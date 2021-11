Lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle ha annunciato che non parteciperà al Mondiale per Club 2022 di volley maschile. I Campioni d’Europa hanno rinunciato alla rassegna iridata a causa dell’incertezza sanitaria globale, comunicando di non volere avventurarsi in una trasferta in Brasile in questo momento della stagione. La formazione polacca, che in primavera aveva sconfitto Trento nella Finale della Champions League, si è chiamata fuori dai giochi e a questo punto bisogna capire chi prenderà il suo posto nella competizione in programma a Betim dal 7 all’11 dicembre.

L’ipotesi potrebbe essere quella di una sostituzione con Civitanova (che conquistò il titolo due anni fa, nell’ultima edizione disputata) oppure con i russi della Dinamo Mosca. Trento è già sicura della partecipazione: i dolomitici andranno a caccia del sesto sigillo in questa competizione dopo i quattro consecutivi ottenuti dal 2009 al 2012 e quello del 2018. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno tutte le carte in regola per giocarsela in questa località verdeoro dove il Mondiale per Club è già stato protagonista in cinque occasioni (2013, 2014, 2015, 2016, 2019).

Alla competizione sono state invitate anche altre quattro squadre: il Sada Cruzeiro (Brasile, Campione del Sudamerica), l’UPCN San Juan (Argentina, finalista perdente al Sudamericano), il Funvic Taubatè (Brasile, Campione Nazionale), il Foolad Sirijan (Iran, Campione d’Asia). Previsti due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate (calendario e composizione delle Pool ancora da definire). Tutto a patto di trovare una sostituita allo ZAKSA. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Foto LiveMedia/Roberto Bartomeoli