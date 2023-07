Biathlon oggi, Staffetta donne e Pursuit uomini Hochfilzen 2021: orari, canale tv, programma, streaming, startlist, italiani in gara

Oggi, sabato 10 dicembre, nuova giornata di gare a Hochfilzen (Austria), tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022. Sulle nevi austriache siamo pronti a goderci un grande spettacolo e l’Italia vorrà ben figurare.

Si comincerà con l’inseguimento maschile alle 12.15. La sprint è stata il teatro delle sorprese con il successo del tedesco Johannes Kuehn a precedere di 14″ lo svedese Martin Ponsiluoma e di 21″ il bielorusso Anton Smolski. I grossi calibri vorranno prodursi in una rimonta, a cominciare da Johannes Boe precipitato in trentesima piazza a 1’14” di ritardo.

In casa Italia, saranno quattro gli atleti a tenere alto il vessillo italico. Lukas Hofer sarà il primo a partire, da 23° con 1’01” di ritardo. A seguire vedremo Thomas Bormolini 26° (+1″04), Dominik Windisch 31° (+1″15) e il giovane Tommaso Giacomel 41° (+1″33).

Alle 14.15 via alla staffetta femminile con le azzurre che dovranno fare a meno di una Dorothea Wierer non al meglio, puntando quindi su un quartetto giovane, con la più esperta Lisa Vittozzi al lancio, seguita da Samuela Comola, Eleonora Fauner e Michela Carrara.

Di seguito la startlist, il programma dettagliato, i pettorali di partenza, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming dell'inseguimento maschile e della staffetta femminile di Hochfilzen, prove valide per la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon.

INSEGUIMENTO MASCHILE E STAFFETTA FEMMINILE HOCHFILZEN: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 11 DICEMBRE

12.15 Inseguimento maschile a Hochfilzen

14.15 Staffetta femminile a Hochfilzen

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE HOCHFILZEN: PETTORALI DI PARTENZA

1 KUEHN Johannes GER 0:00

2 PONSILUOMA Martin SWE 0:14

3 SMOLSKI Anton BLR 0:21

4 LOGINOV Alexander RUS 0:22

5 BOE Tarjei NOR 0:23

6 JACQUELIN Emilien FRA 0:24

7 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:25

8 NAWRATH Philipp GER 0:40

9 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0:40

10 LATYPOV Eduard RUS 0:41

11 HIIDENSALO Olli FIN 0:42

12 STROLIA Vytautas LTU 0:42

13 WEGER Benjamin SUI 0:44

14 b SAMUELSSON Sebastian SWE 0:45

15 CLAUDE Fabien FRA 0:52

16 yr CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:52

17 PRYMA Artem UKR 0:54

18 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:56

19 YALIOTNAU Raman BLR 0:56

20 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:56

21 REES Roman GER 0:56

22 HORN Philipp GER 0:58

23 HOFER Lukas ITA 1:01

24 DESTHIEUX Simon FRA 1:01

25 KHALILI Said Karimulla RUS 1:04

26 BORMOLINI Thomas ITA 1:04

27 DUDCHENKO Anton UKR 1:10

28 GUZIK Grzegorz POL 1:12

29 SEPPALA Tero FIN 1:14

30 BOE Johannes Thingnes NOR 1:14

31 WINDISCH Dominik ITA 1:15

32 LEITNER Felix AUT 1:16

33 GUIGONNAT Antonin FRA 1:19

34 LESSER Erik GER 1:22

35 BAUER Klemen SLO 1:24

36 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1:24

37 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1:26

38 GOW Christian CAN 1:27

39 KRCMAR Michal CZE 1:29

40 EDER Simon AUT 1:31

41 GIACOMEL Tommaso ITA 1:33

42 CLAUDE Florent BEL 1:34

43 OZAKI Kosuke JPN 1:35

44 TRSAN Rok SLO 1:35

45 PERROT Eric FRA 1:39

46 PUCHIANU Cornel ROU 1:39

47 TOMSHIN Vasilii RUS 1:39

48 TYSHCHENKO Artem UKR 1:40

49 BROWN Jake USA 1:41

50 RUNNALLS Adam CAN 1:41

51 GOW Scott CAN 1:42

52 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1:43

53 STEFANSSON Malte SWE 1:43

54 POVARNITSYN Alexander RUS 1:44

55 DOHERTY Sean USA 1:46

56 KOMATZ David AUT 1:47

57 DOVZAN Miha SLO 1:48

58 FEMLING Peppe SWE 1:51

59 PLANKO Lovro SLO 1:54

60 DOLL Benedikt GER 1:55

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE HOCHFILZEN: PETTORALI DI PARTENZA

