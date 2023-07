LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA: Vinatzer sfiora il podio! 7° Razzoli, 10° Maurberger, 12° Sala

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA

LE PAGELLE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO

ALEX VINATZER: “MI SONO GASATO PRESTO, LA SCIATA E’ BUONA”

GIULIANO RAZZOLI: “SODDISFATTO DEL 7° POSTO, POTEVO FARE ANCORA MEGLIO”

VIDEO VITTORIA SOLEVAAG, VINATZER 4°, CADUTA NOEL

LE DICHIARAZIONI DI MAURBERGER E SALA

LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO AGGIORNATE

21.56 Grazie per averci seguito e buona notte. Appuntamento con lo sci alpino il giorno di Santo Stefano, quando si disputerà la prima prova della discesa di Bormio. Un saluto sportivo!

21.54 Nella graduatoria di slalom sono appaiati al comando Foss-Solevaag e Jakobsen a 140, mentre Noel è 3° a 100. 6° Razzoli a 65, 9° Vinatzer a 50.

21.52 In classifica generale resta al comando lo svizzero Marco Odermatt con 633, seguito dall’austriaco Matthias Mayer a 405 e dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 329. 4° Pinturault a 314, che in qualche modo prova a rilanciarsi nella corsa alla sfera di cristallo.

21.51 Da segnalare anche il secondo 15° posto consecutivo dello spagnolo Joaquim Salarich.

21.50 Tommaso Sala ha eguagliato il 12° posto di Val d’Isere, miglior risultato in carriera: a 26 anni sembra aver finalmente svoltato.

21.50 Maurberger non chiudeva in top10 dal 5° posto di Schladming 2020.

21.49 Giuliano Razzoli, a 37 anni, sta vivendo una seconda giovinezza. Un atleta come l’emiliano potrebbe presentarsi alle Olimpiadi di Pechino 2022 da autentica mina vagante.

21.48 Da segnalare la grande rimonta dello svizzero Loic Meillard da 29° a 6°!

21.47 Alex Vinatzer ha sciato molto meglio nella seconda manche, più centrale e sicuro. Sul muro ha fatto più fatica con un paio di arretramenti, mentre nel finale una frenatina è stata decisiva: nella testa c’era ancora l’uscita di Val d’Isere.

21.44 La classifica della gara:

Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) Alexis Pinturault (Francia) +0.10 Kristoffer Jakobsen (Svezia) +0.11 Alex Vinatzer (Italia) +0.26 Timon Haugan (Norvegia) +0.85 Loic Meillard (Svizzera) +0.94 Giuliano Razzoli (Italia) +1.00 Yohei Koyama (Giappone) +1.07 Victor Muffat-Jeandet (Francia) +1.15 Simon Maurberger (Italia) +1.20

21.40 Noel aveva 73 centesimi di vantaggio al terzo intermedio, 91 al quarto: avrebbe vinto realizzando il miglior tempo in entrambe le manche. Ma una scivolata nel finale gli è costata carissima, perché ha saltato una porta ed ha visto sfumare la seconda vittoria consecutiva.

21.38 Il campione del mondo Foss-Solevaag vince con 0.10 su Pinturault e 0.11 su Jakobsen. 4° Alex Vinatzer a 0.26, 7° Giuliano Razzoli a 1″00, 10° Simon Maurberger a 1″20, 12° Tommaso Sala a 1″55. Grande prestazione di squadra per l’Italia, è mancato l’acuto: arriverà più avanti, da gennaio in poi.

21.36 NOEL TAGLIA IL TRAGUARDO CADENDO! Avrebbe vinto con un secondo di vantaggio, ma ha saltato l’ultima porta ed è fuori! Incredibile sorpresa, il francese aveva dato una lezione di sci fino a quel momento!

21.34 Foss-Solevaag, con i soliti movimenti essenziali, si porta in testa con 0.10 su Pinturault. E ora Clement Noel: parte con ben 53 centesimi di vantaggio, sono tantissimi. Solo un errore potrebbe privare il francese della vittoria.

