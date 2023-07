Ciclocross, Coppa del Mondo 2021-2022: prova di forza di Cameron Mason tra gli Under 23, battuti gli olandesi Ronhaar e Hendricx

Feste natalizie fortemente ridimensionate per gli specialisti del ciclocross, impegnati sul tracciato di Dendermonde a una settimana esatta dalla tappa belga di Namur. Tra gli Under 23 vince il britannico Cameron Mason che si impone sui più quotati olandesi Pim Ronhaar e Mees Hendricx.

Partenza a tutta di Ronhaar, bravo a seminare i rivali fin dall’avvio. Si lanciano al suo inseguimento Cameron Mason assieme a l’altro neerlandese Mees Hendricx, mentre gli azzurri Davide Toneatti, Lorenzo Masciarelli e Filippo Fontana perdono subito le ruote dei battistrada.

Mason e Hendricx riescono a riportarsi sotto al leader della corsa sfruttando un grande forcing imposto da entrambi che Hendricx paga staccandosi nuovamente. Il suddito di Sua Maestà è in giornata di grazia e lo dimostra cadenzando un ritmo impossibile da sostenere anche per uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Ronhaar cede amministrando la piazza d’onore, Mees Hendricx si difende in solitaria dalla rimonta del nutrito plotone belga.

ORDINE D’ARRIVO

1 Cameron Mason (GBR) 48’16”

2 Pim Ronhaar (NED) a +37”

3 Mees Hendricx (NED) a +47”

4 Joran Wyseure (BEL) a +58”

5 Emiel Verstrynge (BEL) a +59”

6 Jente Michels (BEL) a +1’01”

7 Witse Meeussen (BEL) a +1’06”

8 Gerben Kuypers (BEL) a +1’07”

9 Ryan Kamp (NED) a +1’31”

10 Thibau Nys (BEL) a +2’00”

27 Lorenzo Masciarelli (ITA) a +5’09”

28 Filippo Fontana (ITA) a +5’23”

47 Davide Toneatti (ITA) a +7’17”

La Coppa del Mondo di ciclocross under 23 si dà appuntamento a Flamanville, comune della Normandia sito in Francia settentrionale, per il quarto e penultimo appuntamento della rassegna. Nonostante l’inerzia nella generale penda ancora dalla parte di Pim Ronhaar i giochi sono tutt’altro che conclusi, coloro che vorranno insediare la leadership dell’olandese dovranno spremere tutte le energie e tentare di ribaltare i pronostici in terra francese.

Foto: LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla