Combinata nordica, storica Annika Sieff! A Lillehammer il primo podio per l’Italia in Coppa del Mondo!

Nella prima gara di Coppa del Mondo 2021/22 di Combinata Nordica femminile, l’azzurra Annika Sieff ha tagliato il traguardo al terzo posto, ottenendo così il primo storico podio per l’Italia nella disciplina!

Dopo una frazione di salto in cui è stata grande protagonista, classificandosi al secondo posto, alle spalle della sola norvegese Mari Leinan Lund, è riuscita a gestire alla perfezione i 5km di fondo, dove è stata raggiunta e superata dalla sola Gyda Westvold Hagen, campionessa del mondo e atleta molto performante sugli sci stretti, mantenendo un vantaggio sempre rassicurante su tutte le altre atlete all’inseguimento.

Per la giovanissima atleta nativa di Cavalese è un risultato che conferma tutto quello che di buono aveva fatto vedere nelle scorse stagioni, riproponendosi come una delle atlete migliori del lotto sul trampolino ed in grado di gestire sapientemente la frazione di fondo. Nel corso dei 5 km, il terzo posto non è mai stato veramente in dubbio, con l’austriaca Lisa Hirner e la norvegese Ida Marie Hagen che, pur recuperando qualcosa sull’azzurra, non sono mai riuscite a scendere sotto i 30” di distacco.

Gyda Westvold Hansen si è confermata come l’atleta più forte in gara, riprendendo Sieff già nel primo chilometro e la connazionale Leinan Lund nel secondo giro, arrivando al traguardo con 8,4” di vantaggio sulla seconda norge. Alle spalle dell’italiana si è piazzata Lisa Hirner, staccando negli ultimi metri Ida Marie Hagen. Prestazione un po’ opaca per l’altra sorella Leinan Lund, Marte, atleta molto forte sugli sci stretti, ma oggi non in grado di fare la differenza, chiudendo sesta a 1’43” dalla testa. Settimo posto per la slovena Ema Volavsek.

Chiude all’ottavo posto la seconda italiana, Veronica Gianmoena, autrice di un’ottima gara sia sul trampolino che nel fondo. Sono due quindi le italiane in top10, risultato di grande prestigio e che conferma il movimento azzurro come uno dei migliori sul panorama internazionale. 18esimo posto per la terza azzurra in gara, Daniela Dejori, al rientro dopo un grave infortunio.

Nella giornata di domani, con partenza alle 11:25, si terrà la seconda gara di Coppa a Lillehammer, con Annika Sieff che vorrà certamente riprovarci.

Foto: FISI/Pentaphoto