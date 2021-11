La President’s Cup 2021 di tiro a segno, tenutasi nel poligono di Wroclaw, in Polonia, si è ufficialmente conclusa. Nella giornata finale della manifestazione, ecco quali sono stati i risultati delle gare a fuoco dai 25 e dai 50m.

Pistola sportiva donne 25m

La tedesca Doreen Vennekamp si impone nel contest dalla media distanza coprendo 33 dei 50 bersagli a disposizione. Alle sue spalle, a completare il podio ci pensano l’indiana Rahi Sarnobat, secondo a quota 31/50, e la francese Mathilde Lamolle, terza con lo score di 27/45 e capace di aver ragione della tedesca Monika Karsch nel precedente shoot off alla quota di 24/40.

Pistola automatica uomini 25m

Il cinese Yuehong Li fa il colpaccio battendo nel testa a testa conclusivo, per 36-34, il francese superfavorito e campione olimpico Jean Quiquampoix. Alle loro spalle, in terza piazza, un altro esponente della scuola transalpina, quel Clement Bessaguet abile nel far segnare un buon 26/45, che gli ha consentito di precedere il tedesco Christian Reitz.

Pistola automatica a coppie miste 25m

La vittoria, in questa gara dal format molto particolare, va alla coppia indo-turca formata da Manu Bhaker e Ozgur Varlik, che battuto 9-7 il binomio estone-cinese costituito da Xiao Jiaruixuan e Peeter Olesk.

Terzo posto invece per il sodalizio franco-tedesco Doreen Vennekamp e Clement Bessaguet, che ha piegato con lo score di 10-4 le resistenze del team coreano-teutonico Kim Minjung e Oliver Geis.

Carabina 3 posizioni donne 50m

Nella gara dove figurava anche Sofia Ceccarello, che però non è riuscita a entrare in gioco per la zona medaglie, è doppietta americana: Sagen Maddalena è infatti arrivata prima davanti alla connazionale Mary Carolynn Tucker. Terzo posto invece per la norvegese Jeanette Hegg.

Carabina 3 posizioni uomini 50m

Serhiy Kulish fa risuonare l’inno ucraino in Polonia. Il tiratore classe 1993 si è infatti aggiudicato la gara precedendo il fortissimo russo Sergey Kamenskiy e il croato Miran Maricic.

Carabina 3 posizioni coppie miste 50m

Il duo ungaro-statunitense formato da Sagen Maddalena e Istvan Peni batte nettamente nella finalissima, con il punteggio di 31-13, la coppia tedesco-bielorussa costituita da Jolyn Beer e Yury Shcherbatsevich prendendosi la vittoria.

Alle loro spalle, in terza posizione, il binomio russo-norvegese con Jeanette Hegg Duestad e Sergey Kamenskiy a superare di misura (32-28) la coppia ucraino-statunitense Mary Carolynn Tucker e Serhiy Kulish.

Foto: ISSF