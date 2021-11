Volley, gli opposti italiani sono mosche bianche: 1 solo titolare in SuperLega! Pinali e Romanò, in panchina da campioni

Ormai non è più un caso. Dopo tre giornate di SuperLega (e anche la disputa della Supercoppa Italiana) possiamo chiaramente affermare che gli opposti italiani sono delle mosche bianche nel massimo campionato italiano. Su tredici squadre partecipanti, al momento soltanto un bomber azzurro è titolare: stiamo parlando del veterano Giulio Sabbi con la casacca di Taranto.

Oggettivamente troppo poco. I due italiani che hanno vinto gli Europei poco più di un mese fa restano sostanzialmente in panchina per vicissitudini diverse: Giulio Pinali non gioca perché Trento sta adottando il prolifico modulo con “tre schiacciatori” (Daniele Lavia finto opposto, Alessandro Michieletto e il bulgaro Matey Kaziyski di banda) che lo ha per il momento escluso dal sestetto dei dolomitici (primi nella classifica di SuperLega e vincitori della Supercoppa Italiana); Yuri Romanò è invece riserva del francese Jean Patry a Milano e ha avuto soltanto alcuni scampoli a disposizione.

Onore al merito al 32enne Giulio Sabbi, ma ormai è un giocatore fuori dal giro della Nazionale e che milita in una formazione neopromossa che lotterà per salvarsi. Le compagini di vertice sembrano non volere dare fiducia agli attaccanti italiani ed è proprio su questo aspetto che bisogna lavorare, anche perché a ottobre si è insegnato qualcosa a Katowice… O almeno così dovrebbe essere.

Nell’ultimo turno di campionato, dove Perugia ha osservato un turno di riposo (il titolare è comunque il lussemburghese Kamil Rychlicki), sono questi gli opposti stranieri che hanno giocato da titolari (ovviamente escludiamo Trento per il discorso del modulo particolare spiegato in precedenza): il portoricano Gabi Fernandez Garcia per Civitanova (sconfitta per 3-1 a Trento, va ricordato che Ivan Zaytsev è fuori perché in ripresa da un’operazione); il tedesco Georg Grozer per Monza (3-0 contro Taranto); il turco Adis Lagumdzija e il francese Jean Patry in Piacenza-Milano 3-2; l’olandese Nimir Abdel-Aziz per il 3-0 inflitto da Modena a Vibo Valentia (con il giapponese Yuji Nishida in campo); il canadese Arthur Szwarc ha trascinato Cisterna al successo per 3-1 sul campo di Verona (in mano al danese Mads Jensen); il tedesco Linus Weber e l’olandese Niels Klapwijk in Padova-Ravenna 3-2.

Photo LiveMedia/Alessio Tarpini