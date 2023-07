LIVE Biathlon, Staffetta donne Oestersund 2021 in DIRETTA: dominio Francia! Norvegia giù dal podio. Italia sesta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.53: Per ora è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 15.15 per la diretta dell’inseguimento maschile. Buona domenica!

13.52: Così il podio della staffetta femminile: Francia prima, Bielorussia seconda, Svezia terza. Norvegia al quarto posto, poi Germania e una bella Italia con l’unico neo del poligono in piedi di Dorothea Wierer

13.50: Nono posto per la Svizzera, decimo per la Ucraina

13.49: Bravissima Carrara che riesce a battere Charvatova sul rettilineo finale e l’Italia chiude al sesto posto, settima la Repubblica ceca, ottava la Russia

13.48: Quinto posto per la Germania. L’Italia si gioca il sesto posto con la Repubblica Ceca

13.47: Secondo posto per la Bielorussia e Hanna Oeberg brucia Roiseland allo sprint e lascia la Norvegia giù dal podio

13.47: Battaglia Norvegia-Svezia per il terzo posto

13.46: LA FRANCIA VINCE LA STAFFETTA CON BRAISAZ IN LACRIME CHE TAGLIA IL TRAGUARDO CON LA BANDIERA IN MANO

13.44: Dopo l’ultimo poligono: Francia, a 1’20” Bielorussia, a 1’34” Norvegia, a 1’38” Svezia, a 1’44” Germania, a 3’11” Italia, a 3’14” Repubblica ceca, a 3’24” Russia

13.43: Un errore coperto dalla ricarica per Carrara che riparte al sesto posto! Gira la Repubblica Ceca e la Russia sta sbagliando

13.42: Doppio errore coperto dalla Bielorussia, un errore coperto di Norvegia, due errori coperti da Svezia, non sbaglia la Germania

13.40: Mitragliata di Braisaz che porta la Francia al trionfo

13.39: Al km 20.8 Francia, a 1’05” Bielorussia, a 1’29” Svezia, a 1’34” Norvegia, a 1’45” Germania, a 2’15” Repubblica ceca, a 2’50” Italia e Russia. Ottavo poligono

13.38: Dopo il settimo poligono: Francia, a 1’02” Bielorussia, a 1’25” Svezia, a 1’31” Norvegia, a 1’38” Germania, a 2’01” Repubblica ceca, a 2’40” Italia e Russia

13.37: Un errore per Repubblica Ceca, tre errori per Carrara, ripresa dalla Russia

13.35: Una ricarica anche per Sola che riparte, H. Oeberg sbaglia l’ultimo e copre con la ricarica, la Norvegia non sbaglia ed è vicina alla Svezia, una ricarica per la Germania

13.35: Una ricarica per la Francia che riparte e si avvicina alla vittoria perchè Braisaz è molto solida in piedi

13.34: Settimo poligono

13.32: Al km 18.8 Francia, a 1’05” Bielorussia, a 1’24” Svezia, a 1’39” Germania e Norvegia, a 2’03” Italia e Repubblica Ceca, a 2’30” Russia

13.30: All’ultimo cambio: Francia, a 1’08” Bielorussia, a 1’20” Svezia, a 1’33” Germania e Norvegia, a 1’59” Italia e Repubblica Ceca, a 2’12” Russia

13.28: Al km 16.8: Francia, a 58″ Bielorussia, a 1’23” Svezia con Elvira Oeberg scatenata, a 1’26” Germania, a 1’31” Norvegia, a 1’54” Italia a 1’57”, Repubblica Ceca, a 2’04” Russia

13.26: All’uscita del sesto poligono: Francia, a 53″ Bielorussia, a 1’18” Germania, a 1’17” Norvegia, a 1’32” Svezia, a 1’35” Italia a 1’47”, Repubblica Ceca, a 1’55” Russia a 2’03”

13.24: Una ricarica per la Bielorussia, Germania senza errori, Norvegia e Svezia con una ricarica, BRAVISSIMA COMOLA CHE NON SBAGLIA E L’ITALIA E’ SESTA!

13.23: Simon non sbaglia e riparte in tutta fretta. La Francia avrà un grande vantaggio alla fine della terza frazione

13.22: Al km 15.6 Francia, a 40″ Bielorussia, a 110″” Germania, a 1’17” Norvegia, a 1’25” Svezia, a 1’32” Repubblica Ceca, a 1’41” Russia, Svizzera, Italia. Sesto poligono

13.21: Al km 14.8 Francia, a 36″ Bielorussia, a 1’03″” Germania, a 1’16” Norvegia, a 1’30” Svezia, a 1’33 Repubblica Ceca, a 1’39” Russia, Svizzera, Italia

13.19: Dopo il quinto poligono: Francia, a 31″ Bielorussia, a 54″ Germania, a 1’13” Norvegia, a 1’31” Repubblica Ceca, Svizzera, Italia

13.18: Germania senza errori, Norvegia senza errori ma lenta, due errori Russia, brava Comola che trova lo zero e può recuperare qualche posizione

13.17: Una ricarica per Simon che riparte in testa, due errori per la Bielorussia

13.15: Al km 13.6 Francia, a 8″ Bielorussia, a 56″ Germania, a 1’07” Norvegia, a 1’21″” Russia, Repubblica Ceca, Svizzera, a 1’33” Italia. Quinto poligono

13.13: Al km 12.8 Francia, a 4″ Bielorussia, a 51″ Germania, a 1’07” Norvegia, a 1’19″” Russia

