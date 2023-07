LIVE Biathlon, 10 km Sprint Hochfilzen 2021 in DIRETTA: trionfo tedesco con Kuehn! Azzurri precisi ma fuori dalla top ten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.54: La nostra diretta per la sprint maschile di Hochfilzen si chiude, qui, l’appuntamento è per le 14.15 con la sprint femminile. buona giornata!

12.52: Questi, dunque, i piazzamenti degli azzurri: Hofer 23mo a 1′, Bormolini 26mo a 1’04”, Windisch 31mo a 1’15”, Giacomel 41mo a 1’32”, Bionaz 70mo a 2’18”

12.51: Grandissimo finale di Windisch che si inserisce al 31mo posto e saranno dunque 4 gli azzurri al via nell’inseguimento ma solo tre a punti visto che proprio Windisch spinge Giacomel al 41mo posto

12.50: Windisch è 32mo al km 9!

12.48: A completare la top ten dal quarto posto ci sono il russo Loginov, il norvegese T. Boe, i francesi Jacquelin e Fillon Maillet, il tedesco Nawrath, il bielorusso Lazouski e il russo Latypov

12.47: nel frattempo sta andando forte Windisch nell’ultimo giro, è 33mo al km 7.8

12.45: In attesa dell’arrivo di Windisch andiamo a riepilogare il podio della sprint di Hochfilzen. Vince il tedesco Kuehn che aveva saltatoi la tappa di Oestersund e che è al primo successo in carriera, secondo posto per Ponsiluoma che in questo format è stato anche campione del mondo, terza piazza per il bielorusso Smolski che non era mai salito sul podio finora

12.43: Lo zero in piedi per Windisch che potrebbe entrare addirittura in zona punti, serve un bell’ultimo giro!

12.42: Peccato per Bionaz che chiude al 61mo posto e non sarà al via dell’inseguimento

12.42: Bravissimo Nawrath nel finale! E’ ottavo a completare la grande giornata dei tedeschi

12.39: Un errore per Lesser che non potrà lottare per la top ten. Nawrath ha la top ten nel mirino

12.38: Laegreid è 18mo davanti agli italiani, Nawrath velocissimo nel finale. Materiali performanti per i tedeschi

12.34: Kuehn in testa per la Germania, secondo posto per Ponsiluoma, terzo per Smolski. Dovrebbe essere questo il podio della sprint di Hochfilzen. A completare la top ten Loginov, T. Boe, Jacquelin, Fillon Maillet, lazouski, Latypov, Hiidensalo

12.32: Un errore per Bionaz all’ultimo bersaglio del secondo poligono, un errore per Nawrath in piedi, due errori per Windisch a terra

12.30: Lesser non sbaglia a terra ed è 11mo a 20″

12.29: Doppio errore di Laegreid in piedi e dunque la Norvegia non sarà sul podio!

12.28: L’attesa è per Laegreid al secondo poligono. Solo lui può tentare l’assalto a Kuehn

12.25: Un errore in piedi per Bakken che sarà molto in piedi

12.24: Niente podio per T. Boe che è quinto a 23″. Gara da dimenticare per i norvegesi, ora aggrappati a Laegreid

12.22: Latypov settimo al traguardo a 41″, Smolski riesce a mantenere il terzo posto a 20″ da Kuehn, zero di Bionaz a terra, è 37mo a 35″

12.20: Molto bene Smolski che è primo dopo il secondo poligono. Bielorussia solidissima!

12.19: J. Boe è dietro a Hofer e Bormolini, 21mo a 1’14”. Fillon Maillet è quinto a 24″. Laegreid senza errori a terra, è quintoi a 12″

12.16: Loginov è terzo al traguardo a 22″ da Kuehn. Giacomel è 24mo al traguardo a 1’32”

12.15: T. Boe forse getta al vento la vittoria! Un errore all’ultimo bersaglio e Kuehn è andato fortissimo nell’ultimo giro!