21.32 Pasticcia tanto lo svedese Jakobsen sul muro, nel finale si scatena, ma è secondo per un solo centesimo! Vinatzer 3° a 17 centesimi, che amarezza. Tocca al norvegese Foss-Solevaag, 0.27 su Pinturault al cancelletto.

21.31 Parte Jakobsen con 0.10 sul redivivo Pinturault.

21.30 Ryding inforca dopo poche porte. Ne mancano 3: Jakobsen, Foss-Solevaag e Noel.

21.29 Cala il gelo a Camiglio. Pinturault vola in testa con 0.16 su Vinatzer. I due avevano lo stesso tempo all’ultimo intermedio, poi nel finale il francese ha messo la testa avanti. L’azzurro ha pagato la frenatina di cui vi abbiamo parlato. Ne mancano solo 4, ma il podio ora diventa difficile. Parte il britannico Ryding con 0.07 su Pinturault.

21.28 Partito Pinturault con 12 centesimi di vantaggio.

21.27 E VAIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! GRANDE VINATZEEEEEEEEEEEEERRR!!! Perde un solo centesimo da Haugan e si porta in testa con 59 centesimi di vantaggio! E’ una prestazione da podio, noi ci crediamo! Stavolta nel finale, memore di quanto accaduto in Val d’Isere, una frenatina l’ha fatta…Sul muro un po’ troppo arretrato, ma va bene così.

21.25 INFORCATA DI KRISTOFFERSEN! Stava volando, aveva mezzo secondo di vantaggio al secondo intermedio! Ha rischiato il tutto per tutto, gli è andata male. Ora Alex Vinatzer, parte con 6 decimi su Haugan.

21.23 Aerni fa troppa fatica sul muro. L’elvetico sprofonda al 13° posto a 84 centesimi. Anche Tommaso Sala chiuderà nei 15, mentre Giuliano Razzoli è sicuro della top10, la seconda consecutiva dopo Val d’Isere: una seconda giovinezza per il campione olimpico di Vancouver 2010. Ora il norvegese Henrik Kristoffersen (-0.18), vincitore a Campiglio lo scorso anno.

21.20 Il prossimo a partire sarà lo svizzero Luca Aerni, 0.14 di vantaggio su Haugan.

21.19 Popov precipita in classifica ed è 7° a 48 centesimi. Razzoli si avvicina alla top10, è 3° quando mancano solo 8 atleti. Maurberger, che è 6°, è già sicuro di chiudere in top15. Tommaso Sala, nella peggiore delle ipotesi, chiuderà 16°.

21.18 Abbiamo un nuoto leader. Haugan si porta in testa con 9 centesimi su Meillard e 15 su Razzoli. Da qui in poi sarà una battaglia sul filo del rasoio. Parte il bulgaro Albert Popov (-0.07).

21.16 Inforcata immediata per Strolz: giornata nerissima per l’Austria, anche considerando il gigante femminile di Courchevel. Ora i primi 10 dopo la prima manche: tocca al norvegese Timon Haugan (-0.63).

21.14 Muffat-Jeandet limita i danni ed è 4° a 21 centesimi, sta davanti a Maurberger per soli 0.05. Razzoli resiste in seconda posizione quando ne mancano 11. Ricordiamo che Meillard era 29° dopo la prima manche. Occhio ora all’austriaco Johannes Strolz (-0.59).

21.12 Impacciato più che mai lo svizzero, è 10° a 77 centesimi, alle spalle di tutti gli azzurri. Ora il francese Victor Muffat-Jeandet (-0.57).

21.11 Ne combina di tutti i colori Gstrein ed è 15° a 1″00. Ne mancano 13. Razzoli è già sicuro di chiudere tra i top15, ma anche Maurberger e Sala hanno buone possibilità. Tocca allo svizzero Ramon Zenhaeusern (-0.51).

