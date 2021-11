LIVE Italia-Spagna, Europei hockey pista 2021 in DIRETTA: è già la partita decisiva per ambire alla finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, match valido per la seconda giornata degli Europei 2021 di hockey pista.

Tutti in cinquanta minuti. Se l’Italia c’è deve battere un colpo, perchè l’esordio contro la Francia è stato a dir poco traumatico. Al netto dell’8-5 che i transalpini hanno inflitto agli azzurri, a non convincere nella squadra di Bertolucci è stata la mancanza di ritmo, di idee e di tenuta difensiva.

Resettare tutto in ventiquattro ore già non è facile di suo, poi se ci si trova davanti la Spagna, che ieri ha rifilato 11 gol ad Andorra: la mission è “impossible”.

Verona, Ambrosio, Ipinizar, Cocco, Malagoli, Barozzi, Gavioli, ma non solo: servirà l’apporto di tutti, anche di chi starà in panchina per arginare campioni del calibro di Alabart, Aragones, Sanchez, Bargallò e chi più ne ha più ne metta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, match valido per la seconda giornata degli Europei 2021 di hockey pista. Pallina d’inizio prevista per le ore 16:30 in quel di Paredes (Portogallo), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 16:00.

Credit: Marzia Cattini