12.13: Hofer ancora in difficoltà sugli sci. Chiude con 1′ al traguardo lasciando ben 32″ all’ultimo giro

12.10: Brutto poligono di Fillon Maillet. Due errori e butta via la possibilità di vittoria. Jacquelin al traguardo è terzo a 23″ e perde tanto da Kuehn

12.09: Doherty senza errori è nono dopo il primo poligono, J. Boe commette il primo errore in piedi della stagione, Desthieux con tre errori è decino al traguardo

12.07: Claude è ottavo dopo il primo poligono, Christiansen non sbaglia in piedi ed è veloce. è ottavo a 20″ da Loginov

12.05: Noooooooooo! Doppio errore di Giacomel che aveva gestito sugli sci ma ha commesso due errori nei bersagli centrali. Un errore di Loginov in piedi ed è ancora in testa. T. Boe non sbaglia a terra, è secondo a 10″

12.04: ZERO DI HOFER IN PIEDI! E’ decimo a 23″ dalla testa!

12.03: Un errore per Latypov a terra. Weger quinto al traguardo

12.02: Fillon Maillet dopo il primo poligono con lo zero, un errore per Jacquelin in piedi, sarà terzo, non sbaglia Strolia che è terzo dopo due poligoni. Samuelsson è nono al traguardo a 37″

12.01: Due errori per Seppala che è dietro a Bormolini al traguardo,

12.00: Due errori di J. Boe al primo poligono!

11.58: Ponsiluoma secondo al traguardo, Bormolini è quinto a 1’04” da Kuehn, un errore di Christiansen a terra, è il primo della stagione

11.57: Velocissimo e preciso Loginov a terra! E’ primo con 12″ di vantaggio su Kuehn

11.56: ZERO DI GIACOMEL! E’ TERZO A 1″7 DA KUEHN!!!

11.55: Kuehn in testa al traguardo con 45″ di vantaggio su Hidensalo. Buon tempo di Giacomel all’ingresso del primo poligono, è settimo

11.53: Rees non sbaglia ed è quarto a 9″, un errore in apertura a terra per Hofer

11.52: Hofer 12mo a 2.3 km, due errori di Samuelsson in piedi. Non sarà lui il vincitore oggi, Jacquelin non sbaglia a terra ed è secondo a 3 decimi da Kuehn

11.51: Tre errori di Desthieux a terra, gara compromessa. Loginov miglior tempo al km 1.1

11.50: Un errore di Pidruchniy a terra, dopo una partenza veloce, Strolia e Dudchenko nella topo ten dopo il primo poligono

11.49: Hofer e Giacomel partiti. Bormolini doppio zero, è terzo a 18″ ma Ponsiluoma non sbaglia e va al comando

11.48: Jacquelin quarto al km 1.1 a 4″ da Samuelsson, due errori di Guigonnat in piedi

11.47: Weger non sbaglia ed è quarto dopo il primo poligono, un errore di Kuehn in piedi, è comunque primo Hidensalo con lo zero anche in piedi, è secondo a 25″

11.46: Eder commette due errori al secondo poligono e sarà dietro

11.45: Zero di Guzik in piedi, ha un vantaggio di 45″ su Fak che ha sbagliato ancora dopo il secondo poligono

11.44: Iliev terzo al km 1.1

11.43: Pryma non sbaglia ed è secondo a 8″ da Kuehn dopo il primo poligono, un errore di Samuelsson a terra, è nono a 17″

11.42: Seppala non sbaglia ed è terzo dopo il primo poligono a 10″

11.41: Vaclavik terzo al km 1.1 a 5″ da Samuelsson

11.40: Un errore per Ponsiluoma a terra, è quinto a 16″, non sbaglia Bormolini al primo poligono, ha 22″ di ritardo

11.39: Lazouski si inserisce al secondo posto dopo il primo poligono, senza errori anche Guigonnat che è terzo a 11″, sbaglia Povarnitsyn

