WRC, Ogier prova la Toyota Hypercar prima della finale di Monza

Sébastien Ogier esprime il proprio parere dopo aver effettuato al Bahrain International Circuit i rookie test del FIA World Endurance Championship. Il pluricampione francese del Mondiale Rally guarda ad un impegno futuro con i prototipi dopo aver annunciato che non correrà più a tempo pieno nel WRC.

Il nativo di Gap, leader della classifica generale alla vigilia della competizione finale di Monza, ha compiuto più di 80 giri nel deserto di Mamama pagando solo due secondi dal miglior tempo della giornata, registrato nella mattinata di ieri dal connazionale Nico Lapierre a bordo dell’Alpine #36.

Ogier ha commentato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “E’ stato un buon test, molto interessante. Ho imparato tanto, ma so che era solo il punto di partenza. Mi aspettavo una vettura diversa, non puoi spingere come mi immaginavo. Devi trovare la giusta traiettoria e non è facile quando hai fatto solo test al simulatore. Ma in generale sono contento di com’è andata”.

Il #1 del WRC ha chiuso dicendo: “Mi aspettavo maggiore carico aerodinamico in frenata. Non ho molta esperienza con queste macchine. Ho fatto un’uscita in DTM e un test in F1. Se si spinge con troppa intensità si rischia di bloccare le ruote. Questa è una delle cose che ho imparato in pista insieme alla gestione del traction control. Guidare per una giornata la GR010 Hybrid mi ha eccitato, mi sono davvero goduto il momento in cui ho potuto guidarla”.

Foto: LaPresse