LIVE Sci alpino, Seconda prova Discesa Bormio in DIRETTA: sorpresa Zazzi. Paris: “Sarà una partita a poker”. Shiffrin positiva al Covid

13.05 Niels Hintermann spinge a tutta e domina la seconda prova cronometrata sulla Stelvio di Bormio con il tempo di 1’54’’78 davanti al connazionale Marco Odermatt e all’austriaco Daniel Hemetsberger, secondi a pari merito. Gli azzurri confermano le buone sensazioni di ieri piazzando quattro portacolori nelle prime tredici posizioni, da segnalare la prestazione altisonante di Pietro Zazzi ottavo a +2”18. Appuntamento fissato alle 11.30 di domani per la discesa libera, grazie a tutti per aver seguito la nostra DIRETTA LIVE! Buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport.

13.04 La classifica completa della seconda prova:

1 2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI 1:54.78 Atomic

2 8 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:56.31 1.53 43.02 Fischer

2 4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:56.31 1.53 43.02 Stoeckli

4 5 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:56.39 1.61 45.23 Head

5 44 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 1:56.71 1.93 54.08 Atomic

6 27 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:56.84 2.06 57.65 Fischer

7 1 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:56.87 2.09 58.48 Nordica

8 61 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:56.96 2.18 60.95 Salomon

9 10 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:57.03 2.25 62.87 Head

10 33 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:57.06 2.28 63.69 Head

11 47 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:57.28 2.50 69.70 Head

12 19 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:57.30 2.52 70.25 Head

13 23 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:57.41 2.63 73.25 Head

14 7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:57.42 2.64 73.52 Atomic

15 20 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI 1:57.62 2.84 78.96 Fischer

16 55 54538 RIESER Stefan 1999 AUT 1:57.75 2.97 82.48 Atomic

16 3 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:57.75 2.97 82.48 Atomic

18 56 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:57.77 2.99 83.02 Head

19 28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:57.85 3.07 85.18 Head

20 6 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:57.94 3.16 87.61 Atomic

21 14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:58.02 3.24 89.77 Salomon

22 37 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA 1:58.04 3.26 90.31 Head

23 17 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:58.20 3.42 94.61 Head

24* 22 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 1:58.21 3.43 94.88 Atomic

25 25 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:58.25 3.47 95.96 Head

26 60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA 1:58.30 3.52 97.30 Head

27 46 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:58.31 3.53 97.57 Atomic

28 54 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:58.34 3.56 98.37 Head

29 57 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:58.35 3.57 98.64 Head

30 43 202762 JOCHER Simon 1996 GER 1:58.37 3.59 99.17 Head

30 36 422403 ROEA Henrik 1995 NOR 1:58.37 3.59 99.17 Nordica

32 30 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:58.45 3.67 101.32 Salomon

33* 53 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:58.48 3.70 102.12 Atomic

34* 48 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:58.49 3.71 102.39 Head

35 62 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA 1:58.55 3.77 103.99 Rossignol

36 38 104468 READ Jeffrey 1997 CAN 1:58.69 3.91 107.72 Atomic

37 39 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:58.87 4.09 112.51 Fischer

38 26 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:58.89 4.11 113.04 Fischer

39 29 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:59.07 4.29 117.82 Head

40 49 6531520 MORSE Sam 1996 USA 1:59.19 4.41 120.99 Fischer

40 42 54009 WALDER Christian 1991 AUT 1:59.19 4.41 120.99 Salomon

42 41 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA 1:59.21 4.43 121.52 Head

42 35 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI 1:59.21 4.43 121.52 Nordica

44* 21 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:59.27 4.49 123.10 Salomon

45 11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:59.45 4.67 127.84 Head

46 13 51215 BAUMANN Romed 1986 GER 1:59.50 4.72 129.16 Salomon

47 50 194650 PICCARD Roy 1993 FRA 1:59.83 5.05 137.81 Rossignol

48 24 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:59.87 5.09 138.85 Stoeckli

49 51 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:59.95 5.17 140.94 Fischer

50 64 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 2:00.22 5.44 147.97 Atomic

51* 58 350097 GAUER Nico 1996 LIE 2:00.28 5.50 149.53 Salomon

51 52 512281 ROESTI Lars 1998 SUI 2:00.28 5.50 149.53 Rossignol

53 15 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 2:00.33 5.55 150.82 Salomon

54 63 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 2:00.43 5.65 153.41 Rossignol

55* 31 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 2:00.51 5.73 155.48 Rossignol

56 34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 2:00.68 5.90 159.87 Head

57 18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:02.04 7.26 194.53 Rossignol

58 9 53817 FRANZ Max 1989 AUT 2:02.48 7.70 205.58 Fischer

59* 45 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 2:02.56 7.78 207.58 Fischer

60 59 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 2:03.96 9.18 242.16 Head

61 12 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 2:04.02 9.24 243.63 Fischer

62 16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 2:14.24 19.46 474.03 Rossignol

13.02 Questa la top10 di oggi ed i piazzamenti degli azzurri.

1 Niels Hintermann (SVI) 1’54’’78

2 Daniel Hemetsberger (AUS) +1’’53

2 Marco Odermatt (SVI) +1’’53

4 Johan Clarey (FRA) +1’’61

5 Brodie Seger (CAN) +1’’93

6 Matteo Marsaglia (ITA) +2’’06

7 Dominik Paris (ITA) +2’’09

8 Pietro Zazzi (ITA) +2’’18

9 Ryan Cochran-Siegle (USA) +2’’25

10 Gilles Roulin (SVI) +2’’28

13 Mattia Casse (ITA) +2’’63

29 Nicolò Molteni (ITA) +3’’57

34 Guglielmo Bosca (ITA) +3”71

50 Matteo Franzoso (ITA) +5”44

54 Giovanni Franzoni (ITA)+5”65

57 Christof Innerhofer (ITA) +7”26

13.00 Franzoso fa di poco meglio piazzandosi cinquantesimo a +5”44

12.57 Franzoni è cinquantatreesimo a +5”65.

12.55 Già partito intanto Giovanni Franzoni, dopo di lui Matteo Franzoso chiuderà il sipario sulla seconda prova cronometrata.

12.53 L’azzurro fa segnare l’ottavo tempo a +2”18!! Che prestazione della giovane leva tricolore che ha spinto al massimo dall’inizio alla fine! Bravissimo!!

12.50 In pista Pietro Zazzi.

12.47 Al traguardo Molteni è ventisettesimo a +3”57. Avanti così!

12.44 Bene intanto il terzo canadese Broderick Thompson, staccato di +3”56.

12.42 Quasi prono a partire Nicolò Molteni, atleta dell’Esercito classe ’98.

12.39 Sono 51 gli atleti scesi, ne mancano 13 di cui quattro giovani azzurri: Molteni, Zazzi, Franzoso e Franzoni. Forza ragazzi!

12.36 Discreti gli intertempi nella parte alta di Bosca che poi perde sul finale: ventisettesimo a +3”71.

12.34 Tocca al nostro Guglielmo Bosca! Intanto è appena giunto al traguardo l’altro canadese James Crawford (secondo ieri) che si piazza al decimo posto provvisorio a +2”50.

12.32 Che bravo il canadese Brodie Seger! Addirittura quinto staccato di +1”93!

12.30 Discreta la prestazione del teutonico Simon Jocher, giovane e interessante prospetto del circus: ventunesimo a +3”59.

12.27 Ricordiamo che non sono partiti il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ed il francese Victor Schuller.

12.25 Tra gli ultimi scesi nessuno è stato in grado di insediare le prime venti posizioni a parte Arvidsson.

12.22 Il prossimo azzurro in pista sarà Guglielmo Bosca con il pettorale 48. Intanto l’americano Erik Arvidsson (sceso con 37) è diciassettesimo a +3”26.

