LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde in DIRETTA: Wout Van Aert vince il duello con Van der Poel

16.17 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie a tutte/i per aver seguito insieme a noi questa splendida gara da Dendermonde. Rimanete con noi per approfondimenti su questa e su tutte le gare di Coppa del Mondo di Ciclocross!

16.14 Primo duello stagionale vinto dal belga Wout Van Aert con una prestazione assolutamente dominante! Mathieu Van der Poel costretto ad accontentarsi del secondo posto, nonostante una buona partenza e buona prima parte di gara.

16.13 Corné Van Kessel è sesto, seguito da Laurens Sweeck, Tom Pidcock e uno spento Eli Iserbyt. Chiude la top10 il campione d’Europa Lars Van der Haar.

16.11 Chiude il podio un ottimo Toon Aerts. Alle sue spalle Michael Vanthourenhout, seguito da Quinten Hemans.

16.10 Prestazione da assoluto dominatore per il belga che chiude in 1:03’48” con 49″ di vantaggio su un comunque positivo Van der Poel al rientro da un infortunio.

16.09 WOUT VAN AERT VINCE!

16.08 44″ di vantaggio per il belga sul grande rivale quando mancano ormai poche centinaia di metri al traguardo!

16.07 Fantastico ancora Wout Van Aert, perfetto in ogni parte del percorso, nonostante la grande fatica.

16.05 Van der Poel non riesce a recuperare su Van Aert, pur mantenendo un vantaggio consistente su Aerts per il secondo posto.

16.03 Vanthourenhout ha preso qualche metro di vantaggio su Hermans nella lotta per il quarto posto.

16.02 ULTIMO GIRO! Sulla linea del traguardo Van Aert passa con 41” di vantaggio sul neerlandese e 57″ su Toon Aerts.

16.01 Lo svantaggio di Van der Poel è cresciuto fino a 35″.

16.00 Vanthourenhout e Hermans sono ancora insieme nella lotta per il quarto posto, ad oltre 1’30” di distacco dalla testa. Iserbyt e Pidcock ancora in difficoltà, oltre 2′ di svantaggio per loro, che occupando rispettivamente ottava e nona posizione.

15.57 VOLA WOUT VAN AERT! Continua a guadagnare in quasi ogni tratto di gara, mentre Van der Poel inizia a sembrare un po’ in difficoltà.

15.55 Si riavvicina Toon Aerts all’olandese, sono solo 12 i secondi di svantaggio del belga dal secondo posto.

15.54 Completato il sesto giro per Van Aert, che ha ora 24” di vantaggio su Van der Poel.

15.52 24° Gioele Bertolini, è crollato invece Dorigoni, ora 43°

15.51 Toon Aerts non è riuscito a mantenere il ritmo dei due di testa, ma il suo vantaggio su Vanthourenhout quarto sembra rassicurante

15.50 CRESCE IL VANTAGGIO DI VAN AERT! Van der Poel ora è a 15” dal leader della gara!

15.48 Cambia bici il belga, che ha fatto segnare un incredibile 7’45” nell’ultimo giro!

15.47 Ritmo infernale tenuto da Van Aert, che sembra irraggiungibile nei tratti con la bici in spalla.

15.46 Quinto passaggio sul traguardo, mancano 3 giri!

15.45 I secondi di vantaggio del campione belga sono diventati 10! Metro dopo metro sembra poter staccare sempre di più il grande rivale!

15.43 Potrebbe essere uno dei momenti chiave della gara! Van Aert ha preso 5 secondi su Van der Poel, Toon Aerts insegue a 10”.

15.42 Nuovo forcing per Van Aert! Guadagna qualche metro sul campione del mondo, che a sua volta si leva da ruota Toon Aerts.

15.40 Cambio bici per Van Aert. Si stanno alternando nel passaggio ai “box” i due sfidanti.

15.38 Alle spalle dei primi tre passa Vanthourenhout che ha preso qualche metro su Hermans. Sesto Corné Van Kessel. Oltre il minuto di distacco Iserbyt e Pidcock.

15.37 Quarto passaggio sul traguardo, siamo a metà gara. Passano insieme Van Aert e Van der Poel, con Aerts a 4”.

15.35 Più arretrato Tom Pidcock, ottavo a 1’12” dalla testa.

15.34 Non senza fatica, Toon Aerts riesce a tenere il ritmo dei primi due, rimanendo attaccato alle ruote di Van der Poel.

15.33 Cambio bici per Van Aert che permette al neerlandese di avvicinarsi al campione belga. La gara potrebbe già prendere la forma di uno stellare duello!

15.32 Bertolini migliore degli azzurri, 23°, poco dietro Dorigoni, 25°.

15.31 I tre davanti hanno fatto il vuoto alle loro spalle, Vanthourenhout quarto è già ad oltre 30”.

15.30 Altro giro velocissimo appena concluso, Van Aert passa sul traguardo avendo girato in 7’49”.

15.29 Van der Poel si mette all’inseguimento del rivale belga, che guadagna qualche altro metro decidendo di non cambiare bici

15.27 Attacco vero e proprio da parte di Wout Van Aert che prende qualche secondo sui due avversari!

15.25 Fase importantissima di gara, con Van der Poel che perde qualche metro soprattutto nei tratti a piedi, dove Van Aert può fare la differenza.