21.09 Un altro Sala rispetto alla prima manche, ha sciato al 50% per non sbagliare. E’ 5° a 61 centesimi, raggiunge l’obiettivo di portare a casa punti. Tocca all’austriaco Fabio Gstrein, mezzo secondo esatto di vantaggio in partenza.

21.07 Mancano 15 atleti. Al comando lo svizzero Loic Meillard con 0.06 su Razzoli, 0.13 su Koyama e 0.26 su Maurberger. Gli azzurri non hanno sciato male, è mancato semplicemente il centesimo per fare l’euro. Ora ci prova Tommaso Sala: 0.48 in partenza da gestire su Meillard.

21.06 Maurberger è 4° a 26 centesimi. Ha sciato bene per 3/4 di manche, ma sul muro è stato troppo guardingo, perdendo 6 decimi pesanti.

21.04 PECCATO! Razzoli è secondo per soli 6 centesimi. Ha incespicato sul pianetto finale, lì è sfumata l’opportunità di andare al comando. Tocca a Simon Maurberger, 0.47 su Meillard.

21.02 Niente da fare neanche per Read, terzo a 64 centesimi. E’ durissima stare davanti a Meillard. Ci prova Giuliano Razzoli, parte con 44 centesimi di vantaggio: sono pochi su una pista già segnata.

21.01 Raschner sbaglia tanto ed è 9° a 94 centesimi. Ora il canadese Erik Read (-0.43), poi avremo tre azzurri in successione.

20.59 Matt è settimo a 0.92. Tocca al connazionale Dominik Raschner, che potrebbe fare bene: si è qualificato con il n.52.

20.58 Koyama recupera tanto nel finale ed è 2° a soli 13 centesimi da Meillard. Ora i primi 20 dopo la prima manche. Tocca all’austriaco Michael Matt (-0.31). Austria davvero in ombra nella prima manche, il migliore è stato Johannes Strolz, 11° con il pettorale n.38.

20.56 Braathen è sesto a 92 centesimi. Attenzione perché la pista inizia già a rovinarsi molto dal muro all’arrivo. I distacchi sono minimi e Loic Meillard può sognare. Tocca al giapponese Yohei Koyama (-0.23).

20.55 Troppo aggrappato agli spigoli Khoroshilov, sesto a 98 centesimi. Prosegue la rimonta di Loic Meillard. Ora il norvegese Lucas Braathen (-0.22).

20.53 Il britannico Laurie Taylor, alla seconda top30 in carriera, è 6° a 1″02. Tocca al russo Alexander Khoroshilov (-0.17).

20.52 Si difende Salarich, 3° a 0.67: seconda qualificazione consecutiva dopo il 15° posto in Val d’Isere. Ora c’è anche la Spagna nel panorama dello sci alpino.

20.51 Discreto Marchant, secondo a 65 centesimi. Per ora nessuno si avvicina a Meillard: lo svizzero ha sfruttato una pista intonsa, sciando bene. Tocca allo spagnolo Joaquim Salarich (-0.15).

20.49 Zubcic è secondo a 72 centesimi. Si annuncia una rimonta prepotente da parte di Loic Meillard. Attenzione però ora al belga Armand Marchant (-0.13).

20.48 Lentissima l’andatura di Vidovic. E’ 3° a 1″50. Ora il connazionale Filip Zubcic (-0.07).

20.47 Lo svizzero Loic Meillar ha un altro passo rispetto a Zlatkov e si porta in testa con 88 centesimi di vantaggio, pur rischiando di uscire sul pianetto finale. Parte il croato Matej Vidovic (-0.01).

20.46 1’36″41 il tempo di Zlatkov. Un tracciato che non sembra presentare trabocchetti particolari: meglio per Vinatzer.

20.45 Iniziata la seconda frazione con il sorprendente bulgaro Kamen Zlatkov.

20.43 Ci siamo, pochi istanti al via della seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio.

20.40 Il 30°, il bulgaro Kamen Zlatkov che a 24 anni ha strappato la sua prima qualificazione, dista 2″22 da Clement Noel.