13.11: Al secondo cambio: Bielorussia e Francia, a 46″ Germania, a 1’05” Norvegia, a 1’17″” Russia, a 1’21″Svizzera, a 1’26” Repubblica Ceca e Italia. Ora Samuela Comola per le azzurre

13.10: Al km 10.8 Bielorussia e Francia, a 42″ Germania, a 1’06” Norvegia, a 1’12″” Russia, a 1’21” Repubblica Ceca, Svizzera e Italia

13.08: Dopo il quarto poligono: Bielorussia e Francia, a 39″ Germania, a 59″ Russia, a 1’01” Norvegia, a 1’06” Repubblica Ceca, a 1’12” Svizzera, a 1’14” Italia

13.05: Quattro errori per Wierer, se ne vanno Bielorussia e Francia. Gira due volte Svezia, girano una volta Norvegia e Italia. Wierer in difficoltà così non si vedeva da tempo. Germania non sbaglia e se ne va

13.04: Al km 9.6 davanti sempre Svezia, Francia, Norvegia, Bielorussia, Italia, a 14″ Germania , a 36″ Russia. Quarto poligono

13.02: Al km 8.8 davanti Svezia, Francia, Norvegia, Bielorussia, Italia, a 13″ Germania , a 33″ Russia

13.01: All’uscita del terzo poligono: Svezia, Francia, Norvegia, Bielorussia, Italia a 5″, Germaia a 16″, Russia a 28″, Repubblica Ceca a 42″

12.59: Dopo il terzo poligono Wierer con le prime con una ricarica. Non sbagliano Svezia e Bielorussia, male Germania, Russia e Repubblica Ceca

12.57: Al km 7.6 gruppetto allungato ma quasi compatto con Russia, Italia, Svezia, Germania, Repubblica Ceca, Francia, Bielorussia, Norvegia

12.55: Al km 6.8 Russia, Italia, Svezia, Germania (con Herrmann), a 4″ Repubblica Ceca, a 8″ Francia, Bielorussia, Norvegia

12.53: Primo cambio: Russia, Italia, Repubblica Ceca a 3″, Svezia e Germania a 7″, Francia a 16″, Bielorussia, Norvegia a 19″. C’è Dorothea Wierer

12.52: Al km 5.6: Russia, Italia, Repubblica Ceca a 2″, Svezia e Germania a 9″, Francia a 18″, Bielorussia, Corea, Norvegia a 20″

12.50: Al km 4.8 Russia, Italia a 2″, Repubblica Ceca a 4″, Svezia e Germania a 11″, Francia, Bielorussia, Corea a 16″, Norvegia a 24″

12.49: Russia, Italia, Repubblica Ceca in testa, a 8″ Germania, a 12″ Corea e Bielorussia, a 16″ Svezia, Finlandia e Francia, a 19″ Norvegia

12.48: Una ricarica per Vittozzi che è velocissima e riparte assieme alla Russia

12.46: Al km 3.6 davanti ci sono Francia, Russia, Italia, Germania, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Norvegia a 8″. Secondo poligono

12.45: Al km 2.8 Italia, Russia, Francia davanti, Polonia, Germania, Repubblica Ceca a 2″, Svezia a 5″, Norvegia a 11″ Kalkenberg in difficoltà

12.42: Una ricarica per Vittozzi che esca a 6″ da Russia, Svizzera, Norvegia, Francia e Repubblica Ceca che non sbagliano, svezia con un errore a 11″

12.40: Al km 1.6 Russia, Germania, Norvegia, Svezia, Italia decima, Ucraina in fondo al gruppo

12.38: Gruppo compatto al km 0.8: Russia, Svezia, Francia davanti

12.36: Partita la gara

12.33: Le atlete si stanno preparando per la partenza. Per l’Italia c’è Lisa Vittozzi. Non c’è la Slovacchia al via

12.30: Queste le nazionali al via della staffetta femminile di Oestersund: Svezia, Germania, Francia, Norvegia, Bielorussia, Russia, Ucraina, Italia, Austria, Repubblica Ceca, Usa, Svizzera, Polonia, Canada, Finlandia, Kazakhstan, Estonia, Giappone, Slovacchia, Corea del Sud, Bulgaria, Romania, Cina

12.26: Non al meglio anche le azzurre che devono trovare la condizione e migliorare le percentuali al tiro e , nelle gare individuali, sono ancora a caccia della prima top ten. Per l’Italia saranno queste le frazioniste al via: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Michela Carrara e dunque prima parte di gara di assalto e seconda parte in difesa per la squadra italiana.

12.23: Attenzione anche ad una Germania forse non ancora pronta per giocarsela alla pari con le due favorite e ad una Francia che sembrava lontana dalla migliore condizione prima dell’inseguimento di ieri con due atlete transalpine sul podio

12.21: La Svezia non è da meno con le sorelle Persson, Brorsson, Hanna ed Elvira Oeberg

12.18: Come al solito, il Team Norge può schierare un quartetto da far tremare i polsi, anche se le prestazioni di questo inizio di stagione sono state meno dominanti rispetto allo scorso anno. Saranno Kalkenberg, Eckhoff, Tandrevold e Roeiseland, vittoriosa ieri, a cercare di regalare ai norvegesi l’ennesima gioia di questo week end

12.15: Favorite d’obbligo per questa gara le padrone di casa della Svezia e le campionesse della Norvegia

12.11: Sulle nevi di Oestersund (Svezia) assisteremo alla prima prova a squadre della stagione decisamente interessante e dall’esito incerto.

12.08: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della staffetta femminile, valida per la Coppa del Mondo di biathlon

Foto: LaPresse