12.20 Roulin è ottavo a +2”28, scivola in decima posizione Mattia Casse.

12.18 Si riparte! Bene lo svizzero Gilles Roulin, apparso in costante crescita nelle prime uscite stagionali.

12.15 Approfittiamo del break per ricapitolare la situazione. Guida lo svizzero Hintermann davanti a Marco Odermatt e Daniel Hemetsberger, secondi a pari merito (+1”53). Quinto Matteo Marsaglia (+2”06), sesto Dominik Paris (+2”09), nono Mattia Casse (+2”63). Innerhofer si è totalmente rialzato prima dell’arrivo e al momento fa segnare il ventisettesimo tempo (+7”26).

12.12 Alti gli intertempi del transalpino, al traguardo diciannovesimo a +3”67.

12.11 Dopo il francese Nils Allegre (pettorale 30) ci sarà una pausa tecnica di quattro minuti.

12.09 Quinto il trentaseienne di origini romane (+2”06), appena davanti a Dominik Paris.

12.07 Si prepara al cancelletto il quarto azzurro del lotto nonché il migliore nella prova di ieri, Matteo Marsaglia.

12.05 La classifica odierna lascerà un po’ il tempo che trova. Tantissimi sciatori hanno rallentato nel finale o in altri punti della pista, dimostrazione del fatto che contano molto di più le sensazioni soggettive che i verdetti del cronometro nella giornata di oggi.

12.03 Bene Casse! Ottavo a +2”63.

12.01 Pare che solo gli svizzeri abbiano deciso di spingere quest’oggi. Urs Kryenbuehl è nono (+2”84), adesso sono quattro gli elvetici nelle prime nove posizioni.

11.59 Finalmente si rivede un ingresso in top-10 dopo una sfilza di atleti che hanno accusato distacchi siderali. Il detentore del globo di cristallo Beat Feuz è settimo (+2”52).

11.57 Aumenta gradualmente il ritardo del nostro portacolori che alza il pedale dall’acceleratore proprio sul traguardo: diciassettesima posizione a +7”26.

11.55 Partito Innerhofer!

11.54 Ricordiamo che conduce Niels Hintermann (Svizzera) con un vantaggio di -1”53 sul connazionale Odermatt a pari merito con l’austriaco Hemetsberger.

11.52 Tra poco sarà la volta del secondo azzurro Christof Innerhofer, in pista con il pettorale 18.

11.50 Bryce Bennett (Stati Uniti) accusa addirittura sei secondi nello schuss conclusivo.

11.49 Penultimo l’austriaco Kriechmayr con un distacco superiore ai quattro secondi. La maggior parte di coloro che sono scesi finora spinge a tratti senza curarsi del tempo finale.

11.47 L’americano Ryan Cochran-Siegle finisce appena dietro Dominik Paris: sesto a +2”25.

11.45 Daniel Hemetsberger (Austria) si insedia in seconda posizione con lo stesso tempo di Odermatt (+1”53).

11.43 Il campione norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha scelto di non spingere quest’oggi: quinto a +2”64.

11.41 Pare che Hintermann abbia fatto il vuoto. Neppure lo statunitense Travis Ganong riesce ad avvicinarlo (+3”16).

11.40 Anche il veterano transalpino Johan Clarey perde parecchio terreno: +1”61.

11.38 Il rossocrociato Odermatt paga +1”53 dal connazionale Hintermann.

11.37 Sander accumula quasi tre secondi e finisce alle spalle di Dominik. Vediamo come se la cava il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt.

11.36 1’54”78 il tempo dello svizzero Hintermann, sta scendendo Andreas Sander (Germania) già molto staccato a metà pista.

11.35 Hintermann guadagna uno sproposito nel finale rifilando quasi un secondo e mezzo a “Dommen” solo nell’ultimo settore. Segno che anche oggi il nostro alfiere ha rallentato notevolmente prima dell’arrivo.

11.33 Già in pista l’elvetico Niels Hintermann. Gli intervalli tra un atleta e l’altro sono ristretti.

11.32 1’56”87 il tempo di Dominik Paris. Quattro centesimi in meno rispetto alla miglior prestazione fatta segnare ieri da Marsaglia.