11.37: Samuelsson ha 2″ di vantaggio al km 1.1. Kuehn a terra non sbaglia ed è primo con un vantaggio di 12″ su S. Gow

11.36: Non sbaglia Eder a terra, è secondo a 5″ da S. Gow

11.36: Povarnytsin secondo, Langer terzo al km 1.1

11.35: Non sbaglia a terra S. Gow, è primo con 14″ di vantaggio su Guzik

11.34: Un errore di Fak a terra, Ponsiluoma prima con 4″ di vantaggio su Kuehn, Bormolini terz’ultimo a 11″. Partito Samuelsson

11.33: Guigonnat terzo al km 1.1, Eder secondo a 3″ al km 1.9

11.32: Primo posto di Kuehn al km 1.1 con 1″9 di vantaggio su Fak

11.31: Al km 1.9 cresce il vantaggio di Fak su Guzik e S. Gow. Partito Bormolini

11.30: Eder al km 1.1 ha 1″ di ritardo da Fak

11.29: S. Gow, il canadese protagonista a Oestersund, ha 6″ di ritardo

11.28: Al km 1.1 Fak ha un vantaggio di 2″ sul polacco Guzik

11.26: Partita la gara

11.25: C’è lo sloveno Fak al cancelletto di partenza. Sarà lui il primo a prendere il via

11.24: Si muovono le bandiere in prossimità del poligono, quindi c’è da tenere conto anche del fattore vento

11.22: C’è grande attesa per la gara di Tommaso Giacomel, protagonista di una grande rimonta nell’inseguimento domenica scorsa e con tanta voglia di confermare quanto di buono messo in mostra nello scorso week end. Al via anche gli altri tre protagonisti azzurri di questa prima parte della stagione, Didier Bionaz, Thomas Bormolini e Dominik Windisch che prenderà il via per ultimo.

11.20: In casa Italia Lukas Hofer sta crescendo di condizione dopo il problema fisico che lo ha costretto a interrompere la preparazione per due settimane, e può tornare a pensare in grande dopo i segnali positivi lanciati nella seconda tappa di Oestersund

11.17: Questa la startlist della sprint maschile di Hochfilzen:

