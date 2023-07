Biathlon: i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Hochfilzen. Gli azzurri a caccia del podio

Si sposta in Austria la Coppa del Mondo di biathlon: dopo le prime tappe in terra svedese, nel week-end appuntamento ad Hochfilzen. In programma venerdì le sprint sia al maschile che al femminile, sabato staffetta al femminile e inseguimento al maschile, mentre l’opposto nella giornata di domenica.

Un solo cambiamento di formazione per la squadra azzurra: non ci sarà Hannah Auchentaller che sarà sostituita da Eleonora Fauner.

Al femminile, oltre alla 24enne, spazio a Michela Carrara, Samuela Comola, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

Tra gli uomini invece vedremo al via Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Dominik Widisch, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel.

Foto: Lapresse