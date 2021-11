Sport in tv oggi (venerdì 5 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 5 novembre 2021, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy e le Billie Jean King Cup Finals, la boxe con i Mondiali, il calcio con la Serie A, il nuoto con gli Europei in vasca corta, la lotta con i Mondiali Under 23, i motori con le prove libere della MotoGP e della F1.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (VENERDI’ 5 NOVEMBRE)

08.00 Nuoto, Europei vasca corta – Nessuna copertura tv

10.00 Moto3, GP Algarve, prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

10.30 Lotta, Mondiali Under 23: seconda giornata – uww.org

10.30 Tennis, Billie Jean King Cup Finals: prima semifinale RTF-USA – SuperTennis TV, supertennis.tv

10.55 MotoGP, GP Algarve, prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

11.55 Moto2, GP Algarve, prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

14.00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

1° quarto di finale – dalle ore 14.00 Duckworth-Hurkacz – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

2° quarto di finale – a seguire Djokovic-Fritz – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

3° quarto di finale – non prima delle ore 19.30 Gaston-Medvedev – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

4° quarto di finale – a seguire Ruud-Zverev – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

14.15 Moto3, GP Algarve, prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

15.00 Pattinaggio artistico, Grand Prix Torino: short program individuale femminile – Eurosport Player, discovery+

15.10 MotoGP, GP Algarve, prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

16.10 Moto2, GP Algarve, prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, DAZN

16.30 Nuoto, Europei vasca corta – Rai Sport+ HD, Rai Play

17.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals: seconda semifinale Australia-Svizzera – SuperTennis TV, supertennis.tv

17.00 Pattinaggio artistico, Grand Prix Torino: rhythm dance danza sul ghiaccio – Eurosport Player, discovery+

18.00 Boxe, Mondiali – Eurosport Player, discovery+

18.30 F1, GP Messico, prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, Now

18.45 Pattinaggio artistico, Grand Prix Torino: short program coppie d’artistico – Eurosport Player, discovery+

19.30 Boxe, Roma Boxing Night – DAZN

SOTTOCLOU – Incontro Internazionale pesi superwelter – 10 riprese: Francesco Russo-Tony Dixon (WAL)

SOTTOCLOU – Incontro Internazionale pesi supergallo: Maria Cecchi-Bec Connolly (GBR)

SOTTOCLOU – Incontro Internazionale pesi superleggeri – 6 riprese: Armando Casamonica-Mauro Loli

SOTTOCLOU – Incontro Internazionale pesi mediomassimi – 6 riprese: Voldy Toutin (FRA)-Jovan Smilic (SRB)

SOTTOCLOU – Incontro Internazionale pesi mediomassimi: Serhiy Demchenko (UKR)-Hrvoje Sep (CRO)

CO-MAIN EVENT – Titolo dell’Unione Europea pesi piuma – 10 riprese: Mauro Forte-Francesco Grandelli

MAIN EVENT – Titolo Europeo dei pesi medi – 12 riprese: Matteo Signani-Ruben Diaz (ESP)

20.20 Pattinaggio artistico, Grand Prix Torino: short program individuale maschile – Eurosport Player, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Empoli-Genoa – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

22.00 F1, GP Messico, prove libere 2 – Sky Sport F1, Sky Go, Now

Foto: MotoGP.com Press