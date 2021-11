Volley, il caso Ekaterina Antropova: italiana o russa? Facciamo chiarezza: le ultime novità

Ekaterina Antropova non ha giocato le ultime due partite di Serie A1 a causa del caso internazionale che si è aperto riguardo al suo tesseramento sportivo. L’attaccante, lo scorso anno miglior marcatrice in Serie A2 con la casacca di Sassuolo e quest’anno convincente nelle prime uscite nel massimo campionato con la maglia di Scandicci, è stata tesserata come italiana dal club toscano.

Dopo aver però presentato alla CEV (la Federazione Europea) la lista delle proprie giocatrici per la Challenge Cup (il terzo torneo continentale per importanza) si è acceso un “alert” accanto al nome della giocatrice. Secondo il database della stessa CEV, infatti, l’atleta risulterebbe di tesseramento russo, quindi straniera per il club italiano. Un problema non di poco conto per il campionato, dove vige l’obbligo delle tre giocatrici italiane in campo contemporaneamente (si parla di nazionalità sportiva), ma non in Europa dove questo paletto non sussiste.

La 18enne ha ancora il tesseramento sospeso dalla Fipav come riporta la Gazzetta dello Sport e il consulto chiesto alla CEV (che aveva sollevato il problema inducendo la federazione italiana a intervenire) non è stato risolutivo. Ora tutto dovrebbe passare nelle mani della Federazione Mondiale. Ricordiamo che stiamo parlando di tesseramento sportivo e non di nazionalità dell’atleta.

Facciamo un passo indietro. Il problema sorge per questo motivo: Antropova era presente in una pre-lista inviata dalla Federazione Russa per gli Europei Under 16 del 2017, ma a quella manifestazione Ekaterina non prese effettivamente parte e dopo pochi giorni di collegiale venne lasciare andare in Italia per sua espressa richiesta. Sassuolo l’aveva registrata nelle liste FIPAV nel 2018 come primo tesseramento (e dalla stessa Federazione era stato dato un via libera in tal senso).

Dalla Russia sarebbe però spuntato un documento in cui si attesta un tesseramento fatto da parte di una scuola della zona di San Pietroburgo, quando era ancora ai primi passi della sua carriera pallavolistica. Potrebbe generarsi un braccio di ferro, anche perché stiamo parlando di una potenziale fuoriclasse del futuro, desiderata dall’Italia e a questo punto anche dalla Russia. Per il momento il caso non appare di semplice risoluzione ed Ekaterina Antropova non può scendere in campo…

Photo LiveMedia/Danilo Vigo