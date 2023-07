Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

La stagione di Coppa del Mondo di Combinata Nordica si avvicina alla pausa natalizia e, come d’abitudine, l’ultimo appuntamento prima di salutare l’anno solare sarà quello in Austria nell’impianto di Ramsau. Il programma si aprirà giovedì con il Provisional Competition Round al femminile, per poi snodarsi sull’intero weekend con una gara femminile e due maschili.

Nell’impianto austriaco, dotato di uno dei trampolini più piccoli della stagione di Coppa del Mondo (K90/HS98), l’anno scorso si tenne l’unica gara della inaugurale della Coppa del Mondo femminile, che vide il successo della statunitense Tara Moats-Geraghty, che si aggiudicò così la classifica generale. Per molte delle atleti partecipanti questa sarà la prima occasione di incontrare un trampolino ed un tracciato già visti in Coppa.

Per quanto riguarda la gara maschile, la tappa di Ramsau è appuntamento fisso di Coppa dal 2005. Tanti dei partecipanti di quest’anno hanno già trovato il successo da queste parti, a partire da Eric Frenzel che detiene il record di vittorie con 4. Nella passata stagione, la località stiriana fu cornice di una straordinaria doppietta di Vinzenz Geiger che in entrambi i casi si impose in rimonta ed in volata su Jarl-Magnus Riiber, vincitore qui nel 2018 e nel 2019.

Di seguito il calendario completo con il programma dettagliato della tappa di Ramsau di Coppa del Mondo di Combinata Nordica. Tutte le frazioni di gara saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player e Discovery+, ad eccezione dei PCR, disponibili solo sulle piattaforme streaming

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA – RAMSAU

Giovedì 16 dicembre:

Ore 10:30 – Provisional Competition Round Femminile

Venerdì 17 dicembre:

Ore 10:30 – Frazione di salto femminile – Normal Hill HS98

Ore 13:30 – Frazione di fondo femminile – 5 Km

Ore 18:30 – Provisional Competition Round Maschile

Sabato 18 dicembre:

Ore 9:30 – Frazione di salto maschile – Normal Hill HS98

Ore 13:45 – Frazione di fondo maschile – 10 Km

Domenica 19 dicembre:

Ore 10:15 – Frazione di salto maschile – Normal Hill HS98

Ore 15:35 – Frazione di fondo maschile – 10 Km

Foto: LaPresse