20.36 Sono quattro gli azzurri qualificati per la seconda manche: 6° Alex Vinatzer, 15° Tommaso Sala, 16° Simon Maurberger, 17° Giuliano Razzoli. La classifica è corta, c’è spazio per le rimonte.

20.30 L’Italia non vince a Madonna di Campiglio dal 2005. Difficilmente il tabù verrà spezzato oggi, ma abbiamo la speranza che Alex Vinatzer possa rimontare sino al podio.

20.25 Matteo Joris, tecnico italiano che allena gli svizzeri, ha tracciato la seconda manche.

20.19 La classifica della prima manche:

1 5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 45.73 Dynastar

2 3 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 46.26 0.53 Voelkl

3 10 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 46.43 0.70 Fischer

4 11 220689 RYDING Dave 1986 GBR 46.46 0.73 Fischer

5 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 46.53 0.80 Head

6 14 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 46.65 0.92 Nordica

7 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 47.07 1.34 Rossignol

8 17 511983 AERNI Luca 1993 SUI 47.11 1.38 Fischer

9 22 92720 POPOV Albert 1997 BUL 47.18 1.45 Head

10 24 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 47.25 1.52 Head

11 38 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 47.29 1.56 Head

12 8 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 47.31 1.58 Salomon

13 2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 47.37 1.64 Rossignol

14 18 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 47.38 1.65 Atomic

15 37 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 47.40 1.67 Dynastar

16 32 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 47.41 1.68 Atomic

17 26 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 47.44 1.71 Fischer

18 29 103729 READ Erik 1991 CAN 47.45 1.72 Atomic

19 52 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 47.49 1.76 Rossignol

20 13 54170 MATT Michael 1993 AUT 47.57 1.84 Rossignol

21 54 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN 47.65 1.92 Head

22 31 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 47.66 1.93 Atomic

23 21 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 47.71 1.98 Fischer

24 48 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 47.72 1.99 Head

25 53 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP 47.73 2.00 Rossignol

26 23 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 47.75 2.02 Salomon

27 16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 47.81 2.08 Atomic

28 28 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 47.87 2.14 Head

29 15 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 47.88 2.15 Rossignol

30 50 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 47.95 2.22 Head

20.15 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 20.45 inizierà la seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio sulla pista 3Tre del Canalone Miramonti.

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

19.10 Appuntamento alle 20.45 per la seconda manche. A più tardi.

19.07 Qualificati anche Tommaso Sala (15° a 1″67), Simon Maurberger (16° a 1″68) e Giuliano Razzoli (1″71). Fuori Moelgg e Gross. Noel grande favorito per la vittoria, ma per il resto può ancora succedere di tutto.

19.06 La classifica finale della prima manche:

Clement Noel (Francia) Sebastian Foss-Solevaag (+0.53) Kristoffer Jakobsen (+0.70) Dave Ryding (+0.73) Alexis Pinturault (+0.80) Alex Vinatzer (+0.92) Henrik Kristoffersen (+1.34) Luca Aerni (+1.38) Albert Popov (+1.45) Timon Haugan (+1.52)

19.05 Fuori il debuttante Tommaso Saccardi.

19.00 Al momento Italia, Austria e Norvegia sono le nazioni con più qualificati per la seconda manche, 4 a testa.

18.54 La Spagna ha trovato uno slalomista di tutto rispetto. Dopo essersi qualificato in Val d’Isere, Joaquim Salarich brilla anche a Campiglio ed è 25° a 2″00. Si qualifica anche il giapponese Yohei Koyama, 24° a 1″92.

18.53 Fuori anche Manfred Moelgg, purtroppo non è una sorpresa.

18.51 30° Manfred Moelgg, 31° e già fuori Stefano Gross.