1 FAK Jakov SLO 1987 11:25:30 1

2 GUZIK Grzegorz POL 1991 11:26:00

3 GOW Scott CAN 1990 11:26:30

4 SIMA Michal SVK 1992 11:27:00

5 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 11:27:30

6 EDER Simon AUT 1983 11:28:00

7 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 11:28:30

8 HIIDENSALO Olli FIN 1991 11:29:00

9 KUEHN Johannes GER 1991 11:29:30

10 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 11:30:00

11 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 11:30:30

12 POVARNITSYN Alexander RUS 1994 11:31:00

13 BORMOLINI Thomas ITA 1991 11:31:30

14 PONSILUOMA Martin SWE 1995 11:32:00

15 PRYMA Artem UKR 1987 11:32:30

16 LANGER Thierry BEL 1991 11:33:00

17 SEPPALA Tero FIN 1996 11:33:30

18 STEFANSSON Malte SWE 2000 11:34:00

19 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 11:34:30

20 rb SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 11:35:00

21 KOBONOKI Tsukasa JPN 1991 11:35:30

22 PUCHIANU Cornel ROU 1989 11:36:00

23 BROWN Jake USA 1992 11:36:30

24 SINAPOV Anton BUL 1993 11:37:00

25 ZAHKNA Rene EST 1994 11:37:30

26 WEGER Benjamin SUI 1989 11:38:00

27 LEITNER Felix AUT 1996 11:38:30

28 VACLAVIK Adam CZE 1994 11:39:00

29 DUDCHENKO Anton UKR 1996 11:39:30

30 STALDER Sebastian SUI 1998 11:40:00

31 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:40:30

32 ILIEV Vladimir BUL 1987 11:41:00 2

33 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:41:30

34 MAKAROV Maksim MDA 1995 11:42:00

35 WRIGHT Campbell NZL 2002 11:42:30

36 DESTHIEUX Simon FRA 1991 11:43:00

37 BAUER Klemen SLO 1986 11:43:30

38 DOVZAN Miha SLO 1994 11:44:00

39 JACQUELIN Emilien FRA 1995 11:44:30

40 OZAKI Kosuke JPN 1992 11:45:00

41 REES Roman GER 1993 11:45:30

42 KHALILI Said Karimulla RUS 1998 11:46:00

43 HOFER Lukas ITA 1989 11:46:30

44 JAKOB Patrick AUT 1996 11:47:00

45 HARJULA Tuomas FIN 1998 11:47:30

46 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 11:48:00

47 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 11:48:30

48 LOGINOV Alexander RUS 1992 11:49:00

49 LAPSHIN Timofei KOR 1988 11:49:30

50 GOW Christian CAN 1993 11:50:00

51 y CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 11:50:30

52 BUTA George ROU 1993 11:51:00

53 BOE Johannes Thingnes NOR 1993 11:51:30

54 HARTWEG Niklas SUI 2000 11:52:00

55 FEMLING Peppe SWE 1992 11:52:30

56 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 11:53:00

57 KARLIK Mikulas CZE 1999 11:53:30

58 DOLL Benedikt GER 1990 11:54:00

59 KOMATZ David AUT 1991 11:54:30

60 CLAUDE Florent BEL 1991 11:55:00

61 SCHOMMER Paul USA 1992 11:55:30

62 LATYPOV Eduard RUS 1994 11:56:00

63 ERMITS Kalev EST 1992 11:56:30

64 SMOLSKI Anton BLR 1996 11:57:00

65 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 11:57:30

66 BOE Tarjei NOR 1988 11:58:00

67 YAN Xingyuan CHN 1996 11:58:30 3

68 CLAUDE Fabien FRA 1994 11:59:00

69 SKLENARIK Tomas SVK 1999 11:59:30

70 HORN Philipp GER 1994 12:00:00

71 DOHERTY Sean USA 1995 12:00:30

72 PERROT Eric FRA 2001 12:01:00

73 SLOTINS Roberts LAT 1991 12:01:30

74 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 12:02:00

75 TOMSHIN Vasilii RUS 1997 12:02:30

76 SZCZUREK Lukasz POL 1988 12:03:00

77 KRCMAR Michal CZE 1991 12:03:30

78 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 12:04:00

79 TAMBORNINO Eligius SUI 1986 12:04:30

80 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 12:05:00

81 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1999 12:05:30

82 CHENG Fangming CHN 1994 12:06:00

83 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 12:06:30

84 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 12:07:00

85 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 12:07:30

86 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 12:08:00

87 MUSTONEN Joni FIN 1994 12:08:30

88 STVRTECKY Jakub CZE 1998 12:09:00

89 BRANDT Oskar SWE 1995 12:09:30

90 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:10:00

91 BURNOTTE Jules CAN 1996 12:10:30

92 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 12:11:00

93 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 12:11:30

94 ANGELIS Apostolos GRE 1993 12:12:00