1 FRA – FRANCE

1-1 r BESCOND Anais

1-2 g CHEVALIER-BOUCHET Anais

1-3 y CHEVALIER Chloe

1-4 b BRAISAZ-BOUCHET Justine

2 BLR – BELARUS

2-1 r LESHCHANKA Iryna

2-2 g ALIMBEKAVA Dzinara

2-3 y KRUCHINKINA Elena

2-4 b SOLA Hanna

3 SWE – SWEDEN

3-1 r PERSSON Linn

3-2 g MAGNUSSON Anna

3-3 y OEBERG Elvira

3-4 b OEBERG Hanna

4 NOR – NORWAY

4-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark

4-2 g LIEN Ida

4-3 y KALKENBERG Emilie Aagheim

4-4 b ECKHOFF Tiril

5 GER – GERMANY

5-1 r VOIGT Vanessa

5-2 g HERRMANN Denise

5-3 y HINZ Vanessa

5-4 b PREUSS Franziska

6 ITA – ITALY

6-1 r VITTOZZI Lisa

6-2 g COMOLA Samuela

6-3 y FAUNER Eleonora

6-4 b CARRARA Michela

7 CZE – CZECH REPUBLIC

7-1 r JISLOVA Jessica

7-2 g VOBORNIKOVA Tereza

7-3 y DAVIDOVA Marketa

7-4 b PUSKARCIKOVA Eva

8 RUS – RUSSIA

8-1 r VASNETCOVA Valeriia

8-2 g MIRONOVA Svetlana

8-3 y NIGMATULLINA Uliana

8-4 b REZTSOVA Kristina

9 SUI – SWITZERLAND

9-1 r CADURISCH Irene

9-2 g HAECKI Lena

9-3 y BASERGA Amy

9-4 b GASPARIN Elisa

10 UKR – UKRAINE

10-1 r PETRENKO Iryna

10-2 g DZHIMA Yuliia

10-3 y BLASHKO Darya

10-4 b BILOSIUK Olena

11 CAN – CANADA

11-1 r BEAUDRY Sarah

11-2 g PEIFFER Benita

11-3 y BANKES Megan

11-4 b LUNDER Emma

12 EST – ESTONIA

12-1 r OJA Regina

12-2 g TOMINGAS Tuuli

12-3 y KUELM Susan

12-4 b TALIHAERM Johanna

13 USA – UNITED STATES

13-1 r IRWIN Deedra

13-2 g DUNKLEE Susan

13-3 y REID Joanne

13-4 b EGAN Clare

14 CHN – CHINA

14-1 r TANG Jialin

14-2 g CHU Yuanmeng

14-3 y MENG Fanqi

14-4 b ZHANG Yan

15 FIN – FINLAND

15-1 r MINKKINEN Suvi

15-2 g EDER Mari

15-3 y KINNUNEN Nastassia

15-4 b LEHTONEN Venla

16 JPN – JAPAN

16-1 r TACHIZAKI Fuyuko

16-2 g MAEDA Sari

16-3 y TANAKA Yurie

16-4 b HACHISUKA Asuka

17 AUT – AUSTRIA

17-1 r ZDOUC Dunja

17-2 g HAUSER Lisa Theresa

17-3 y SCHWAIGER Julia

17-4 b RIEDER Christina

18 POL – POLAND

18-1 r HOJNISZ-STAREGA Monika

18-2 g ZUK Kamila

18-3 y MAKA Anna

18-4 b PICZURA Magda

19 KAZ – KAZAKHSTAN

19-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina

19-2 g KLIMINA Darya

19-3 y BELCHENKO Yelizaveta

19-4 b KONDRATYEVA Anastassiya

20 ROU – ROMANIA

20-1 r TOLMACHEVA Anastasia

20-2 g USHKINA Natalia

20-3 y MARTON Eniko

20-4 b CHIRKOVA Elena

21 BUL – BULGARIA

21-1 r TODOROVA Milena

21-2 g KADEVA Daniela

21-3 y ZDRAVKOVA Maria

21-4 b HRISTOVA Lora

22 SLO – SLOVENIA

22-1 r KLEMENCIC Polona

22-2 g KLEMENCIC Ziva

22-3 y ZORC Kaja

22-4 b VINDISAR Nika

23 KOR – KOREA

23-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina

23-2 g MUN Jihee

23-3 y KO Eunjung

23-4 b KIM Seonsu

24 SVK – SLOVAKIA

24-1 r FIALKOVA Paulina

24-2 g FIALKOVA Ivona

24-3 y REMENOVA Maria

24-4 b REMENOVA Zuzana

COPPA DEL MONDO HOCHFILZEN IN TV

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player Discovery+ ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle prove. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su SkyGo, NOW e su DAZN.

