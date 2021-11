Sport in tv oggi (martedì 16 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport sta per avere inizio oggi, martedì 16 novembre. In primo piano le ATP Finals di Torino e la domanda è: ci sarà o non ci sarà Matteo Berrettini? Le condizioni fisiche del romano alimentano dubbi e perplessità. Pronto a subentrare al suo posto Jannik Sinner, opposto al polacco Hubert Hurkacz.

Non solo tennis, ma tanto karate con la prima giornata dei Mondiali, senza dimenticare il basket con le numerose competizioni continentali e con i club italiani protagonisti. E poi il calcio con le qualificazioni ai Mondiali in Qatar che definiranno il quadro di chi andrà direttamente alla fase finale e chi dovrà passare per i playoff come l’Italia di Roberto Mancini.

Di seguito il programma completo:

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MARTEDI’ 16 NOVEMBRE )

6.00 Karate, Mondiali: eliminatorie +84kg uomini – Diretta streaming sui canali YouTube di FIJLKAM e di WKF.

7.00 Badminton, BMF World Tour: Indonesian Masters – Nessuna copertura tv e streaming.

7.45 Karate, Mondiali: eliminatorie +68kg donne – Diretta streaming sui canali YouTube di FIJLKAM e di WKF.

9.15 Karate, Mondiali: eliminatorie -84kg uomini – Diretta streaming sui canali YouTube di FIJLKAM e di WKF.

11.45 Karate, Mondiali: eliminatorie +68kg donne – Diretta streaming sui canali YouTube di FIJLKAM e di WKF.

12.00 Tennis, WTA Finals: settima giornata – Differita su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

13.30 Karate, Mondiali: eliminatorie -75kg uomini – Diretta streaming sui canali YouTube di FIJLKAM e di WKF.

14.00 Tennis, ATP Finals: Medvedev-Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), live streaming su SkyGo e NOW.

16.30 Hockey pista, Europei: Italia-Spagna – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

17.30 Calcio, Amichevole: Italia U21-Romania U21 – Diretta tv su Rai2, live streaming su RaiPlay.

18.00 Basket, EuroCup: Turk Telekom-Lokomotiv Kuban – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.05 Hockey ghiaccio, Champions League: playoff – Nessuna copertura tv e streaming.

18.30 Hockey ghiaccio, ICE Hockey League: 18° turno – Nessuna copertura tv e streaming.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris-Panatinaikos – Diretta streaming su Eleven Sports.

19.30 Basket, EuroCup: Hamburg-Levallois – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.00 Basket, Eurolega: Lyon Villeurbanne-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Stella Rossa – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Basket, Eurolega: Bayern-Fenerbahce – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Basket, Champions League: Brindisi-Daroussafaka – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e sul canale Youtube della Champions League di basket.

20.30 Basket, Champions League: Dijon-Unicaja – Canale Youtube della Champions League di basket.

20.30 Basket, EuroCup: Segafredo Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Bosnia Erzegovina-Ucraina – Nessuna copertura tv e streaming.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Finlandia-Francia – Nessuna copertura tv e streaming.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Galles-Belgio – Nessuna copertura tv e streaming.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Gibilterra-Lettonia – Nessuna copertura tv e streaming.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Montenegro-Turchia – Nessuna copertura tv e streaming.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Olanda-Norvegia – Diretta tv su Canale 20, live streaming su Mediaset Infinity.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Repubblica Ceca-Estonia – Nessuna copertura tv e streaming.

21.00 Basket, EuroCup: Juventut-MoraBanc Andorra – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Tennis, ATP Finals: Berrettini-Hurkacz – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), live streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW.

21.00 Tennis, WTA Finals: prima semifinale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

21.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Bolivia-Uruguay – Diretta streaming su Como TV.

22.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Venezuela-Perù – Diretta streaming su Como TV.

02.30 Tennis, WTA Finals: seconda semifinale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

Foto: LaPresse