Volley, Superlega: Perugia ospita Modena nel turno infrasettimanale. Trento chiamata al test Taranto

Appena archiviata la settima giornata di campionato, è di nuovo il momento di scendere in campo per i protagonisti della Superlega di Volley Maschile. Con la classifica che sta lentamente andando a definirsi, questo turno propone match molto interessanti tra scontri diretti tra grandi potenze del panorama nazionale, partite potenzialmente molto insidiose per squadre dei piani alti e incontri importanti in chiave salvezza.

Il programma si aprirà stasera con Allianz Milano – Top Volley Cisterna. I padroni di casa dovranno provare ad ottenere il bottino pieno per mettersi alle spalle un inizio di campionato un po’ a singhiozzo, complice anche il calendario che ha proposto subito avversarie molto complicate. Per la Top Volley è invece l’occasione giusta per staccarsi dalla zona retrocessione, provando a cavalcare l’onda dell’ottima prestazione dell’ultimo turno contro Monza.

Il piatto forte del programma del mercoledì sarà certamente la sfida che metterà di fronte la Sir Safety Conad Perugia e la LeoShoes PerkinElmer Modena. Tra le mura del PalaBarton, Perugia vorrà mantenere imbattibilità e punteggio pieno, come fatto nelle prime sei giornate. Gli umbri occupano il terzo posto della classifica, ma hanno addirittura tre partite in meno della capolista Civitanova. L’inizio di stagione non è stato altrettanto positivo per Modena che, piano piano, sta trovando la quadra come dimostrato dalla vittoria dello scorso weekend contro una Trento, seppur molto rimaneggiata.

L’Itas Trentino sarà invece impegnata nell’insidiosa trasferta a Taranto, neopromossa che non sta affatto sfigurando in questa prima fase di stagione. Il momento non è dei più facili per i trentini, che nell’ultimo turno hanno dovuto rinunciare a due pedine fondamentali come Marko Podrascanin e Matey Kaziyski, difficilmente recuperabili per questo turno. Contro Modena è arrivata la terza sconfitta in campionato, ma di certo la squadra di Angelo Lorenzetti vorrà rimettersi subito in carreggiata.

La Lube Civitanova sarà protagonista del più classico dei testa-coda contro la Consar RCM Ravenna. Per i campioni d’Italia i problemi di infermeria che hanno costretto coach Gianlorenzo Blengini a rimaneggiare totalmente la formazione, sembrano quasi completamente alle spalle, con il ritorno del capitano Osmany Juantorena che dovrebbe essere imminente. L’impegno sembra davvero fuori dalla portata di Ravenna, rimasta l’unica squadra ancora a quota zero nella casella delle vittorie.

Programma che infine presenterà lo scontro diretto tra due squadre molto in difficoltà come Vibo Valentia e Verona, e la sfida molto interessante tra Vero Volley Monza e Kioene Padova. Padova ha saputo dimostrare di essere una squadra molto solida e che soprattutto non molla mai, come testimoniato dalle tre vittorie già ottenute al tie-break, compresa quella, non senza polemiche, dell’ultimo turno contro Piacenza. La Vero Volley, nonostante una piccola flessione nelle ultime settimane, continua a giocare il ruolo di una delle squadre protagoniste di questa Superlega, lo spettacolo è assicurato.

Foto: Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini