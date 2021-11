CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata – Gli italiani convocati

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2021 di karate, che si terranno da oggi, martedì 16 novembre, fino a domenica 21. All’Hamdan Sports Complex di Dubai (Emirati Arabi) si inizierà a fare sul serio per quanto riguarda la manifestazione iridata che, giova ricordarlo, si sarebbe dovuta disputare un anno fa, ma la pandemia globale ha rimandato di 12 mesi.

Oggi si inizierà, dalle ore 6.00 italiane (le 9.00 locali) con le eliminatorie di cinque categorie di kumitè in vista delle finali che, sia per la medaglia di bronzo, sia per quella d’oro, si disputeranno nelle giornate di sabato e domenica. Saranno impegnati sul tatami di Dubai, gli atleti dei -84kg, +84kg e -75kg maschili, quindi le karateka dei -68kg e +68kg femminili.

Per l’Italia vedremo in azione un karateka per ogni categoria: Silvia Semeraro nei -68kg, Clio Ferracuti nei +68kg, quindi vista l’assenza dell’oro olimpico Luigi Busà, sarà di scena Mohey Ahmed El Sharaby Ezzat, nei -75kg, quindi Michele Martina nei -84kg e Simone Marino nei +84kg.

La prima giornata dei Campionati Mondiali 2021 di karate di Dubai (Emirati Arabi) prenderà il via alle ore 6.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del karate a Dubai.

Foto: Lapresse