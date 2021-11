Triathlon, World Championship Series Abu Dhabi 2021: vincono Flora Duffy e Jelle Geens. Azzurri attardati

Si è disputata oggi si distanza sprint ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, la tappa delle World Triathlon Championship Series 2021: vittoria tra le donne della campionessa olimpica ed iridata, la rappresentante di Bermuda Flora Duffy, successo tra gli uomini del belga Jelle Geens.

Nella prova femminile Flora Duffy (Bermuda) si impone in 55:41, andando a precedere due britanniche, Georgia Taylor-Brown, seconda in 55:53, e Sophie Coldwell, terza in 56:11. In casa Italia 18° posto di Verena Steinhauser (Fiamme Oro), che chiude in 58:19, mentre Alice Betto (Fiamme Oro) si ritira nella frazione di ciclismo in seguito ad una caduta.

Nella gara maschile vince il belga Jelle Geens, primo in 52:20, che precede il transalpino Vincent Luis, secondo in 52:25, ed il magiaro Bence Bicsák, terzo in 52:28. Azzurri nelle retrovie: Alessandro Fabian (Elements) si classifica 27° in 54:24, mentre Gianluca Pozzatti (707) chiude 29° in 54:34.

SPRINT FEMMINILE

1 Flora Duffy BER 55:41

2 Georgia Taylor-Brown GBR 55:53

3 Sophie Coldwell GBR 56:11

18 Verena Steinhauser ITA 58:19

DNF Alice Betto ITA DNF

SPRINT MASCHILE

1 Jelle Geens 1993 BEL 52:20

2 Vincent Luis 1989 FRA 52:25

3 Bence Bicsák 1995 HUN 52:28

27 Alessandro Fabian ITA 54:24

29 Gianluca Pozzatti ITA 54:34

Foto: LaPresse