Combinata nordica: le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Otepaa, Sieff ci riprova

Nuova tappa per la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Nel week-end il massimo circuito internazionale si sposta in quel di Otepaa, in Estonia.

Il programma prevede il provisional competition round sul trampolino HS97 venerdì e poi due gare con cinque chilometri di fondo: una sabato (ore 11.00 e ore 16.30) e una domenica (ore 12.30 e ore 16.30).

La Nazionale italiana vuole ripetere il risultato clamoroso ottenuto qualche giorno fa in quel di Lillehammer: è arrivato grazie ad Annika Sieff il primo podio azzurro nella storia della manifestazione.

L’altoatesina ci riproverà: con lei spazio anche a Veronica Gianmoena e Daniela Dejori.