95 VARABEI Maksim BLR 1995 12:12:30

96 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1992 12:13:00

97 RASTIC Damir SRB 1988 12:13:30

98 BIONAZ Didier ITA 2000 12:14:00

99 RAENKEL Raido EST 1990 12:14:30

100 NAWRATH Philipp GER 1993 12:15:00

101 PLANKO Lovro SLO 2001 12:15:30

102 NORDGREN Leif USA 1989 12:16:00 4

103 FILIP Wojciech POL 1999 12:16:30

104 SEROKHVOSTOV Daniil RUS 1999 12:17:00

105 NYKVIST Emil SWE 1997 12:17:30

106 RUNNALLS Adam CAN 1998 12:18:00

107 HASILLA Tomas SVK 1990 12:18:30

108 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1996 12:19:00

109 PITZER Lucas AUT 1998 12:19:30

110 TODEV Blagoy BUL 2001 12:20:00

111 TRSAN Rok SLO 1992 12:20:30

112 MISE Edgars LAT 1998 12:21:00

113 LESSER Erik GER 1988 12:21:30

114 HORNIG Vitezslav CZE 1999 12:22:00

115 YALIOTNAU Raman BLR 1993 12:22:30

116 BANYS Linas LTU 1998 12:23:00

117 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 12:23:30

118 ZHANG Chunyu CHN 1998 12:24:00

119 WINDISCH Dominik ITA 1989 12:24:30

11.14: Johannes Boe, Tarjei Boe e Sturla Holm Laegreid sono gli uomini da battere, assieme a Christiansen in casa Norvegia. Attenzione anche ai francesi Jacquelin, Desthieux e Fillon Maillet.

11.11: I grandi favoriti per la gara odierna, però, sono altri: su tutti lo svedese Sebastian Samuelsson che ha fatto l’en plein di successi in questo format di gare a Oestersund (due vittorie) e ci riproverà anche in un contesto totalmente diverso come quello austriaco

11.08: Vetle Sjastad Christiansen, dopo il secondo fine settimana di Oestersund che lo ha visto trionfare nell’inseguimento, è balzato al comando della graduatori di Coppa del Mondo e tenterà di difendere il pettorale rosso

11.05: Lasciata la Svezia dopo due fine settimana molto intensi, i protagonisti della Coppa del Mondo di biathlon si trasferiscono in Austria al Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen

11.02: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Hochfilzen (Austria), prima gara della terza tappa di Coppa del Mondo 2021-2022

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA SPRINT MASCHILE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Hochfilzen (Austria), prima gara della terza tappa di Coppa del Mondo 2021-2022. Lasciata la Svezia dopo due fine settimana molto intensi, i protagonisti della Coppa del Mondo di biathlon si trasferiscono in Austria al Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen che ha già organizzato ben 65 gare maschili individuali di primo livello (11 venti km, 29 sprint, 22 inseguimenti, 3 mass start), di cui ben dieci con valore iridato diluite nelle edizioni 1978, 2005, 2017.

Vetle Sjastad Christiansen, dopo il secondo fine settimana di Oestersund che lo ha visto trionfare nell’inseguimento, è balzato al comando della graduatori di Coppa del Mondo e tenterà di difendere il pettorale rosso. I grandi favoriti per la gara odierna, però, sono altri: lo svedese Sebastian Samuelsson ha fatto l’en plein di successi in questo format di gare e ci riproverà anche in un contesto totalmente diverso come quello austriaco. Johannes Bø, Tarjei Bø e Sturla Holm Lægreid sono gli uomini da battere, assieme a Christiansen in casa Norvegia. Attenzione anche ai francesi Jacquelin, Desthieux e Fillon Maillet.

In casa Italia Lukas Hofer sta crescendo di condizione dopo il problema fisico che lo ha costretto a interrompere la preparazione per due settimane, e può tornare a pensare in grande dopo i segnali positivi lanciati nella seconda tappa di Oestersund. C’è grande attesa per la gara di Tommaso Giacomel, protagonista di una grande rimonta nell’inseguimento domenica scorsa e con tanta voglia di confermare quanto di buono messo in mostra nello scorso week end. Al via anche gli altri tre protagonisti azzurri di questa prima parte della stagione, Didier Bionaz, Thomas Bormolini e Dominik Windisch che prenderà il via per ultimo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Hochfilzen (Austria), prima gara della terza tappa di Coppa del Mondo 2021-2022 in programma oggi, venerdì 10 dicembre, alle ore 11.25. Buon divertimento con la nostra diretta live in tempo reale!

