Marsaglia a pari merito con Guglielmo Bosca a 2.60, 53° Giovanni Franzoni a 4.15, 54° Matteo Franzoso a 4.54.

13.23 Questa la top ten definitiva:

1 Aleksander Aamodt Kilde NOR 1:27.95

2 Raphael Haaser AUT 1:28.67 +0.72

3 Vincent Kriechmayr AUT 1:28.80 +0.85

4 Ryan Cochran-Siegle USA 1:28.85 +0.90

5 Beat Feuz SUI 1:29.08 +1.13

6 Matthieu Bailet FRA 1:29.15 +1.20

7 Stefan Rogentin SUI 1:29.30 +1.35

8 Marco Odermatt SUI 1:29.38 +1.43

9 Blaise Giezendanner FRA 1:29.41 +1.46

10 Mattia Casse ITA 1:29.43 +1.48

13.13 Matteo Marsaglia è 32° a pari merito con Guglielmo Bosca a 2.60.

13.04 Matteo Franzoso è 46° ed ultimo a 4.54.

12.52 Giovanni Franzoni è 38° ed ultimo a 4.15.

12.45 Guglielmo Bosca è 28° a 2.60.

12.40 Il tedesco Josef Ferstl è 18° in 1:29.85 (+1.90), mentre il canadese Broderick Thompson è 30° ed ultimo in 1:31.65, a 3.70.

12.36 Nono il transalpino Blaise Giezendanner in 1:29.41 (+1.46), scivola al 10° posto Mattia Casse.

12.34 Settimo l’elvetico Stefan Rogentin in 1:29.30 (+1.35), 22° l’altro svizzero Justin Murisier in 1:30.41 (+2.46).

12.30 L’austriaco Raphael Haaser è secondo a 0″72 da Kilde!

12.28 Kryenbuehl è 20° a 2″46. Tocca all’austriaco Raphael Haaser.

12.27 Kilde ad un passo dalla terza vittoria consecutiva in superG, la sesta in carriera in questa specialità, nonché la decima in generale.

12.25 Seger sbaglia tanto ed è 21° a 2″61. Tocca allo svizzero Urs Kryenbuehl.

12.24 L’austriaco Stefan Babinsky è 20° a 2″52. Attenzione ora al canadese Brodie Seger.

12.22 Max Franz è 9° a 1″62: l’austriaco fa perdere una posizione ad Innerhofer per soli 4 centesimi. E’ difficile che l’altoatesino resti in top10, al momento è proprio 10°.

12.20 Sono scesi i primi 20. Kilde è ormai sicuro della vittoria con 0.85 su Kriechmayr e 0.90 su Cochran-Siegle. 4° Feuz a 1″13, 5° Bailet a 1″20. Gli italiani: 7° Casse a 1″48, 9° Innerhofer a 1″66, 15° Paris a 2″18.

12.18 Eccezionale gara del francese Matthieu Bailet, vero specialista del superG: è 5° a 1″20. Ora Casse è 7° a 1″48.

12.16 Mattia Casse non è mai salito sul podio in Coppa del Mondo. E se ci riuscisse alle Olimpiadi?

12.15 Piccola interruzione per sistemare una porta.

12.13 Non brilla il giovane norvegese Adrian Smiseth Sejersted, ultimo a 3″38. Ora il francese Matthieu Bailet.

12.11 Innerhofer perde tanto nel finale, commette un errore grave ed è 8° a 1″66. Comunque discreto, sicuramente molto meglio di ieri.

12.10 Innerhofer perde subito 78 centesimi al primo rilevamento, 1″07 al secondo.

12.09 Gara discreta di Pinturault, nulla più. Il francese è 12° a 2″07. Vediamo ora Christof Innerhofer, ieri irriconoscibile in discesa.

12.08 Pinturault è dietro di 0.39 al primo intermedio, poi commette un errore e paga 1″43 al secondo.

12.07 Lo svizzero Loic Meillard è nono a 1″67. Attenzione ora al francese Alexis Pinturault, che potrebbe difendersi egregiamente sulla Stelvio.

12.05 Grande gara di Feuz, quarto a 1″13. Casse scivola in sesta piazza a 1″48: di sicuro l’italiano ha pagato dazio al pettorale n.1, sempre uno svantaggio in superG.