18.44 Moelgg 28°, Gross 29°. Siamo sul filo…Ma la pista sta tenendo bene, la sensazione è che si inseriranno altri atleti in top30.

18.42 L’ultimo italiano sarà il debuttante Tommaso Saccardi con il pettorale n.66.

18.40 Grandissima prestazione dell’austriaco Johannes Strolz, 11° con il pettorale n.38 a 1″56.

18.39 Si qualifica anche Tommaso Sala! 14° a 1″67, finisce davanti ai compagni di squadra Maurberger e Razzoli. Perdono però una posizione Moelgg e Gross.

18.36 Al momento Moelgg è 25° a 2″30, Gross 26° a 2″37: qualificazione appesa ad un filo per entrambi.

18.34 Bravissimo Simon Maurberger! 14° a 1″68, 3 centesimi avanti a Razzoli! Ci voleva davvero, questo ragazzo ha bisogno di sbloccarsi!

18.34 Bene il norvegese Lucas Braathen, 17° a 1″93.

18.33 La classifica dopo i primi 30:

Clement Noel (Francia) Sebastian Foss-Solevaag (+0.53) Kristoffer Jakobsen (+0.70) Dave Ryding (+0.73) Alexis Pinturault (+0.80) Alex Vinatzer (+0.92) Henrik Kristoffersen (+1.34) Luca Aerni (+1.38) Albert Popov (+1.45) Timon Haugan (+1.52)

18.30 Lo svizzero Marc Rochat è 22° 2″24, davanti a Moelgg e Gross, sempre più a rischio eliminazione.

18.29 Il canadese Erik Read è 15° a 1″72, appena alle spalle di Giuliano Razzoli.

18.27 Il croato Vidovic è 19° a 2″14. Si mette male per Moelgg e Gross, rispettivamente 21° e 22° a 2″30 e 2″37.

18.26 Lo svizzero Sandro Simonet è 23° a 2″52.

18.25 Discreto Giuliano Razzoli, 14° a 1″71. C’è spazio per recuperare tanto nella seconda manche, il 7° si trova ad appena 37 centesimi di distanza.

18.23 Bene per metà pista, poi affonda sul muro e, soprattutto, sul piano finale. Gross è 20° a 2″37. Ora Giuliano Razzoli.

18.22 Bene il norvegese Timon Haugan, decimo a 1″52. Tocca a Stefano Gross.

18.20 Non brilla Marchant, è 15° a 2″02. La pista inizia a denotare qualche segno.

18.18 I prossimi azzurri partiranno a breve: 25 Stefano Gross, 26 Giuliano Razzoli. Ma attenzione al belga Armand Marchant con il n.23, va davvero forte.

18.17 Albert Popov è 9° a 1″45, ottima prestazione per il bulgaro.

18.16 Khoroshilov è 13° a 1″98. Tocca al bulgaro Albert Popov.

18.14 Fuori lo svizzero Tanguy Nef. Ora il veterano russo Alexander Khoroshilov.

18.13 Moelgg perde troppo sul muro ed è 15° a 2″30: qualificazione non scontata, sarà davvero al pelo, di sicuro rischia. La volontà non manca, ma i 39 anni si fanno sentire.

18.12 L’austriaco Fabio Gstrein è 11° a 1″65. Tocca al veterano Manfred Moelgg.

18.10 Lo svizzero Luca Aerni è ottavo a 1″38. Vinatzer è l’ultimo atleta sotto il secondo di distacco, poi Kristoffersen è settimo a 1″34.

18.09 Il croato Filip Zubcic è 11° a 2″08. Pensando ai prossimi azzurri, c’è spazio per inserirsi in top10, bisogna crederci!

18.07 Noel al comando con 0.53 su Foss-Solevaag e 0.70 su Jakobsen. Seguono Ryding a 0.73, Pinturault a 0.80 e Vinatzer a 0.92. Il podio è ancora possibile, ma bisognerà sciare in maniera ben diversa.