11.30 Partito il gigante azzurro!

11.29 Ci siamo! Dominik Paris sta sciogliendo i muscoli in zona partenza! Trenta secondi al via.

11.27 Le condizioni meteo sono buone e la temperatura si aggira intorno ai 2 gradi. Preparazione della pista ottimale.

11.24 Cinque minuti circa e si parte con la seconda prova cronometrata dalla Stelvio di Bormio!

11.20 La libera è fissata per domani mentre i due superG avranno luogo il 29 e il 30 di dicembre. Per tutte e tre le gare l’orario è il medesimo: 11.30.

11.17 Intanto sta per affacciarsi al cancelletto il primo apripista. Ricordiamo che la seconda prova cronometrata si aprirà ufficialmente alle 11.30 con la discesa di Dominik Paris.

11.14 Gli italiani hanno brillato nella prova andata in scena ventiquattro ore fa piazzando quattro portacolori nelle prime dieci posizioni. Ecco la top-10 di ieri:

1 22 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:56.91 Fischer

2 47 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:57.02 0.11 3.07 Head

3 5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:57.09 0.18 5.03 Atomic

4 44 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 1:57.13 0.22 6.14 Atomic

5 43 202762 JOCHER Simon 1996 GER 1:57.16 0.25 6.98 Head

6 16 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI 1:57.37 0.46 12.82 Atomic

7 24 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:57.40 0.49 13.65 Head

8 6 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:57.46 0.55 15.31 Rossignol

9 39 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:57.65 0.74 20.57 Fischer

10 1 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:57.67 0.76 21.12 Nordica

11.11 Vedremo destreggiarsi tra le porte larghe della Stelvio ben nove azzurri. Questi i loro pettorali di partenza:

1 Dominik Paris

18 Christof Innerhofer

23 Mattia Casse

27 Matteo Marsaglia

48 Guglielmo Bosca

57 Nicolò Molteni

61 Pietro Zazzi

63 Giovanni Franzoni

64 Matteo Franzoso

11.08 Questa la startlist di oggi:

1 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

3 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

5 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

6 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

8 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

9 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

10 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

13 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

15 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

17 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

20 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

21 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon

22 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

23 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

24 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

25 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

26 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

27 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

29 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

30 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

31 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

32 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

33 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

35 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica

36 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

37 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

38 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

39 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

40 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head

41 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

42 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

43 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

44 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

45 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer

46 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

47 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

48 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

49 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

50 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

51 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

52 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol

53 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

54 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

55 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

56 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

57 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

58 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

59 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

61 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

62 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

63 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

64 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic

11.05 Buongiorno amici e amiche di OA Sport! La nostra DIRETTA LIVE testuale vi aggiornerà minuto per minuto sulla seconda prova cronometrata di discesa libera che prenderà il via alle 11.30. La Stelvio di Bormio ospiterà 64 atleti nella giornata odierna, ad aprire le danze lo sciatore più vincente di sempre su queste nevi: l’azzurro Dominik Paris!

I PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA CRONOMETRATA

IL PROGRAMMA DI BORMIO 2021

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA

LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della seconda e ultima prova cronometrata di discesa libera. Sulla mitica Stelvio di Bormio gli uomini-jet hanno un’altra occasione per testare la pista prima di fare sul serio con la gara in programma tra ventiquattro ore.

Il trial di ieri ha sorriso ai colori azzurri: ben quattro portacolori sono riusciti a insediarsi in top-10, capitanati dal veterano azzurro Matteo Marsaglia. Il trentaseienne di origini romane si è imposto sul lotto partenti facendo segnare il miglior tempo della mattinata davanti al canadese James Crawford e al norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Rispettivamente settimi e ottavi Mattia Casse e Christof Innerhofer, decimo Dominik Paris.

Appuntamento alle ore 11.30 per la seconda prova cronometrata sulle nevi dell’Alta Valtellina. Potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport, rimanete con noi per non perdervi nemmeno una discesa!

Foto: Lapresse