12.03 COCHRAN-SIEGLE SUL PODIO! L’americano si conferma uno sciatore sopraffino dal punto di vista tecnico ed è 3° a 90 centesimi da Kilde! La gara non è finita, ora c’è lo svizzero Beat Feuz, reduce dall’uscita di ieri in superG.

12.01 Andreas Sander è ottavo a 1″88. Comunque guardiamo il lato positivo per Mattia Casse: è ormai tra i big del superG e con il piazzamento odierno scalerà ulteriormente la World Ranking List. Tocca all’americano Ryan Cochran-Siegle.

11.59 L’austriaco Christian Walder è 11° a 2″41. Tocca al tedesco Andreas Sander. Per il podio c’è spazio, perché Odermatt è staccato ben 1″43 da un Kilde supersonico.

11.58 Ora Mattia Casse è 4° a ben 1″48 da Kilde. Peccato per quei 5 centesimi che separano l’azzurro dal 3° posto di Odermatt.

11.57 Aleksander Aamodt Kilde stanga tutti e si porta al comando con ben 85 centesimi su Kriechmayr. Ci sbilanciamo: nessuno lo batterà. Ha sciato in maniera impeccabile, si è sbranato la pista.

11.56 Kilde pazzesco, 77 centesimi di vantaggio al primo intermedio, stesso vantaggio anche al secondo rilevamento. Sta dominando.

11.54 Sono scesi i primi 10 atleti. Al comando Kriechmayr con 0.58 su Odermatt e 0.63 su Casse: speriamo che l’azzurro non debba rimpiangere quei 5 centesimi per il podio…7° un Paris ancora a disagio in superG: 1″33 il suo ritardo. Tocca al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, forse l’ultima, vera insidia per Kriechmayr.

11.53 Baumann è ottavo a 1″42, dunque alle spalle di Dominik Paris.

11.51 Mayer è solo quinto a 81 centesimi. L’austriaco non sta trovando il giusto feeling con la Stelvio. Casse resta 3°, ma deve ancora scendere Kilde. Non pensiamo al podio, per ora. Tocca al tedesco Romed Baumann.

11.49 Crawford si inclina in una curva verso destra e riparte praticamente da fermo. Chiude ultimo a 1″82. Attenzione ora a Matthias Mayer, leader della classifica di superG.

11.48 Riparte la gara con Crawford, possibile mina vagante.

11.45 C’è una piccola interruzione per sistemare una porta blu abbattuta da Odermatt. Il prossimo a scendere sarà il canadese James Crawford. Al comando Kriechmayr con 0.58 su Odermatt e 0.63 su un buon Mattia Casse. 6° Paris a 1″33, non una buona prova: in superG ormai non va più considerato tra i primissimi, ha difficoltà tecniche da risolvere. Di sicuro non è ancora tornato in questa specialità il Paris del pre-infortunio.

11.43 Marco Odermatt non vince. Lo svizzero è secondo a 58 centesimi, appena 0.05 davanti a Casse. L’elvetico ha commesso un grave errore proprio nel finale, dove ha lasciato almeno 3 decimi.

11.42 Odermatt è avanti di 0.34 al primo intermedio, ma è dietro di 0.03 al secondo.

11.41 Dominik Paris è 5° a 1″33 da Kriechmayr. In superG è proprio brutto da vedere, fa tantissima fatica nel susseguirsi continuo di curve. Ormai possiamo dire che l’azzurro sia davvero vincente solo in discesa, almeno in questo periodo storico. Attenzione a Marco Odermatt…

11.39 Kriechmayr è al comando con 63 centesimi su Casse, ci sta. Ora Dominik Paris: dovrà superarsi su un superG molto tecnico.

11.39 Si scatena l’austriaco ed è avanti di 2 decimi al terzo rilevamento.

11.38 Al primo intermedio Kriechmayr è addirittura dietro di ben 55 centesimi, incredibile!

11.37 Gino Caviezel finisce alle spalle di Casse per soli 4 centesimi. Tutto sommato discreta la prova dell’italiano. Ora uno dei grandi favoriti, l’austriaco Vincent Kriechmayr. Potrebbe rifilare un distacco pesante all’azzurro, ma vediamo.

11.35 Anche Ganong finisce alle spalle di Mattia Casse. E’ 2° a 25 centesimi. Nell’ultimo settore ha recuperato ben mezzo secondo all’azzurro. Ora lo svizzero Gino Caviezel, specialista del superG.

11.33 Il transalpino Allegre giunge al traguardo con un distacco di 90 centesimi da Casse. E’ presto per esaltarsi. Vediamo ora l’americano Travis Ganong.