18.06 Lo svizzero Loic Meillard è 11° a 2″15.

18.04 Alex Vinatzer è sesto a 92 centesimi, ma non ci è piaciuto per niente. Manche costellata di errori, dal primo all’ultimo metro. Al primo intermedio aveva appena 0.04 di ritardo, poi ha cominciato a sbilanciarsi. Noel, dal punto di vista tecnico, è di un altro pianeta al momento, dobbiamo dirlo con sincerità. La sciata dell’azzurro ha un’elevata propensione all’errore.

18.03 Matt è nono a 1″84. E’ il turno di Alex Vinatzer. Deve stare attento a non esagerare.

18.01 Troppo legnoso lo svizzero Daniel Yule, ultimo a 2″40: farà fatica a qualificarsi. Tocca all’austriaco Michael Matt con il pettorale n.13, poi Alex Vinatzer.

18.00 Benissimo Ryding! Il britannico è quarto a 0.73, in piena corsa per il podio. La pista sta tenendo molto bene.

17.58 Lo svedese Kristoffer Jakobsen sfrutta al meglio la pista disegnata dal proprio allenatore ed è ottimo terzo a 70 centesimi dall’inarrivabile Noel. Ora il britannico Dave Ryding.

17.57 Strasser si inclina in una curva verso destra ed è fuori. Su un tracciato così stretto non vediamo molto bene Giuliano Razzoli, ma speriamo chiaramente di sbagliarci.

17.56 Muffat-Jeandet perde progressivamente ed è quinto a 1″58. Sempre al comando Noel con 0.53 su Foss-Solevaag e 0.80 su Pinturault. Tocca al tedesco Linus Strasser, pettorale n.9. Ricordiamo che Vinatzer avrà il 14.

17.54 Esce anche Feller! In alcuni tratti i pali sono davvero molto ravvicinati. Se hai la padronanza di Noel non hai problemi, altrimenti è un attimo saltare…Tocca al francese Victor Muffat-Jeandet.

17.53 L’austriaco Marco Schwarz arriva lungo sull’ultimo dosso ed esce. Non stava entusiasmando, era dietro di 1″04 all’ultimo rilevamento. Attenzione ora al suo connazionale Manuel Feller.

17.51 Noel in questo momento è una spanna sopra gli altri. Il francese si porta nettamente al comando con 53 centesimi su Foss-Solevaag. Tecnicamente è stabile come non lo era mai stato in carriera.

17.50 Kristoffersen sbaglia tanto nella parte alta, pennella sul muro e poi paga dazio sul piano. E’ 3° a 0.81. Ora il favorito n.1: il francese Clement Noel.

17.48 Foss-Solevaag va in progressione e chiude con 27 centesimi di vantaggio su Pinturault. Il norvegese ha comunque commesso un errore vistoso nella parte alta. Tocca ora al suo connazionale Henrik Kristoffersen, che ha vinto tre volte a Campiglio, l’ultima nel 2020.

17.47 Zenhaeusern chiude a ben 84 centesimi da un Pinturault che, a nostro avviso, ha disputato un’ottima prima manche. Ora il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, campione del mondo in carica e secondo a Campiglio nel 2020.

17.46 Sbaglia subito l’elvetico e paga 0.54 di ritardo al primo intermedio, ma recupera a 0.43 al secondo.

17.46 46″53, tracciato molto regolare. Pulita la discesa di Pinturault, è sembrato più pimpante rispetto al gigante. Ora il gigante svizzero Ramon Zenhaeusern.

17.45 Iniziato lo slalom di Madonna di Campiglio. In pista Alexis Pinturault.

17.44 La pista è in ottime condizioni, si potranno fare tempi di rilievo anche con pettorali alti.

17.43 Al cancelletto di partenza il francese Alexis Pinturault, quest’anno in grande difficoltà in gigante.

17.40 Il grande favorito sarà il francese Clement Noel, che in Val d’Isere ha dominato. Quella odierna tuttavia è una pista completamente differente, vedremo se il transalpino si confermerà una spanna sopra gli altri.

