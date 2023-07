F1, Lewis Hamilton: “Le novità nelle FP2 hanno funzionato. Punto interrogativo sul passo”

Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo assoluto nelle prove libere del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Mercedes si è presentato negli Emirati Arabi Uniti con l’obiettivo di conquistare l’ottavo titolo iridato della carriera, ma per centrare l’obiettivo dovrà battere Max Verstappen, con cui è appaiato in testa alla classifica generale. Il britannico ha mostrato i muscoli nella sessione pomeridiana, dove invece l’olandese ha chiuso in quarta posizione.

Lewis Hamilton ha mostrato la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport F1: “È andata abbastanza bene, giornata discreta. Mi piace la pista e i cambiamenti che hanno fatto, la pista è più scorrevole e godibile. Siamo vicini ai nostri rivali, abbiamo fatto le nostre sessioni e abbiamo un punto interrogativo sul passo: sarà una bella battaglia come le scorse gare. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo peggiorato nella parte finale della FP1. Abbiamo iniziato meglio nella seconda sessione con alcune novità“.

Il sette volte Campione del Mondo ha poi proseguito: “Ora dobbiamo analizzare bene i dati e capire come migliorare perché l’obiettivo è sempre quello di crescere. Io ho provato a seguire qualche avversario durante la simulazione di gara: ero dietro a Perez e non è semplice, ma magari è meglio rispetto a quello che succedeva nel passato. Se due macchine hanno il passo simile sarà comunque complicato (restare in scia e cercare un sorpasso, n.d.r.)“.