11.31 Mattia Casse molto guardingo, ha sciato sulle uova. 1’29″43, la sensazione è che si possa fare molto meglio. Tocca al francese Nils Allegre.

11.30 Iniziato il superG di Bormio, in pista Mattia Casse.

11.28 Mattia Casse è pronto al cancelletto di partenza.

11.27 Cielo velato in questo momento a Bormio.

11.26 La classifica di superG è davvero molto incerta ed è comandata da Mayer con 210 punti, seguito da Kilde a 200 e da Odermatt a 187.

11.24 Il superG è stato tracciato da Sepp Brunner, allenatore dell’Austria.

11.23 Per quanto visto ieri in discesa, l’uomo da battere non può che essere lo svizzero Marco Odermatt.

11.22 La classifica generale di Coppa del Mondo vede al comando lo svizzero Marco Odermatt con 713 punti, seguito a 427 dall’austriaco Matthias Mayer ed a 369 dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde. 7° Dominik Paris a quota 274, 9° Luca De Aliprandini a 207.

11.18 I pettorali degli italiani in gara oggi: 1 Mattia Casse (uno svantaggio non da poco partire per primi in superG), 6 Dominik Paris, 18 Christof Innerhofer, 32 Guglielmo Bosca, 38 Giovanni Franzoni, 47 Matteo Franzoso, 54 Matteo Marsaglia.

11.15 Sono diversi anni, tuttavia, che Paris fa fatica in superG, specialità in cui si laureò campione del mondo nel 2019. L’ultimo podio in Coppa del Mondo risale a Lake Louise nel 2019 (secondo), mentre non vince da quasi tre anni, ovvero dal superG di Soldeu nel marzo 2019. La specialità, va detto, è molto cambiata, con angoli più marcati che sovente favoriscono che ha maggiore attitudine al gigante rispetto alla discesa.

11.13 Dominik Paris ha vinto ben 7 volte a Bormio, 6 in discesa e 1 in superG (nel 2018).

11.10 Per l’Italia è una gara delicatissima in ottica dell’arzigogolato regolamento che assegna i pass per le Olimpiadi di Pechino 2022. Riassumendo: al momento sarebbero appena 7 gli azzurri qualificati in campo maschile, davvero pochissimi! Servirebbe un risultato importante da parte di Matteo Marsaglia, che purtroppo parte con un pettorale alto, il n.54. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’.

11.04 I pettorali di partenza del superG di oggi:

1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

2 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

3 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

4 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

10 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

12 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

13 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

16 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

17 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

20 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

21 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

22 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

23 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

24 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

25 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

26 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

27 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

28 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

29 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

30 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

31 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

33 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

35 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

36 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

37 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

38 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

39 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

40 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

41 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

43 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

44 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

45 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

46 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

47 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic

48 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon

49 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

50 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

51 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

52 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

53 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

54 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

55 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

56 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

57 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

58 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

59 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer

11.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del superG di Bormio.

LA CRONACA DELLA DISCESA LIBERA

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA LIBERA

IL PROGRAMMA DI BORMIO 2021

Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del primo superG di Bormio. Ventiquattro ore fa la Stelvio ha incoronato Dominik Paris, l’uomo più vincente di sempre sul pendio dell’Alta Valtellina e oggi possiamo sperare in un altro grande risultato da parte del nostro veterano.

La prestazione di squadra del gruppo azzurro sarà determinante in ottica Pechino 2022: l’Italia per ora si è assicurata solo sette posti su undici caselle disponibili ed occorre inseguire grandi piazzamenti su più fronti per allargare il contingente che prenderà parte alla trasferta olimpica. Matteo Marsaglia e Mattia Casse devono dare seguito alla bella prestazione di ieri mentre Christof Innerhofer è chiamato a riscattare un avvio di stagione piuttosto opaco.

L’uomo da battere nel superG odierno è senza dubbio il leader della classifica di Coppa del Mondo Marco Odermatt, secondo a sorpresa nella libera. Anche il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha buone possibilità di salire sul podio così come i capi squadra del team austriaco Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, poco brillanti tra le porte larghe della Stelvio.

Partenza fissata alle 11.30 esatte. Attraverso la DIRETTA LIVE testuale curata da OA Sport potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale, speriamo di raccontarvi un’altra giornata esaltante dalla mitica Stelvio di Bormio!

Foto: Lapresse