Vela, Mondiali 49er 2021: Germani-Bertuzzi in scia alla zona podio, fuori dalla top10 le altre barche azzurre

Si è conclusa in Oman (oltre al day-1 dei Nacra 17) la prima giornata ufficiale di gara dei Campionati Mondiali 49er 2021, valevole come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024 per le derive doppie maschili e femminili. Nessuna complicazione legata al meteo quest’oggi a Mussanah, dove sono state completate tre regate per ogni flotta.

Italia protagonista in campo femminile nella classe 49erFX, con le campionesse del mondo juniores in carica Jana Germani e Giorgia Bertuzzi che reagiscono prontamente dopo un avvio in salita (dodicesime nella Race 1) con due piazzamenti solidi (5-7) fondamentali per non perdere troppi punti dalla zona podio. Il giovane equipaggio azzurro, oro agli ultimi Campionati Italiani, si attesta al 7° posto della generale con soli 4 punti di distacco dalla top3 e a -13 dalla vetta.

Virtualmente fuori dalla Medal Race, riservata alle prime dieci coppie in classifica dopo cinque giornate di qualificazioni, le altre barche azzurre presenti in Oman. 12° posto provvisorio per Arianna Passamonti/Giulia Fava (2-15-15), 13° per Carlotta Omari/Sveva Carraro (19-6-10) e 17° per Alexandra Stalder/Silvia Speri (11-19-18). Finlandia leader della graduatoria con Ronja Gronblom e Veera Hokka (8-2-1).

Partenza tutta in salita per l’unica barca italiana presente nella flotta maschile, con Simone Ferrarese e Leonardo Chistè relegati al 27° posto overall (su 36 coppie iscritte) dopo aver ottenuto un parziale di 9-18-11 nella flotta gialla. Al comando della generale troviamo a pari punti i britannici Jack Hawkins/Chris Tomas (2-6-1) ed i francesi Kevin Fischer Guillou/Noé Delpech (3-4-2).

Foto: Pagina FB FIV