17.35 Oltre al livignasco, hanno vinto lo slalom del Canalone Miramonti anche Alberto Tomba (tre volte nel 1987, 1988 e 1995), Ivano Edalini (1986), Fausto Radici (1976), Piero Gros (1972), Rolando Thoeni (1972) e Gustavo Thoeni (1971). Dunque il digiuno attuale di successi sulla 3Tre (16 anni) è il più lungo della storia per l’Italia.

17.32 L’Italia (e purtroppo lo scriviamo tutti gli anni…) non vince a Madonna di Campiglio dal lontano 2005, quando si impose Giorgio Rocca.

17.29 Anche Stefano Gross vanta un podio sul Canalone Miramonti: nel 2016 giunse terzo.

17.28 Alex Vinatzer, nella passata stagione, ottenne il suo unico podio in Coppa del Mondo proprio a Madonna di Campiglio, quando giunse terzo alle spalle dei norvegesi Henrik Kristoffersen e Sebastian Foss-Solevaag.

17.26 La prima manche è stata tracciata da Mika Gustafsson, allenatore della Svezia; la seconda toccherà invece a Matteo Joris, tecnico italiano che allena la Svizzera.

17.23 I pettorali di partenza degli azzurri: 14 Alex Vinatzer, 19 Manfred Moelgg, 25 Stefano Gross, 26 Giuliano Razzoli, 32 Simon Maurberger, 37 Tommaso Sala, 66 Tommaso Saccardi, quest’ultimo al debutto in Coppa del Mondo.

17.18 I pettorali di partenza dello slalom di oggi:

1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

3 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

6 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

8 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

9 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

10 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

11 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

12 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

13 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

14 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

15 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

18 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

19 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

20 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Head

21 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

22 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

23 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

24 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

25 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

26 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

27 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

28 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

29 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

30 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

31 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

32 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

33 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

34 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

35 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

36 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

37 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

38 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

39 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

40 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

41 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

42 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

43 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

44 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA

45 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

46 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

47 6190497 LETITRE Theo 1997 FRA Rossignol

48 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

49 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

50 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL Head

51 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

52 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

53 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

54 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

55 6531160 LEEVER Alex 1995 USA Fischer

56 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS Head

57 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO Head

58 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

59 202485 KETTERER David 1993 GER Atomic

60 6190872 BIANCHINI Augustin 2000 FRA Rossignol

61 180870 SULKAKOSKI Oskari 2000 FIN Atomic

62 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

63 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

64 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

65 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

66 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA

67 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL Salomon

68 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS

69 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

17.16 La prima manche inizierà alle 17.45, la seconda alle 20.45. Ci godremo lo spettacolo dello sci alpino in notturna.

17.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom di Madonna di Campiglio.

IL PROGRAMMA DI MADONNA DI CAMPIGLIO

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom maschile sulla mitica 3Tre. La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Madonna di Campiglio per il consueto appuntamento in notturna tra i pali snodabili del Canalone Miramonti, senza dubbio una delle gare più affascinanti del panorama sciistico internazionale.

Tutte le attenzioni saranno rivolte ad Alex Vinatzer, chiamato a riscattare la clamorosa uscita nello slalom di Val d’Isere. Il gardenese guida il gruppo azzurro formato da Manfred Moelgg, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Tommaso Saccardi, all’esordio in Coppa del Mondo.

Difficile fare pronostici dato il livello di competitività nella disciplina, probabilmente l’uomo più in forma è il francese Clement Noel, dominatore assoluto sulla Face de Bellevarde. La gara prenderà il via alle 17.45 con la prima manche, mentre l’inversione dei trenta andrà in scena dalle 20.45. Seguite la nostra DIRETTA LIVE dedicata per non perdervi neanche un aggiornamento in tempo reale! A più tardi.

Foto: Lapresse