15.24 Ora tocca a Van Aert cambiare il mezzo meccanico.

15.23 Ora è Van Aert che prova ad aumentare l’andatura, anche approfittando di una piccola indecisione in salita di Aerts.

15.22 Concluso il secondo giro in 7’54”. I primi inseguitori del terzetto sono Vanthournehout e Hermans, protagonista anche di una piccola scivolata.

15.21 Cambio bici per Aerts e Van der Poel, non cambia invece Van Aert e si forma così un terzetto di testa.

15.19 Toon Aerts prova a prendere un po’ di vantaggio, mentre alle sue spalle si forma la coppia che tutti aspettavamo, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert!

15.18 I due azzurri in gara, Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni, si trovano al momento rispettivamente in 21esima e 22esima posizione

15.16 La coppia di testa, Toon Aerts – Mathieu Van der Poel, ha preso qualche secondo di vantaggio sugli inseguitori, guidati dal campione belga Van Aert, che ha appena cambiato bici.

15.14 Concluso il primo giro in 8’03”. Aerts in testa davanti a Van der Poel, seguiti da Van Aert, Iserbyt, Hermans e Vanthourenhout.

15.13 Già cambio di bici per Toon Aerts e Quinten Hermans, tira dritto invece Van der Poel, così come Van Aert, Iserbyt e Pidcock

15.11 Sempre Aerts in testa, prova a prendere vantaggio su Hermans, Baestaens e Van der Poel, che ha superato Iserbyt, portandosi in quarta posizione.

15.10 Il percorso è uno dei più duri della stagione, ricco di tratti da fare a piedi, sul fango e sulla sabbia. La pioggia che ha preceduto la gara ha reso il tracciato ancora più impegnativo.

15.08 Ottava posizione occupata al momento dal Campione del Mondo, dietro al fratello David Van der Poel e davanti al grande rivale Van Aert.

15.07 Toon Aerts scatta davanti a tutti, seguito da Vincent Baestaens, Iserbyt e Hermans.

15.06 Partenza a razzo per Van der Poel, che ha già raggiunto le primissime posizioni del gruppo.

15.05 SI PARTE!

15.04 Tra i grandi protagonisti ci sarà ovviamente anche il fortissimo britannico Tom Pidcock, vincitore a Rucphen otto giorni fa, e pronto a sfidare i due giganti.

15.02 Composizione della griglia di partenza ultimata. In prima fila troviamo i grandi protagonisti di questa stagione, come Eli Iserbyt, leader della generale, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout e Quinten Hermans, tutti vincitori di almento una gara quest’anno.

14.59 Corridori che iniziano ad arrivare sul percorso, l’atmosfera sembra proprio quella dei grandi appuntamenti.

14.57 Quasi terminati i preparativi per questa gara post-natalizia. Partenza prevista per le 15.05. Nonostante fosse una delle gare più attese dell’anno, sul percorso non ci sono spettatori a causa delle restrizioni sanitarie imposte dal governo belga.

14.55 L’anno scorso a Dendermonde, in Belgio, fu una vera e propria marcia trionfale per il padrone di casa Van Aert, che taglio il traguardo al primo posto con ben 2’49” di vantaggio sul grande rivale.

14.53 Dopo tanta attesa, il giorno del primo duello tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel è finalmente arrivato! L’olandese debutta oggi in Coppa dopo che un infortunio l’ha tenuto lontano dalle corse più a lungo di quanto previsto.

14.51 Buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del Ciclocross di Dendermonde, appuntamento valido per la dodicesima prova della stagione di Coppa del Mondo maschile.

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della dodicesima prova della stagione di Coppa del Mondo 2021/22 di ciclocross! Si corre a Dendermonde, il Belgio per il classico appuntamento natalizio nella località delle Fiandre Orientali.

Per tutti gli appassionati del Ciclocross non poteva esserci regalo migliore sotto l’albero, poichè la gara odierna presenterà, per la prima volta in stagione, il duello che ha infiammato il panorama della due ruote negli ultimi anni, la sfida titanica tra i due dominatori sul fango e non solo, stiamo parlando ovviamente dei due fenomeni Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel! Quest’ultimo farà oggi il suo debutto stagionale, dopo un infortunio al ginocchio che l’ha tenuto lontano dalle gare più a lungo del previsto, mentre il belga ha già corso (e vinto) due gare, prima il Superprestige di Boom e poi la già mitica gara sulla nevi della Val di Sole.

Per quanto il campione del mondo Van der Poel ha ammesso di non essere ancora al meglio, siamo certi che ci sarà da divertirsi, come sempre avviene quando loro due sono protagonisti. Ad attendere ogni minimo errore dei due favoriti d’obbligo, ci sarà il britannico Tom Pidcock, che sta provando a ritagliarsi il sempre affascinante ruolo di terzo incomodo. Non mancheranno infine i grandi protagonisti di questa stagione, purtroppo offuscati in questa occasione dalla grande ombra che disegnano i due giganti, a partire dal leader di Coppa Eli Iserbyt, vicinissimo alla vittoria nella generale quando restano solo quattro gare in calendario. Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni saranno al via per difendere i colori azzurri.

La gara avrà il via alle 15.05 e, pur mancando il pubblico a causa delle restrizioni sanitarie, l’appuntamento è davvero di quelli imperdibili. OA Sport vi aggiornerà in tempo reale su tutti gli sviluppi della gara, restate con noi per non perdere un minuto della spettacolare gara da Dendermonde!

Foto LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla